Экс-судья Грефе об ударе Ямаля в класико: «Гол! По кадрам крупным планом это совершенно ясно, мяч явно находился за линией»

Мануэль Грефе считает, что судья ошибся, не засчитав гол Ламина Ямаля «Реалу».

В матче 32-го тура « » одержал домашнюю победу над «Барселоной» (3:2).

На 28-й минуте игры вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин выбил его.

Главный судья просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

«Ранее уже объяснялось, почему мяч явно находился за линией даже при просмотре с камеры на высоте 16 метров. Теперь [появились изображения] спереди, а еще и с кадров крупным планом совершенно ясно: гол!» – написал немецкий экс-арбитр .

Новый ракурс отмененного гола от фанатов «Барсы». Но почему его нельзя засчитывать и что такое параллакс?

Сколько стоит ввести технологию определения голов в Ла Лиге? Меньше, чем заплата Тебаса – а она еще выросла