Тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье задержали из-за обвинений в дискриминации.

Сегодня утром 56-летний специалист и его сын Джон Валович-Гальтье были задержаны полицией по делу о возможном расизме в период работы тренера в «Ницце». Мужчины дали показания из-за подозрений в «дискриминации по расовому или религиозному признакам».

Гальтье подозревается в расизме в период работы в «Ницце» с 2021 по 2022 год. Тренер якобы сказал спортивному директору «Ниццы» Жюльену Фурнье в переписке, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».

После этого тренеру парижан стали поступать угрозы убийством – Гальтье и его семью взяли под охрану. Сообщалось, что Кристофа могут осудить на срок до 3 лет тюрьмы, если обвинения в расистских высказываниях подтвердятся.

Гальтье обвиняют в расизме. Похоже, его злило, что в «Ницце» много чернокожих и мусульман

«Нельзя столько времени быть расистом и не говорить про это». Все заступаются за Гальтье