RFEF отказалась предоставлять «Барсе» материалы по эпизоду с ударом Ямаля в класико, несмотря на запрос Лапорты: «Не предоставляем записи по выбору»
В RFEF объяснили отказ предоставить «Барсе» записи удара Ламина Ямаля в класико.
Ранее Жоан Лапорта заявил, что «Барселона» запросит видео- и аудиозаписи, связанные с эпизодом матча против «Реала» (2:3), в котором мяч, возможно, пересек линию ворот мадридцев после удара Ямаля. Президент каталонского клуба заявил о намерении требовать переигровку в случае подтверждения ошибки арбитра Сесара Сото Градо. Однако судейский комитет отказался передавать «Барселоне» записи эпизода.
Как передает Mundo Deportivo, в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) заявили, что не намерены предоставлять какие-либо материалы с матчей, несмотря на то, что ранее другие клубы также направляли аналогичные запросы.
Кроме того, федерация также исключила возможность показа аудио- и видеозаписей представителям «Барселоны» при личной встрече, заявив, что «не предоставляет записи по выбору». При этом утверждается, что представители комитета судей «открыты для конструктивного диалога» с Лапортой.
Единственно правильное действие Лапорты и Ко в данной ситуации - давить на РФЕФ за объяснениями, в честь чего в Ла Лиге, так-то претендующей называться сильнейшей лигой (ну, куча ЛЧ и ЛЕ за последнее десятилетие, все дела), нет автоматической системы определения гола.
Но ведь Лапорта этого не сделает - он сторонник Тебаса. Вот такой сюр, да.
А все-таки в итоге кто ответствен, что системы определения гола нет - ЛЛ или RFEF? Или Федерация за Тебаса должна пояснять?
В противном случае поднимется вопрос не только о системе фиксации о голов, но и способности вар в лиге корректно фиксировать оффсайды.
Т.е. не видишь значит не было
В том матче с Валенсией из-за этого действия судьи Реал потерял 2 очка
Сейчас бы нам, болельщикам, сидеть и делать работу испанских футбольных чиновников за них самих, разбираясь, кто из них ответственен :)
Best Regards
Florentino Perez.
Вы наверное и не знали об этом
https://youtu.be/xf9Ttu5asiY?si=RV_Dooo4aRTF40SR