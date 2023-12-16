Прокурор просит приговорить Гальтье к году тюрьмы условно за расистские высказывания: «Футбол – жертва в этом деле»

Теги Ницца ПСЖ лига 1 Франция происшествия высшая лига Катар Кристоф Гальтье Аль-Духайль дискриминация Футбол

Кристофа Гальтье могут приговорить к условному тюремному сроку.

В апреле сообщалось, что во время работы в «Ницце» нынешний главный тренер «Аль-Духайля» якобы заявил, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Экс-тренер «ПСЖ» был задержан полицией – сообщалось, что ему может грозить до 3 лет тюрьмы. 

На вчерашнем судебном слушании прокурор Ниццы Дэмиен Мартинелли попросил приговорить Гальтье к 12 месяцам тюремного заключения условно и штрафу в размере 45 000 евро.

«Лично я считаю, что футбол является жертвой в этом деле, ценности [Французской] Республики также являются жертвами. Я прошу вас признать Кристофа Гальтье виновным», – сказал юрист. 

Вердикт по этому делу будет оглашен в следующий четверг, 21 декабря. 

Гальтье о том, что назвал «Кинг-Конгами» двух игроков «Сент-Этьена»: «Использовал выражение не в расистском ключе. Кинг-Конг – это сила и мощь»

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18 комментариев
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Я/Мы Гальтье
+17
-4
+13
Какие же идиоты
+13
-4
+9
Ответ Саша Пушкин
И вот за подобное положение вещей топят наши критически мЮслящие любители западных ценностей. На Западе власть в руки взяли леваки, которые через репрессии и единомыслие продавливают свою повесточку. Создание противоречий в обществе за счет разного рода угнетаемых меньшинств, за права которых нужно бороться, как было с ободранными пролетариями, вокруг которых носились леваки прошлого разлива . Плюс насмешка над неприкосновенностью частной собственности, например, когда у кремлевских жуликов конфискуют ЗВР России - это же лозунг бандитов на большевиках "грабь награбленное " или "экспроприация экспроприаторов’’ по Марксу. Того западного мира, которым вы грезите, и сказки про который вам все эти годы вливали в уши русофобы на зарплате КацыШацыиАльбацы, больше нет. Протрите глаза!
Наши "критически мЮслящие любители западных ценностей" — это оппозиционеры, которые хотят сменить преступную власть в РФ. Не надо всю оппозицию считать леваками, потому что это не соответствует действительности.

Учите матчасть, Александр Сергеевич, и будьте аккуратны на дуэлях с французами.
+4
-2
+2
Ответ Hitgoe Himgob
Совсем поплыли вы там, ребята. Чем вы лучше Вовы? Такие же безумные. Кто то мир на рельсы обратно поставит или все, в один конец поехали?
"Вова" всё правильно делает.
+9
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+2
Бред, конечно. У них там маньяки и убийцы условные получают.
+1
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Французский суд - самый гуманный суд в мире.
Не то что в СССР, помню Василию Алибабаевичу год колонии дали за то что бензин ослиной мочой разбавлял.
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0
Ответ Николай Бойко
Комментарий скрыт
За вас не знаю ничего. Но молодцы, что не скрываете.
+4
-4
0
Ответ James Franc
Какие же идиоты
И вот за подобное положение вещей топят наши критически мЮслящие любители западных ценностей.
На Западе власть в руки взяли леваки, которые через репрессии и единомыслие продавливают свою повесточку.
Создание противоречий в обществе за счет разного рода угнетаемых меньшинств, за права которых нужно бороться, как было с ободранными пролетариями, вокруг которых носились леваки прошлого разлива .
Плюс насмешка над неприкосновенностью частной собственности, например, когда у кремлевских жуликов конфискуют ЗВР России - это же лозунг бандитов на большевиках "грабь награбленное " или "экспроприация экспроприаторов’’ по Марксу.
Того западного мира, которым вы грезите, и сказки про который вам все эти годы вливали в уши русофобы на зарплате КацыШацыиАльбацы, больше нет.
Протрите глаза!
+7
-7
0
Ответ James Franc
Какие же идиоты
Но их вкоманде так много ((
0
0
0
Ответ Уолтер Собчак
Наши "критически мЮслящие любители западных ценностей" — это оппозиционеры, которые хотят сменить преступную власть в РФ. Не надо всю оппозицию считать леваками, потому что это не соответствует действительности. Учите матчасть, Александр Сергеевич, и будьте аккуратны на дуэлях с французами.
>критически мЮслящие любители западных ценностей" — это оппозиционеры, которые хотят сменить преступную власть в РФ.
Скорее получать гранты от правительств западных стран.
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Ответ Hitgoe Himgob
Совсем поплыли вы там, ребята. Чем вы лучше Вовы? Такие же безумные. Кто то мир на рельсы обратно поставит или все, в один конец поехали?
Поехали в один конец.
+1
-1
0
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