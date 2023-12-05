Гальтье называл «двумя Кинг-Конгами» защитников «Сент-Этьена» на установке в перерыве. Про Аталя и Будауи он сказал «грязные парни, алжирцы – худшие»

L’Équipe раскрыла детали расистского скандала с участием Кристофа Гальтье.

В апреле сообщалось, что во время работы в «Ницце» нынешний главный тренер « » якобы заявил, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Экс-тренеру «ПСЖ» грозило до 3 лет тюрьмы, он был задержан полицией. 15 декабря специалист предстанет перед судом.

Сегодня, за 10 дней до суда, газета L’Équipe опубликовала показания сотрудников «Ниццы».

Основным свидетелем по делу стал бывший спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье. По его словам, в августе 2021 года у него состоялся разговор с Гальтье, в ходе которого тренер сказал, что клуб «должен учитывать реалии, в которых живет город» и не может рассчитывать на такое количество «черных и мусульман». «Он сказал мне: «Вчера вечером я ходил в ресторан, и все подходили ко мне и говорили, что у нас черная команда». Спортивных аргументов не было – только религия или цвет кожи», – сказал Фурнье.

Ассистент тренера «Ниццы» Фредерик Джория подтвердил, что, как и Фурнье, слышал от Гальтье историю о ресторане. Кроме того, Джория заявил, что видел, с каким раздражением Кристоф отреагировал на трансфер вингера в январе 2022-го. «Еще один мусульманин. Я не хочу видеть его в команде, у нас их достаточно», – приводит Джория слова Гальтье.

Кроме того, Джория рассказал, что однажды на тренировке Гальтье назвал и «грязными парнями». «Алжирцы – просто худшие», – приводит Джория слова Гальтье.

Еще одним свидетелем стал Хашим Али Мбае, который тогда работал видеоаналитиком в «Ницце», а теперь – в «Страсбуре». Али Мбае сказал полицейским, что Гальтье шокировал его в день матча с « », который состоялся в сентябре 2021 года. В перерыве Гальтье говорил о тактике и назвал двух защитников соперника – Ароля Мукуди и Микаэля Наде – «двумя Кинг-Конгами».

Также Али Мбае рассказал, что однажды шел мимо Гальтье по коридору, и тот неожиданно сказал, что у него никогда не было проблем с людьми других религий, кроме алжирцев. «Они слишком резкие», – сказал Гальтье. Также тренер отметил, что у него нет проблем с людьми из Турции и добавил, что, когда он работал в «Лилле», мусульмане, например, Бурак Йылмаз, соглашались не соблюдать пост в дни матчей.

Кроме того, Али Мбае сказал, что летом 2021-го Гальтье выступал против трансфера Ислама Слимани в «Ниццу». Основная причина заключалась в том, что Слимани должен был сыграть на Кубке Африки-2022. Из-за этого он был бы недоступен для «Ниццы» на довольно продолжительный срок. Но также Али Мбае рассказал, что в ходе телефонного разговора Гальтье дал понять, что не хочет видеть Слимани в команде, потому что он будет поститься в Рамадан, который продлится с 1 апреля по 1 мая 2022 года.

Али Мбае сообщил, что в конечном счете Гальтье нацелился на трансфер Анди Делора, но не подписал ни того, ни другого. Кроме того, бывший видеоаналитик «Ниццы» сообщил, что Кристоф пытался убедить защитника Жан-Клера Тодибо не поститься в дни матчей.

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