Гальтье оправдан по делу о расизме. Экс-тренер «ПСЖ» не присутствовал на оглашении вердикта

Экс-тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье оправдан по делу о расистских высказываниях.

Напомним, Гальтье, ныне возглавляющий катарский « », подозревали в расизме в период работы в «Ницце» с 2021 по 2022 год. Он якобы сказал спортивному директору «Ниццы» Жюльену Фурнье в переписке, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Кроме того, утверждалось, что Гальтье использовал уничижительный термин для описания алжирских футболистов и исключил алжирца Билаля Браими из состава из-за того, что тот соблюдал пост во время Рамадана.

Экс-тренер « » был задержан полицией – сообщалось, что ему может грозить до 3 лет тюрьмы.

На слушании, которое состоялось на прошлой неделе, прокурор Ниццы Дэмиен Мартинелли попросил приговорить к 12 месяцам тюремного заключения условно и штрафу в размере 45 000 евро. Тренер, в свою очередь, опроверг все обвинения в свой адрес.

По информации Le Parisien, сегодня суд Ниццы полностью оправдал Гальтье, признав его невиновность по каждому из двух пунктов.

Сам Кристоф не присутствовал на оглашении вердикта, поскольку после слушания на прошлой неделе вернулся в Катар.

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