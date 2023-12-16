Гальтье о том, что назвал «Кинг-Конгами» двух игроков «Сент-Этьена»: «Использовал выражение не в расистском ключе. Кинг-Конг – это сила и мощь»

Кристоф Гальтье объяснил, почему называл своих игроков «Кинг-Конгами».

В апреле сообщалось, что во время работы в «Ницце» нынешний главный тренер « » якобы заявил, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Экс-тренеру « » грозило до 3 лет тюрьмы, он был задержан полицией. Затем появились сведения о том, что во в перерыве матча с « » Гальтье назвал двух защитников соперника – и Микаэля Наде – «двумя Кинг-Конгами».

Вчера специалист выступил перед судом.

«Я помню, что хотел сказать «амбал» или «Кинг-Конг». Я использовал последний термин. Кинг-Конг – это сила и мощь. Я не вкладывал в него никакого другого значения, кроме силы и мощи.

Когда мы играли против «Нанта» в Кубке Франции, я использовал то же определение в отношении Николя Паллуа. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было грубо. Если это его обидело, я должен извиниться. Да, я использовал это выражение, но не в расистском ключе», – сказал .

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