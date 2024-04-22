Экс-судья Грефе об ударе Ямаля в класико: «Гол! По кадрам крупным планом это совершенно ясно, мяч явно находился за линией»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Мануэль Грефе Сесар Сото Градо видеоповторы Класико Ламин Ямаль Футбол

Мануэль Грефе считает, что судья ошибся, не засчитав гол Ламина Ямаля «Реалу».

В матче 32-го тура Ла Лиги «Реал» одержал домашнюю победу над «Барселоной» (3:2).

На 28-й минуте игры вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин выбил его.

Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

«Ранее уже объяснялось, почему мяч явно находился за линией даже при просмотре с камеры на высоте 16 метров. Теперь [появились изображения] спереди, а еще и с кадров крупным планом совершенно ясно: гол!» – написал немецкий экс-арбитр Мануэль Грефе.

Новый ракурс отмененного гола от фанатов «Барсы». Но почему его нельзя засчитывать и что такое параллакс?

Сколько стоит ввести технологию определения голов в Ла Лиге? Меньше, чем заплата Тебаса – а она еще выросла

 

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89 комментариев
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респект Тебасу, поднял Примеру на недосягаемый уровень - теперь определять гол можно наугад, рассматривая под разными углами, а если этого недостаточно, то всегда можно воспользоваться картинкам с интернета
+60
-5
+55
везде каталонские издания пишут, что есть какие-то кадры где четко видно, что был гол, но кадры эти не показывают никому. А вот компетентность этого судьи тоже вызывает вопросы. Помню он доказывал, что мяч попавший четко в руку - это не пенальти
+46
-21
+25
Барса подключила всю армию Негрейры... с самого утра все судьи cкyлят)
+49
-27
+22
Ответ Влад Аронофски
везде каталонские издания пишут, что есть какие-то кадры где четко видно, что был гол, но кадры эти не показывают никому. А вот компетентность этого судьи тоже вызывает вопросы. Помню он доказывал, что мяч попавший четко в руку - это не пенальти
а если бы Реалу такое не засчитали, что бы ты тут говорил? дай угадаю, совершенно обратное, да?
+42
-23
+19
Ответ samatzakirzyanov
а если бы Реалу такое не засчитали, что бы ты тут говорил? дай угадаю, совершенно обратное, да?
А если бы....

