Прокурор просит приговорить Гальтье к году тюрьмы условно за расистские высказывания: «Футбол – жертва в этом деле»

Кристофа Гальтье могут приговорить к условному тюремному сроку.

В апреле сообщалось, что во время работы в «Ницце» нынешний главный тренер « » якобы заявил, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Экс-тренер « » был задержан полицией – сообщалось, что ему может грозить до 3 лет тюрьмы.

На вчерашнем судебном слушании прокурор Ниццы Дэмиен Мартинелли попросил приговорить Гальтье к 12 месяцам тюремного заключения условно и штрафу в размере 45 000 евро.

«Лично я считаю, что футбол является жертвой в этом деле, ценности [Французской] Республики также являются жертвами. Я прошу вас признать виновным», – сказал юрист.

Вердикт по этому делу будет оглашен в следующий четверг, 21 декабря.

Гальтье о том, что назвал «Кинг-Конгами» двух игроков «Сент-Этьена»: «Использовал выражение не в расистском ключе. Кинг-Конг – это сила и мощь»

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