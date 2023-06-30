Гальтье задержан полицией по делу о расизме в «Ницце». Тренеру «ПСЖ» грозит до 3 лет тюрьмы, если обвинения подтвердятся

Теги Ницца ПСЖ лига 1 Франция происшествия Кристоф Гальтье дискриминация Футбол

Тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье задержали из-за обвинений в дискриминации.

Сегодня утром 56-летний специалист и его сын Джон Валович-Гальтье были задержаны полицией по делу о возможном расизме в период работы тренера в «Ницце». Мужчины дали показания из-за подозрений в «дискриминации по расовому или религиозному признакам».

Гальтье подозревается в расизме в период работы в «Ницце» с 2021 по 2022 год. Тренер якобы сказал спортивному директору «Ниццы» Жюльену Фурнье в переписке, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».

После этого тренеру парижан стали поступать угрозы убийством – Гальтье и его семью взяли под охрану. Сообщалось, что Кристофа могут осудить на срок до 3 лет тюрьмы, если обвинения в расистских высказываниях подтвердятся.

Гальтье обвиняют в расизме. Похоже, его злило, что в «Ницце» много чернокожих и мусульман

«Нельзя столько времени быть расистом и не говорить про это». Все заступаются за Гальтье

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55 комментариев

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Локуся
Цирк продолжается 🤡
+58
-4
+54
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Святослав Федорович
Сейчас бы сажать ещё за это... влепили бы штраф да отпустили с миром
+47
-6
+41
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оле - топ юрген - клоп
Ответ Святослав Федорович
Сейчас бы сажать ещё за это... влепили бы штраф да отпустили с миром
Ну у них протесты как раз из-за убийства негритёнка, а тут удобно подвернувшаяся известная личность
+26
-7
+19
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Aggrrist
Чистой воды заказуха в общей атмосфере французской повесточки.
+19
-2
+17
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Joe Rage
Проблемы с расторжением контракта? Пора усилить план Б с уголовкой за расизм)
+13
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t n
Вообще бред, буквально все игроки и люди, которые работали с ним в тот период, говорят, что такого не было и не могло быть даже, да даже из более давних его клубов также высказались. Блин за него все вступились. Да ну нафиг одного владельца, который вдруг из ниоткуда в середине сезона решил поднять шумиху, при чем не когда он с этим столкнулся, а только лишь спустя долгое время он решил настучать на человека, хотя у него даже доказательств нету кроме своих слов. Жаль Галтье
+9
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Syndycate
Ответ SaH4r.
Комментарий удален модератором
Скажи это Швеции)
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Syndycate
А если бы он сказал "в команде не может быть так много русских" то ему бы награду дали сразу)
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WatrikVLZ
Да и вправду типичная Франция, черные крушат всю страну сейчас. Полиция в это время берет под стражу белого который якобы их оскорбил)
+6
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Азиз Ибодуллаев
Где расизм?

Тренер якобы сказал спортивному директору «Ниццы» Жюльену Фурнье в переписке, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».

Адвокат может в пух и прах такие обвинения разнести, допустим сказать что он хотел еще азиатов в команду добавить и евреев)
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Russian Horse
Это новая фишка ПСЖ, чтобы не платить за расторжение контракта
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ТимТалер
По такой статье во французскую тюрьму ? Путь в один конец.
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Julia_Lawyer
Ответ SaH4r.
Комментарий удален модератором
А причем тут шовинизм?
Радетели не понятно чего, вроде Вас, не разбираются, как правило, в предмете беседы и не в состоянии отличить шовинизм от национализма и расизм от ксенофобии, но мнение, как водится, имеют.
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XavIniesta2008-2015
Пока некоторые рассказывают сказки про посадки за анекдоты в СССР, в свободной и демократической Европе вот такое. Интересно получается
+3
-1
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Agent Smith
Классика жанра. Найти козла отпущения. Демонстративный суд и арест. Но решит ли это проблему? Мультикультурализм - это утопия⚽️
+2
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QWertY
Свобода слова в самом прекрасном проявлении))
Что что но цветные молодцы, вертят французушек как хотят)
+7
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Zieppi
Ответ Святослав Федорович
Сейчас бы сажать ещё за это... влепили бы штраф да отпустили с миром
На фоне того, как там пристрелили 17 летнего парнишку и последующей реакции общества - все выглядит до безумия абсурдно. Жаль сюда нельзя воткнуть гифку с пляшущим Макроном под Элтон Джона.
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Игорь Климов
Ответ SaH4r.
Комментарий удален модератором
Я тебе больше скажу, у нас в России совершенно иные взгляды на ЛГБТ и трансгендеров, чем у вас в "розово-голубой" Европе)
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Metalloid
Ответ Zieppi
На фоне того, как там пристрелили 17 летнего парнишку и последующей реакции общества - все выглядит до безумия абсурдно. Жаль сюда нельзя воткнуть гифку с пляшущим Макроном под Элтон Джона.
Абсолютно по делу пристрелили, причём.
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Zakir Zakir
Ответ t n
Вообще бред, буквально все игроки и люди, которые работали с ним в тот период, говорят, что такого не было и не могло быть даже, да даже из более давних его клубов также высказались. Блин за него все вступились. Да ну нафиг одного владельца, который вдруг из ниоткуда в середине сезона решил поднять шумиху, при чем не когда он с этим столкнулся, а только лишь спустя долгое время он решил настучать на человека, хотя у него даже доказательств нету кроме своих слов. Жаль Галтье
может хелайфи заказал за то что обосрались в лч)
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Андрес Бондаренко
Ответ garpyz
Чернокожие и мусульмане "Ниццы" планируют поддержать тренера (пусть и бывшего)?
Так уже многие высказались в поддержку.
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Rakhim02
Ответ QWertY
Свобода слова в самом прекрасном проявлении)) Что что но цветные молодцы, вертят французушек как хотят)
Ты хочешь сказать что можно оскарблять чернокожих говорить что угодно если твоя страна демократическая, ты так считаешь ? а эти негры должны терпеть получается так по твоему ?
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Вадим flanec
Ответ Святослав Федорович
Сейчас бы сажать ещё за это... влепили бы штраф да отпустили с миром
Да всё норм. Будут 3 года охранять Гальтье. Ведь Кристофу угрожали убийством, вот полиция и приняла к сведению эту информацию))
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пашу
Насколько я понимаю, никто Галтье не задерживал, его вызвали для дачи показаний, он приехал и уехал свободно. Никаких подтверждений иного в сети нет
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Жирный Лукаку
Ответ XavIniesta2008-2015
Пока некоторые рассказывают сказки про посадки за анекдоты в СССР, в свободной и демократической Европе вот такое. Интересно получается
Извечное: "А вот у них, а вот у них". Происходящее как-то отменяет всего, что было при советской власти?
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