Прокурор просит приговорить Гальтье к году тюрьмы условно за расистские высказывания: «Футбол – жертва в этом деле»
Кристофа Гальтье могут приговорить к условному тюремному сроку.
В апреле сообщалось, что во время работы в «Ницце» нынешний главный тренер «Аль-Духайля» якобы заявил, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Экс-тренер «ПСЖ» был задержан полицией – сообщалось, что ему может грозить до 3 лет тюрьмы.
На вчерашнем судебном слушании прокурор Ниццы Дэмиен Мартинелли попросил приговорить Гальтье к 12 месяцам тюремного заключения условно и штрафу в размере 45 000 евро.
«Лично я считаю, что футбол является жертвой в этом деле, ценности [Французской] Республики также являются жертвами. Я прошу вас признать Кристофа Гальтье виновным», – сказал юрист.
Вердикт по этому делу будет оглашен в следующий четверг, 21 декабря.
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Учите матчасть, Александр Сергеевич, и будьте аккуратны на дуэлях с французами.
Не то что в СССР, помню Василию Алибабаевичу год колонии дали за то что бензин ослиной мочой разбавлял.
На Западе власть в руки взяли леваки, которые через репрессии и единомыслие продавливают свою повесточку.
Создание противоречий в обществе за счет разного рода угнетаемых меньшинств, за права которых нужно бороться, как было с ободранными пролетариями, вокруг которых носились леваки прошлого разлива .
Плюс насмешка над неприкосновенностью частной собственности, например, когда у кремлевских жуликов конфискуют ЗВР России - это же лозунг бандитов на большевиках "грабь награбленное " или "экспроприация экспроприаторов’’ по Марксу.
Того западного мира, которым вы грезите, и сказки про который вам все эти годы вливали в уши русофобы на зарплате КацыШацыиАльбацы, больше нет.
Протрите глаза!
Скорее получать гранты от правительств западных стран.