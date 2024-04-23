RFEF отказалась предоставлять «Барсе» материалы по эпизоду с ударом Ямаля в класико, несмотря на запрос Лапорты: «Не предоставляем записи по выбору»

В RFEF объяснили отказ предоставить «Барсе» записи удара Ламина Ямаля в класико.

Ранее Жоан Лапорта заявил, что «Барселона» запросит видео- и аудиозаписи, связанные с эпизодом матча против «Реала» (2:3), в котором мяч, возможно, пересек линию ворот мадридцев после удара Ямаля. Президент каталонского клуба заявил о намерении требовать переигровку в случае подтверждения ошибки арбитра Сесара Сото Градо. Однако судейский комитет отказался передавать «Барселоне» записи эпизода.

Как передает Mundo Deportivo, в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) заявили, что не намерены предоставлять какие-либо материалы с матчей, несмотря на то, что ранее другие клубы также направляли аналогичные запросы.

Кроме того, федерация также исключила возможность показа аудио- и видеозаписей представителям «Барселоны» при личной встрече, заявив, что «не предоставляет записи по выбору». При этом утверждается, что представители комитета судей «открыты для конструктивного диалога» с Лапортой.