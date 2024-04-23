RFEF отказалась предоставлять «Барсе» материалы по эпизоду с ударом Ямаля в класико, несмотря на запрос Лапорты: «Не предоставляем записи по выбору»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Жоан Лапорта Федерация футбола Испании Сесар Сото Градо видеоповторы Класико Ламин Ямаль Футбол

В RFEF объяснили отказ предоставить «Барсе» записи удара Ламина Ямаля в класико.

Ранее Жоан Лапорта заявил, что «Барселона» запросит видео- и аудиозаписи, связанные с эпизодом матча против «Реала» (2:3), в котором мяч, возможно, пересек линию ворот мадридцев после удара Ямаля.  Президент каталонского клуба заявил о намерении требовать переигровку в случае подтверждения ошибки арбитра Сесара Сото Градо. Однако судейский комитет отказался передавать «Барселоне» записи эпизода.

Как передает Mundo Deportivo, в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) заявили, что не намерены предоставлять какие-либо материалы с матчей, несмотря на то, что ранее другие клубы также направляли аналогичные запросы.

Кроме того, федерация также исключила возможность показа аудио- и видеозаписей представителям «Барселоны» при личной встрече, заявив, что «не предоставляет записи по выбору». При этом утверждается, что представители комитета судей «открыты для конструктивного диалога» с Лапортой.

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31 комментарий
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Единственно возможный правильный ответ на вопрос "был ли гол" - "не знаю". Заявляющие "да" или "нет" просто топят в одну из сторон.
Единственно правильное действие Лапорты и Ко в данной ситуации - давить на РФЕФ за объяснениями, в честь чего в Ла Лиге, так-то претендующей называться сильнейшей лигой (ну, куча ЛЧ и ЛЕ за последнее десятилетие, все дела), нет автоматической системы определения гола.
Но ведь Лапорта этого не сделает - он сторонник Тебаса. Вот такой сюр, да.
+22
-6
+16
Ответ Dmitry Dos
Подозрительный отказ.
Всем отказывали до этого, но подозрительно именно тут стало. Ясно.
+22
-7
+15
Запись игры стоит денег
+10
-2
+8
Просто в cd-r болванки вместе с туалетной бумагой закончились.. Так бы предоставили..
+13
-7
+6
У меня есть запись игры, готов выслушать предложение Лапорты.
+3
0
+3
На стоп кадрах с одного ракурса кажется что гол, со второго что нет. Никогда не думал, что в Лагере нет авто определения гола. Думаю После этого эпизода будет повод, чтобы ввести.
+3
0
+3
Эх, как же жаль, что уже нет Негрейды.
+3
0
+3
После удара Лэмпарда по воротам сборной Германии тоже не было системы определения гола, а на камерах был виден, правда ВАР не было тоже. Но сама суть в том, что если не уверены, решение не может быть принято. Чего он там всё потеет?
+5
-3
+2
По этой игре можно сказать следующее.Пора нашей Барсе пройти очищение Сегундой.P.s.Фанат Барселоны
+1
0
+1
Ответ Евгений Сидоров
Ага, показать и создать прецедент, что поддались нытью.
Ну сами подумайте, если все ок ,то показали бы и было бы достойно и справедливо. если так уверенны.
+1
0
+1
Ответ Евгений Сидоров
Всем отказывали до этого, но подозрительно именно тут стало. Ясно.
Могли бы показать, если бы были уверены.
+2
-1
+1
Ответ xDe xDe
Единственно возможный правильный ответ на вопрос "был ли гол" - "не знаю". Заявляющие "да" или "нет" просто топят в одну из сторон. Единственно правильное действие Лапорты и Ко в данной ситуации - давить на РФЕФ за объяснениями, в честь чего в Ла Лиге, так-то претендующей называться сильнейшей лигой (ну, куча ЛЧ и ЛЕ за последнее десятилетие, все дела), нет автоматической системы определения гола. Но ведь Лапорта этого не сделает - он сторонник Тебаса. Вот такой сюр, да.
"давить на РФЕФ за объяснениями"
А все-таки в итоге кто ответствен, что системы определения гола нет - ЛЛ или RFEF? Или Федерация за Тебаса должна пояснять?
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Ответ bestvideox
На стоп кадрах с одного ракурса кажется что гол, со второго что нет. Никогда не думал, что в Лагере нет авто определения гола. Думаю После этого эпизода будет повод, чтобы ввести.
И бригады ВАР есть инструмент определения оффсайда. Его точности более чем достаточно для определения взятия ворот в данной ситуации.
В противном случае поднимется вопрос не только о системе фиксации о голов, но и способности вар в лиге корректно фиксировать оффсайды.
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выложили переговоры судьи с бригадой ВАР, где судье говорят что они не могут сказать что был гол.
Т.е. не видишь значит не было
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Помню недавний матч Реала когда судья свистнул перед ударом и гол не засчитали. Матч закончился. Как тут только не воняли бчк что судья был прав, что Реал ноет. Отар был 100% гол и в таких моментах судьи практически не свистят. Дают закончить атаку. Здесь же нет доказательств что гол был, но они ноют уже третий день.
В том матче с Валенсией из-за этого действия судьи Реал потерял 2 очка
+7
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Так уже опубликовали переговоры судей, судья на варе сказал что не видят на сто процентов пересечения линии и назначил угловой
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Ответ bestvideox
На стоп кадрах с одного ракурса кажется что гол, со второго что нет. Никогда не думал, что в Лагере нет авто определения гола. Думаю После этого эпизода будет повод, чтобы ввести.
Ввести? Вернуть. Система была, её убрали)
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Ответ Норвежский прихлебатель
"давить на РФЕФ за объяснениями" А все-таки в итоге кто ответствен, что системы определения гола нет - ЛЛ или RFEF? Или Федерация за Тебаса должна пояснять?
Да кто угодно из них, но всяко не Мадрид и не арбитры на ВАРе, у которых попросту нет возможности достоверно отследить пересечение мячом линии. Но у Лапорты виноваты именно они.
Сейчас бы нам, болельщикам, сидеть и делать работу испанских футбольных чиновников за них самих, разбираясь, кто из них ответственен :)
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Ответ Дима
выложили переговоры судьи с бригадой ВАР, где судье говорят что они не могут сказать что был гол. Т.е. не видишь значит не было
Не видишь - значит не видишь. Или по твоему если не видишь - значит был?
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Ответ Сергей Гайлюнас
Не видишь - значит не видишь. Или по твоему если не видишь - значит был?
не видишь, значит, не знаешь
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Ответ Dmitry Dos
Могли бы показать, если бы были уверены.
Ага, показать и создать прецедент, что поддались нытью.
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Ответ Евгений Сидоров
Всем отказывали до этого, но подозрительно именно тут стало. Ясно.
Ага. И в подписе письма было
Best Regards
Florentino Perez.
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Ответ Dmitry Dos
Подозрительный отказ.
Опубликовали переговоры судей по этому моменту с VAR.
Вы наверное и не знали об этом
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canal+ уже все разобрал, обращайтесь ...
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Поведение Лапорты:
https://youtu.be/xf9Ttu5asiY?si=RV_Dooo4aRTF40SR
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Как обосраться и не подать виду.
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Подозрительный отказ.
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