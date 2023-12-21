Гальтье оправдан по делу о расизме. Экс-тренер «ПСЖ» не присутствовал на оглашении вердикта

Теги Ницца ПСЖ лига 1 Франция происшествия высшая лига Катар Кристоф Гальтье Аль-Духайль дискриминация Жюльен Фурнье Футбол

Экс-тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье оправдан по делу о расистских высказываниях.

Напомним, Гальтье, ныне возглавляющий катарский «Аль-Духайль», подозревали в расизме в период работы в «Ницце» с 2021 по 2022 год. Он якобы сказал спортивному директору «Ниццы» Жюльену Фурнье в переписке, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Кроме того, утверждалось, что Гальтье использовал уничижительный термин для описания алжирских футболистов и исключил алжирца Билаля Браими из состава из-за того, что тот соблюдал пост во время Рамадана.

Экс-тренер «ПСЖ» был задержан полицией – сообщалось, что ему может грозить до 3 лет тюрьмы.

На слушании, которое состоялось на прошлой неделе, прокурор Ниццы Дэмиен Мартинелли попросил приговорить Гальтье к 12 месяцам тюремного заключения условно и штрафу в размере 45 000 евро. Тренер, в свою очередь, опроверг все обвинения в свой адрес.

По информации Le Parisien, сегодня суд Ниццы полностью оправдал Гальтье, признав его невиновность по каждому из двух пунктов.

Сам Кристоф не присутствовал на оглашении вердикта, поскольку после слушания на прошлой неделе вернулся в Катар.

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7 комментариев
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предлагаю дать по 3 года тем, кто на него наклеветал
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Вот который уже случай с какими-то обвинениями то в изнасиловании, то в расизме заканчиваются невиновностью «преступника». А будут ли наказывать тех, кто всю эту кашу заваривает?
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Рад за него.
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Ответ Виталик Кравченко
Вот который уже случай с какими-то обвинениями то в изнасиловании, то в расизме заканчиваются невиновностью «преступника». А будут ли наказывать тех, кто всю эту кашу заваривает?
Галтье должен подать встречный иск о нанесении ущерба репутации. Но вряд ли он будет этим заниматься. У него работа есть, а эти разборки провоцируют те, у кого много времени свободного и мало совести
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Ответ love_sport737
предлагаю дать по 3 года тем, кто на него наклеветал
Там штраф вроде тоже предлагали до кучи
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