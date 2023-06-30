Гальтье задержан полицией по делу о расизме в «Ницце». Тренеру «ПСЖ» грозит до 3 лет тюрьмы, если обвинения подтвердятся
Тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье задержали из-за обвинений в дискриминации.
Сегодня утром 56-летний специалист и его сын Джон Валович-Гальтье были задержаны полицией по делу о возможном расизме в период работы тренера в «Ницце». Мужчины дали показания из-за подозрений в «дискриминации по расовому или религиозному признакам».
Гальтье подозревается в расизме в период работы в «Ницце» с 2021 по 2022 год. Тренер якобы сказал спортивному директору «Ниццы» Жюльену Фурнье в переписке, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».
После этого тренеру парижан стали поступать угрозы убийством – Гальтье и его семью взяли под охрану. Сообщалось, что Кристофа могут осудить на срок до 3 лет тюрьмы, если обвинения в расистских высказываниях подтвердятся.
Гальтье обвиняют в расизме. Похоже, его злило, что в «Ницце» много чернокожих и мусульман
«Нельзя столько времени быть расистом и не говорить про это». Все заступаются за Гальтье
Тренер якобы сказал спортивному директору «Ниццы» Жюльену Фурнье в переписке, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».
Адвокат может в пух и прах такие обвинения разнести, допустим сказать что он хотел еще азиатов в команду добавить и евреев)
Радетели не понятно чего, вроде Вас, не разбираются, как правило, в предмете беседы и не в состоянии отличить шовинизм от национализма и расизм от ксенофобии, но мнение, как водится, имеют.
Что что но цветные молодцы, вертят французушек как хотят)