Осталось найти, когда это Реалу такое не засчитывали.
+12
-1
+11
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Немецкий ноунейм начинает разогревать перед полуфиналом.
Ну конечно, ноунейм. Лучший арбитр Германии 2011 года. Судил матчи Бундеслиги, Еврокубков и национальных сборных.
+10
-1
+9
Ответ Tristan...
Готовы даром отдать нашего гениального президента лиги. Готовы взять его и с ним устремиться на небывалые ранее высоты?
я вчера подумал, что даже не знаю имени главы АПЛ, зато про Тебаса, и его перлы про лучную лигу мира, читаю не первый год уже.
а этот персонаж просто убрал одну из самых необходимых систем в футболе, и довел ситуацию вот до такого абсурда, когда по картинкам надо гадать, был гол или нет 🤦‍♂️
+7
-1
+6
Вот честно, как будто мы во времена Тофика Бахрамова)
+6
-1
+5
Ответ Любезный Коссутий
респект Тебасу, поднял Примеру на недосягаемый уровень - теперь определять гол можно наугад, рассматривая под разными углами, а если этого недостаточно, то всегда можно воспользоваться картинкам с интернета
Держит планку. Но клубы всё устраивает ( кроме Реала и Атлетика), поэтому имеем то, что имеем.
+10
-5
+5
Ответ v.belorussky
Черчения у тебя, видимо, в школе не было. И что такое проекции - мы не знаем... Ну я не сомневался в вас. Отрицать очевидное - в днк реала.
главное в днк Реала нет - водить судей по караоке и винить траву и ветер в проигрыше
+5
-1
+4
Ответ Любезный Коссутий
я вчера подумал, что даже не знаю имени главы АПЛ, зато про Тебаса, и его перлы про лучную лигу мира, читаю не первый год уже. а этот персонаж просто убрал одну из самых необходимых систем в футболе, и довел ситуацию вот до такого абсурда, когда по картинкам надо гадать, был гол или нет 🤦‍♂️
Как же нам повезло с этим гением во главе лиги
+3
0
+3
А эти фотки кто-нибудь покажет?
+3
0
+3
Ответ Роман
Вообще не видно чтобы мяч линию пересек. А чтобы не было таких споров и нужно автоматическое определение.
Зато видно, что "нет оффсайда" когда сРамос забивает Атлетико в финале или Криш Баварии в 2017
+3
-1
+2
Ответ Любезный Коссутий
респект Тебасу, поднял Примеру на недосягаемый уровень - теперь определять гол можно наугад, рассматривая под разными углами, а если этого недостаточно, то всегда можно воспользоваться картинкам с интернета
В том и прикол, что для большинства клубов эта система слишком дорога и они сами не захотели, а не для Тебаса и Лиги, которые пробивали её внедрение.
Другой вопрос, какого рожна в суперуспешной лиге (по мнению Тебаса) у многих команд нет денег на что-нибудь
+2
0
+2
Лучший арбитр Германии последних 10 лет, жаль что закрыл карьеру. Многим был неудобен, даже на еврокубки не брали в последние годы карьеры.
В данном случае он просто высказал свое мнение, виноваты в этой суете идиоты, которые отказались от системы автомат. определения голов, которая работала безошибочно.
+2
0
+2
Ответ ksn 1979
Никогда фанки Реала, трущиеся на этом сайте, не признают ошибок в пользу сливочного клуба, даже самых очевидных.
Это да, самая токсичная и душная фан-база.
+2
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+2
Ответ v.belorussky
Слушайте, ну уже даже картавый Ник (а это самый ярый фан Реала, которого я только знаю) признал: да, был там гол. Ну сколько можно? Зачем отрицать очевидное? Просто признайте: в этом моменте была ошибка.
Никогда фанки Реала, трущиеся на этом сайте, не признают ошибок в пользу сливочного клуба, даже самых очевидных.
+5
-3
+2
Ответ Гномович!
Барса подключила всю армию Негрейры... с самого утра все судьи cкyлят)
давай что нибудь про Месси, братан)
+6
-4
+2
Ответ Мильен за Бышевца
А если бы.... Осталось найти, когда это Реалу такое не засчитывали.
2016 год, Реал Мадрид-Вольфсбург 1/4 ЛЧ, счёт 2-0 (2-2 по сумме), второй тайм, удар Рамоса, штанга и мяч закатывается за линию ворот под вратаря, как минимум большая часть мяча точно за линией ворот, свистка, что гол не последовало, Реал всё равно выиграл 3-0 и прошёл дальше.
+4
-3
+1
Ответ Станислав Л
https://fpic.in/DmLnipw
Если внимально посмотреть, то тень от мяча касается линии. Проекция вполне может также касаться. Только кадр сверху может дать точную картину. Но его нет.
+1
0
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Ответ Алексей Зимин
Вот честно, как будто мы во времена Тофика Бахрамова)
Тофика не трожь, только он смог сделать Англию чемпионом.
+1
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+1
Ответ samatzakirzyanov
а если бы Реалу такое не засчитали, что бы ты тут говорил? дай угадаю, совершенно обратное, да?
Реалу гол Бэйла на подобии Кристенсена не засчитали в 2016-м и ничего, никто особо об этом моменте и не говорил (хотя там Бэйл даже меньше контакт имел)
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Ответ v.belorussky
https://www.instagram.com/p/C6DvRa0MjJS/
веселая геометрия 🤣 когда мяч при взгляде с угла фиксируется и при поворотах нет искажения 🤣 ну это топ
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Ответ Станислав Л
https://fpic.in/DmLnipw
Что это доказывает? Если посмотреть на этот же момент под таким же углом с другой стороны лицевой линии, то мяч будет уже перед линией на таком же расстоянии. Потому что он в воздухе, а не на земле лежит. Здесь нужен или план сверху, или система определения гола. Ещё бы фотки от ворот Тер Штегена выложили, на них бы вообще казалось что мяч в сетке трепыхается
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Ответ umnik3
Комментарий удален модератором
В каком именно месте Барса великая? В бесконечном нытье её руководителей, тренеров и болел после очередного поражения? Они ныли после 1:4 от ПСЖ на своём поле, сейчас ноют после поражения от Реала. Игроки Челси, играя в меньшинстве и проигрывая 0:2 Барсе на Камп Ноу, сумели забить два и выйти в финал ЛЧ. Барса имела преимущество в два мяча в матче с ПСЖ и не смогла его удержать. Барса два раза вела в матче с Реалом и не смогла добиться даже ничьей. 9 лет подряд позорные вылеты из ЛЧ. В четырёх класико подряд четыре поражения со счётом 4:13. В следующем году будет уже 10 лет как великая Барса закончилась.
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Ответ Homelander_666
Про Барсу такое же напишешь? Или духа не хватит?)
Комментарий удален модератором
Ответ v.belorussky
https://www.instagram.com/p/C6DvRa0MjJS/
Там настолько очевидно, что кто-то это фотошопил, что аж руки Лунина пространство-время искажают. О чём собственно и пишут в комментариях на испанском.
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Ответ v.belorussky
Черчения у тебя, видимо, в школе не было. И что такое проекции - мы не знаем... Ну я не сомневался в вас. Отрицать очевидное - в днк реала.
Что за шляпу ты написал. Проекция должна быть под углом 90°, а где на этом фотошопном рисунке понятно что смотрят под прямым углом? Там запросто могли отклониться градуса на три, и вот уже мяч за линией, точно так же можно отклониться в другую сторону, и мяч уже перед линией. И ты даже не поймёшь, под каким углом смотрят. Все прекрасно знают, что такое черчение и проекция. Но это не черчение, это каракули
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Ответ Гномович!
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Да сам вратарь был полностью за линией ворот, только бутса была на линии, даже вопросов нет. С трибун уже выкладывали видео. Чистый гол.
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