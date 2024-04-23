Ямаль после удара в класико: «Почему у них нет гребаных часов?»

Ламин Ямаль был возмущен отсутствием технологии определения гола в класико.

«Реал» обыграл «Барселону» со счетом 3:2 в 32-м туре . На 28-й минуте игры вингер каталонцев воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин вывел его в поле. Главный судья просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

В программе El Día After на Movistar Plus показали кадры разговоров между игроками и судьей в тот момент, когда эпизод с возможным голом изучал ВАР.

Ямаль подошел к Сото Градо и обратился к нему: «Рефери, мяч зашел в ворота». Затем он сказал то же самое вингеру « » . «Почему у них нет гребаных часов?» – возмутился 16-летний футболист.

Жюль Кунде попытался успокоить партнера по команде. «Не волнуйся, это обязательно будет гол», – сказал француз.

«У нас нет доказательств, что мяч пересек линию». ВАР класико – главному арбитру после удара Ямаля

Опубликованы переговоры Сото Градо и ВАР в эпизоде с ударом Ямаля: «Это очень важное решение, не спешим, проверьте все камеры»