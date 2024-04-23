Ямаль после удара в класико: «Почему у них нет гребаных часов?»
Ламин Ямаль был возмущен отсутствием технологии определения гола в класико.
«Реал» обыграл «Барселону» со счетом 3:2 в 32-м туре Ла Лиги. На 28-й минуте игры вингер каталонцев Ламин Ямаль воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин вывел его в поле. Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.
В программе El Día After на Movistar Plus показали кадры разговоров между игроками и судьей в тот момент, когда эпизод с возможным голом изучал ВАР.
Ямаль подошел к Сото Градо и обратился к нему: «Рефери, мяч зашел в ворота». Затем он сказал то же самое вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору. «Почему у них нет гребаных часов?» – возмутился 16-летний футболист.
Жюль Кунде попытался успокоить партнера по команде. «Не волнуйся, это обязательно будет гол», – сказал француз.
«У нас нет доказательств, что мяч пересек линию». ВАР класико – главному арбитру после удара Ямаля
Опубликованы переговоры Сото Градо и ВАР в эпизоде с ударом Ямаля: «Это очень важное решение, не спешим, проверьте все камеры»
Вот именно о них говорил Ламин.
Ахаха
Да и не понятно почему засчитали первый гол Барсы после откровенного нарушения правил.
🤷🏻♂️
Интересная у тебя аналогия с детьми, сразу видно, человек здравомыслящий) или с опытом)