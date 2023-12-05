Гальтье называл «двумя Кинг-Конгами» защитников «Сент-Этьена» на установке в перерыве. Про Аталя и Будауи он сказал «грязные парни, алжирцы – худшие»

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L’Équipe раскрыла детали расистского скандала с участием Кристофа Гальтье.

В апреле сообщалось, что во время работы в «Ницце» нынешний главный тренер «Аль-Духайля» якобы заявил, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Экс-тренеру «ПСЖ» грозило до 3 лет тюрьмы, он был задержан полицией. 15 декабря специалист предстанет перед судом.

Сегодня, за 10 дней до суда, газета L’Équipe опубликовала показания сотрудников «Ниццы».

Основным свидетелем по делу стал бывший спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье. По его словам, в августе 2021 года у него состоялся разговор с Гальтье, в ходе которого тренер сказал, что клуб «должен учитывать реалии, в которых живет город» и не может рассчитывать на такое количество «черных и мусульман». «Он сказал мне: «Вчера вечером я ходил в ресторан, и все подходили ко мне и говорили, что у нас черная команда». Спортивных аргументов не было – только религия или цвет кожи», – сказал Фурнье.

Ассистент тренера «Ниццы» Фредерик Джория подтвердил, что, как и Фурнье, слышал от Гальтье историю о ресторане. Кроме того, Джория заявил, что видел, с каким раздражением Кристоф отреагировал на трансфер вингера Билаля Браими в январе 2022-го. «Еще один мусульманин. Я не хочу видеть его в команде, у нас их достаточно», – приводит Джория слова Гальтье.

Кроме того, Джория рассказал, что однажды на тренировке Гальтье назвал Юсефа Аталя и Хишама Будауи «грязными парнями». «Алжирцы – просто худшие», – приводит Джория слова Гальтье.

Еще одним свидетелем стал Хашим Али Мбае, который тогда работал видеоаналитиком в «Ницце», а теперь – в «Страсбуре». Али Мбае сказал полицейским, что Гальтье шокировал его в день матча с «Сент-Этьеном», который состоялся в сентябре 2021 года. В перерыве Гальтье говорил о тактике и назвал двух защитников соперника – Ароля Мукуди и Микаэля Наде – «двумя Кинг-Конгами».

Также Али Мбае рассказал, что однажды шел мимо Гальтье по коридору, и тот неожиданно сказал, что у него никогда не было проблем с людьми других религий, кроме алжирцев. «Они слишком резкие», – сказал Гальтье. Также тренер отметил, что у него нет проблем с людьми из Турции и добавил, что, когда он работал в «Лилле», мусульмане, например, Бурак Йылмаз, соглашались не соблюдать пост в дни матчей.

Кроме того, Али Мбае сказал, что летом 2021-го Гальтье выступал против трансфера Ислама Слимани в «Ниццу». Основная причина заключалась в том, что Слимани должен был сыграть на Кубке Африки-2022. Из-за этого он был бы недоступен для «Ниццы» на довольно продолжительный срок. Но также Али Мбае рассказал, что в ходе телефонного разговора Гальтье дал понять, что не хочет видеть Слимани в команде, потому что он будет поститься в Рамадан, который продлится с 1 апреля по 1 мая 2022 года.

Али Мбае сообщил, что в конечном счете Гальтье нацелился на трансфер Анди Делора, но не подписал ни того, ни другого. Кроме того, бывший видеоаналитик «Ниццы» сообщил, что Кристоф пытался убедить защитника Жан-Клера Тодибо не поститься в дни матчей.

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44 комментария
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Галатье не святоша, но ощущение, что он в первую очередь думал о том, что у него игроки не выдают свой нормальный уровень из-за религии, и его можно понять.
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-14
+66
Кинг-Конг суперзвезда кино, король джунглей, большой, мощный, краусафчег, огромный чёрный самец гориллы 🦍! Что не так то?! Это комплемент!
+46
-3
+43
Ответ Влад Безруков
Галатье не святоша, но ощущение, что он в первую очередь думал о том, что у него игроки не выдают свой нормальный уровень из-за религии, и его можно понять.
зато теперь в Катаре минимум мусульман в команде собрал 😅
+24
-2
+22
Удивляет с какой лёгкостью все эти сотрудники сливают разговоры с Гальте.
+13
0
+13
Ответ Max9999
А где белых взять то? Перебили всех беляков.
Ещё в 1917.
+13
-2
+11
Я уже знаю кого он называл мерзким гномом
+13
-5
+8
Ну и в чем он не прав?
+11
-3
+8
Ответ KiNG_K
зато теперь в Катаре минимум мусульман в команде собрал 😅
А там календарь составлен с учётом всех важных праздников и постов. Это не так сложно, как в РПЛ не играть зимой и купить наконец заранее в спортмастере красные мячи 😂
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0
+6
Про алжирских арабов он сказал, что на самом деле думает большинство) Промытые больше всех. И есть большой бэкраунд. Можно даже аналогию в России найти;)
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+6
Ответ KiNG_K
зато теперь в Катаре минимум мусульман в команде собрал 😅
И отлетели к кхерам из азиатский ЛЧ на групповом этапе
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Ответ Макс
Красавчик, с такими людьми не все потеряно в Европе.
Тебе то какая разница, что там с Европой?
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За такие мощнейшие доказательства суд разве что пальчиком может погрозить.
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из всеи истории я увидел только Галатье и кучу тряпок вокруг него
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Посмотрел, как выглядят Ароль Мукуди и Микаэль Наде. У одного рост 191, у второго 186, оба атлетичные. Может быть, имелись в виду габариты, а не цвет кожи?
+3
0
+3
И в чем проблема?

