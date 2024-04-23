Ямаль после удара в класико: «Почему у них нет гребаных часов?»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Сесар Сото Градо видеоповторы Жюль Кунде Винисиус Жуниор Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль был возмущен отсутствием технологии определения гола в класико.

«Реал» обыграл «Барселону» со счетом 3:2 в 32-м туре Ла Лиги. На 28-й минуте игры вингер каталонцев Ламин Ямаль воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин вывел его в поле. Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

В программе El Día After на Movistar Plus показали кадры разговоров между игроками и судьей в тот момент, когда эпизод с возможным голом изучал ВАР. 

Ямаль подошел к Сото Градо и обратился к нему: «Рефери, мяч зашел в ворота». Затем он сказал то же самое вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору. «Почему у них нет гребаных часов?» – возмутился 16-летний футболист. 

Жюль Кунде попытался успокоить партнера по команде. «Не волнуйся, это обязательно будет гол», – сказал француз. 

«У нас нет доказательств, что мяч пересек линию». ВАР класико – главному арбитру после удара Ямаля

Опубликованы переговоры Сото Градо и ВАР в эпизоде с ударом Ямаля: «Это очень важное решение, не спешим, проверьте все камеры»

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92 комментария
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И это в 16 лет
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Ответ Mohnatiy
Какие такие часы???
Часы, на которые приходит сигнал о взятии ворот - если я правильно помню, такие было на ЧЕ и ЧМ.

Вот именно о них говорил Ламин.
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Чемпионат мира по моему 2010 в плей-офф На тот момент уже мировая звезда и топовый полузащитник Фрэнки Лэмпард забивает 146% гол немцам , мяч пересекает линию на метр , матч чм ,гол который все изменял а том противостоянии с учётом как англичане плохо начали !!! К чему это я? а к тому что даже после вылета от немцев У Лэмпарда было меньше гонору и истерик , чем у этой ещё не спелой свеклы !!! В игре который практически ничего не решал
+44
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+17
Ни одного повтора, подтверждающего, что было взятие ворот нам не предоставили, значит гола не было, смиритесь глоры Барсы
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-45
+10
Какие такие часы???
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Ни одного повтора, подтверждающего, что было взятие ворот нам не предоставили, значит гола не было, смиритесь глоры Барсы
Да речь в целом не о том был гол или нет. Позор для Ла Лиги что нет этой системы, автоматическая система пересечения мячом линии ворот. Они есть во всех топ лигах Европы, кроме Испании. В Голландии даже есть кажется
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Часы у роналду])
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Ответ ASolovjow
дайте уже переигровку. Реал разгромит на эмоциях Барсу и закончатся разговоры
Реалу ещё ЛЧ брать, некогда им со вторым каталонским возиться
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Ответ Подкат Мальдини
Чемпионат мира по моему 2010 в плей-офф На тот момент уже мировая звезда и топовый полузащитник Фрэнки Лэмпард забивает 146% гол немцам , мяч пересекает линию на метр , матч чм ,гол который все изменял а том противостоянии с учётом как англичане плохо начали !!! К чему это я? а к тому что даже после вылета от немцев У Лэмпарда было меньше гонору и истерик , чем у этой ещё не спелой свеклы !!! В игре который практически ничего не решал
В то время не было вар и автоматической фиксации гола. Ты бы ещё Херста вспомнил
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Этот бро пытался определить гол с помощью часов
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По утрам надев трусы,не забудьте про часы...))
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в 16 лет любой игрок топ клуба должен варежки закрыть и расти как игрок а не ныть и ходить по журналистам...
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Ригоберсонг вот тебе и болельщикам барси не надо жаловаться на судей и про позор нарушения. Не Реал платил Негрейро столько лет деньги. Позор случился 2009 в игре с Челсой и 2017 в игре с ПСЖ. Вот это позор и ты ещё про Реал говоришь, лучше личис пока не поздно.
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+3
Ответ Антон Буянкин
Роналдо в утке, утка в зайце...)
заец в иголки что-ли?))
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Ответ wadwill13
в 16 лет любой игрок топ клуба должен варежки закрыть и расти как игрок а не ныть и ходить по журналистам...
Комментаторам спортса бы научиться дальше заголовка читать, а не по комментам гадить.
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«Счастливые часов не наблюдают»(с)
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Ответ Demn213
Пруфы будут по поводу яростной поддержки Тебаса и выступления против трат на систему?
Пруфы о почти официальной информации, что Тебаса поддержали все клубы, включая Барселону, кроме Реала и Атлетика? Серьезно?
Ахаха
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Спросил бы у своего президента что ли
+5
-3
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Ему такой вопрос надо задавать своему руководству, которое яростно поддерживает Тебаса и выступает против трат целых 3 млн на систему определения взятия.
+3
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+2
Ответ Слово Пацанчика
Часы у роналду])
Роналдо в утке, утка в зайце...)
+2
0
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Потому что Президент Барселоны проголосовал против этой системы определения взятия ворот, Ламин.
Да и не понятно почему засчитали первый гол Барсы после откровенного нарушения правил.

🤷🏻‍♂️
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+2
Ответ wadwill13
в 16 лет любой игрок топ клуба должен варежки закрыть и расти как игрок а не ныть и ходить по журналистам...
16 или 26, без разницы, это профессиональный футболист, и он в праве считать что он смог забить гол. Хоукай был уже 10 лет назад
+3
-1
+2
Тут не часы нужны, а колокола.
+2
0
+2
Жюль Кунде попытался успокоить партнера по команде. «Не волнуйся, это обязательно будет гол», – лол, насколько же они привыкли к заряженным свисткам
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Ответ Франческо Тортик
Ну типо нет ни одного доказательства того, что ты НЕ насилуешь маленьких детей. Значит, исходя из твоей же логики, ты их насилуешь.
В отличии от автора данной ветки и тебя, я не утверждаю был гол или не было. Так как фактически, без системы определения гола это невозможно сделать. Но вам то виднее, конечно.

Интересная у тебя аналогия с детьми, сразу видно, человек здравомыслящий) или с опытом)
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Ни одного повтора, подтверждающего, что было взятие ворот нам не предоставили, значит гола не было, смиритесь глоры Барсы
Видать повтор с трибун прошел мимо тебя, там Лунин полностью сидит в воротах, лишь бутса на линии. Чистый гол. Такой же в матче с Бетисом в 17 году, и с Валенсией в 18, видать Нейгрейра опростоволосился…😂
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Ответ За Валенсию с 1999
Я русский, со мной Бог!)
Если ты веришь в существование бога то это уже о многом говорит кстати
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Я так понимаю он про матч Реала с Валенсией, когда судья свистнул во время гола Беллингема?
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ему следуает спросить у своего президента, почему он голосовал против возврата этой системы)
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Ответ Подкат Мальдини
Чемпионат мира по моему 2010 в плей-офф На тот момент уже мировая звезда и топовый полузащитник Фрэнки Лэмпард забивает 146% гол немцам , мяч пересекает линию на метр , матч чм ,гол который все изменял а том противостоянии с учётом как англичане плохо начали !!! К чему это я? а к тому что даже после вылета от немцев У Лэмпарда было меньше гонору и истерик , чем у этой ещё не спелой свеклы !!! В игре который практически ничего не решал
наверно во времена Лэмпарда не было системы взятия ворот? и але, его слова здесь цитируют произнесенные во время матча, а не то чтоб он как ненормальный вышел посреди ночи кричать о несправедливости
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