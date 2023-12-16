Гальтье о том, что назвал «Кинг-Конгами» двух игроков «Сент-Этьена»: «Использовал выражение не в расистском ключе. Кинг-Конг – это сила и мощь»

Теги Ницца ПСЖ Сент-Этьен лига 1 Франция высшая лига Катар Кристоф Гальтье Аль-Духайль Николя Паллуа Ароль Мукуди Микаэль Наде дискриминация Футбол

Кристоф Гальтье объяснил, почему называл своих игроков «Кинг-Конгами».

В апреле сообщалось, что во время работы в «Ницце» нынешний главный тренер «Аль-Духайля» якобы заявил, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Экс-тренеру «ПСЖ» грозило до 3 лет тюрьмы, он был задержан полицией. Затем появились сведения о том, что во в перерыве матча с «Сент-Этьеном» Гальтье назвал двух защитников соперника – Ароля Мукуди и Микаэля Наде – «двумя Кинг-Конгами».

Вчера специалист выступил перед судом.

«Я помню, что хотел сказать «амбал» или «Кинг-Конг».  Я использовал последний термин. Кинг-Конг – это сила и мощь. Я не вкладывал в него никакого другого значения, кроме силы и мощи.

Когда мы играли против «Нанта» в Кубке Франции, я использовал то же определение в отношении Николя Паллуа. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было грубо. Если это его обидело, я должен извиниться. Да, я использовал это выражение, но не в расистском ключе», – сказал Гальтье

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11 комментариев
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Какая же там дурка
+28
-1
+27
Неужели сравнивнение с Кинг Конгом может обидеть? 😁 По мне так отличный комплимент, особенно для спортсмена.
+5
0
+5
У Кьеллини прозвище Кинг Конг и празднование гола было как у гориллы - это расизм?
+4
0
+4
При чем тут расизм? Кьеллини так называли например
+1
0
+1
Слова это не расизм. Расизм это действие или принуждение к действию посредством физических угроз. 🍌
+1
-1
0
Хулио оправдаться
+1
-1
0
Ответ onsigne
Какая же там дурка
Комментарий удален пользователем
Ответ дима кушов
Комментарий удален пользователем
Приплел так приплел. У нас, конечно, тоже дурка, но совершенно другая
+2
-2
0
Ответ onsigne
Какая же там дурка
Комментарий удален модератором
Ответ Red Line
Комментарий удален модератором
да
0
0
0
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