#СвободуГалтье
+2
0
+2
-’спортивных аргументов не было’
- Гальтье указывал на то, что игрок будет недоступен месяц из-за Кубка Африки и еще месяц не в кондициях по своему выбору.
-’спортивных аргументрв не было, Гальтье расист’, ага.
+2
0
+2
Алжирцы худшие, Зидан и Бензема не дадут соврать...
+6
-4
+2
Ответ KiNG_K
зато теперь в Катаре минимум мусульман в команде собрал 😅
В Катаре они все в равных условиях.
+2
0
+2
Ноу криминалити.
+1
0
+1
Ответ Zlodimir
Кинг-Конг суперзвезда кино, король джунглей, большой, мощный, краусафчег, огромный чёрный самец гориллы 🦍! Что не так то?! Это комплемент!
Комплимент
+1
0
+1
расстрелять этого жесточайшего преступника
+1
0
+1
Ответ Zlodimir
Кинг-Конг суперзвезда кино, король джунглей, большой, мощный, краусафчег, огромный чёрный самец гориллы 🦍! Что не так то?! Это комплемент!
Гальте видел их в душе, поэтому они большие, но не самцы 🤣🤣🤣
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Ответ DimaP
Комплимент
Комплимент - это если бы он всё выше сказал без Кинг-Конга, а с Кинг-Конгом это комплЕмент 😉
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Ответ Cyle Rayner
Алжирцы худшие, Зидан и Бензема не дадут соврать...
Зидан и Бензема родились и воспитаны во Франции. Гальтье говорил про алжирцев из Алжира (Аталь, Будауи). На самом деле, и такие как Зидан, воспитанные в цивилизации, недолюбливают диковатых сородичей из глубинок исторической родины. Но вслух не скажут.
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Ответ Max9999
А где белых взять то? Перебили всех беляков.
кто перебил?
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Ответ 1CEMAN
кто перебил?
Красные. Известное дело 😁
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Ответ Max9999
А где белых взять то? Перебили всех беляков.
Петька, ты опять с машиной времени баловался?
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Ответ Cyle Rayner
Алжирцы худшие, Зидан и Бензема не дадут соврать...
Пффф! Только вспомните, что Зидан сделал с несчастным Матерацци!)
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Ответ GuruFutbola
Мне бензема и зидан тоже никогда не нравились, не говорю, что все алжирцы такие, но вот бензема точно с гнильцой. Рад, что во франции остались мужики, а не арабские подстилки
Хет-трик Карима на унитазе - на века))
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Ответ Влад Безруков
Галатье не святоша, но ощущение, что он в первую очередь думал о том, что у него игроки не выдают свой нормальный уровень из-за религии, и его можно понять.
Мне тоже кажется, что ему в первую очередь нужен был результат. Любого тренера не устроит отъезд в разгар сезона на КА игроков основы и их пост, из-за которых они не выдерживают нагрузки.
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Ответ Влад Безруков
Галатье не святоша, но ощущение, что он в первую очередь думал о том, что у него игроки не выдают свой нормальный уровень из-за религии, и его можно понять.
Думал зря, потому что какая это религия если человек отказывается от нее ради того чтобы мячик погонять? Не устраивает, берешь других футболистов. А эти игроки были тупо лучше, и ему приходилось их выпускать.
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Да, время сейчас такое. Черное нельзя называть черным, мужчине - быть натуралом и флиртовать с женщиной, арабам - не любить евреев, цивилизованным - любить все-русское, нецивилизованным - не любить все иностранное, Северной Корее, Ирану, Сирии и всем кто не нравится Америке - быть, американцам - голосовать за Трампа, украинцам - хотеть мира, россиянам - вообще чего-то хотеть, Адама Кадырова - критиковать, женщине - быть красивой. Ничего не забыл?)
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Гальтье базированый оказался
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Забавно, когда гулял по мекке Марселя порту, видел арабов продающих Алжирские флажки, а не Франции. Не даром гворят во Франции французы, что сама длинная улица в мире это в Марселе от Марселя до Алжира. 😎
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Гальтье называл «двумя Кинг-Конгами» защитников «Сент-Этьена» на остановке, в переходе.
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гальтье на 100% прав. количество чернокожих мусульман и арабов чрезмерно. как вообще нормальные французы могут болеть за такие команды. абсолютно чужеродные массы
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Офигеть...То есть даже сказать вслух, что во Франции слишком много чёрных и арабов, не упоминая даже, что это откровенное замещение коренных французов - три года тюрьмы!
Кажется, для белых европейцев действительно наступило тоталитарное будущее из романа "1984"...
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А тем временем. ’Юсеф Аталь из «Ниццы» арестован за призыв к «черному дню для евреев». Обвиняют в разжигании межнациональной розни’...
Сравнить: Гальтье лишь говорил о комплектовании команды и трудностях рабочего процесса, а тот призывает к резне. При этом, напомню, Гальтье говорил про резкость алжирцев в приватных разговорах, а этот алжирец призывает публично.
Так может быть, Гальтье знал, о ком и что говорил? А, нет, он расист, три года тюрьмы ему.
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Я так понимаю,что с Катаром окончено
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