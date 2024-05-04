Гальтье об обвинениях в расизме: «Они не имели смысла. Я стал жертвой мести – этот тезис фигурирует в решении суда»

Кристоф Гальтье прокомментировал обвинения в расизме.

Напомним, Гальтье, ныне возглавляющий катарский « », подозревали в расизме в период работы в «Ницце» с 2021 по 2022 год. Он якобы сказал спортивному директору «Ниццы» Жюльену Фурнье в переписке, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».

Кроме того, утверждалось, что Гальтье использовал уничижительный термин для описания алжирских футболистов и исключил алжирца Билаля Браими из состава из-за того, что тот соблюдал пост во время Рамадана.

Экс-тренер « » был задержан полицией – сообщалось, что ему может грозить до 3 лет тюрьмы.

– Когда это дело разгорелось, вы могли себе представить, что оно зайдет так далеко?

– Нет. Когда я оказался перед прокурором и он назначил мне дату судебного разбирательства, это было очень жестоко. Я был один, с Оливье (Мартеном – одним из адвокатов – Sports).

– Было ощущение, что ваш мир внезапно разваливается на части?

– Когда я прочитал, в чем меня обвиняют, я понял, что меня, к счастью, это не касается. Я не такой. Расизм и дискриминация не являются частью моего характера, потому что я вырос в мультикультурной среде и на протяжении всей своей карьеры развивался в такой среде. Все это не является частью моей личности. Поэтому для меня было настоящим шоком предстать перед судом по таким обвинениям. Это одно из испытаний, которые мне пришлось перенести.

– Как вы пережили это?

– На семью это оказало большое влияние. Она была со мной, мои друзья, верные люди, все они были со мной. Постоянно. Это, конечно, приятно. Жизнь продолжается.

Я нашел пристанище в спорте, чтобы очистить свой мозг и продолжать жить, в буквальном смысле этого слова, своей страстью к футболу. Я не ушел в затворники. Я не хотел. Я продолжал общаться с игроками и тренерами. Я не могу назвать их имена, потому что их было много. Даже если мои слова благодарности и будут сильны, их все равно будет недостаточно.

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы особо поблагодарить Его Высочество эмира Тамима бен-Хамада аль Тани, президента Насера аль- и , а также Жан-Пьера Ривера, сэра и Дэвида Брейлсфорда в «Ницце». Они были большим утешением для моей семьи, и их постоянная поддержка убедила меня в том, что я стал жертвой мести. Этот тезис о мести – не мой. Он фигурирует в решении суда.

– Какой была ваша первая реакция, когда вы узнали о своем оправдании?

– Я был счастлив. Облегчения не было. Я был рад за свою семью, а также за тренерскую карьеру.

– Потому что она была испорчена?

– Да. Это был позор. Наконец-то я полностью расслабился. Правосудие установило мою невиновность. Без сомнения. Вот почему я счастлив. Обвинения против меня не имели смысла. Мой путь, как игрока и как тренера, свидетельствует об этом, – сказал Гальтье.