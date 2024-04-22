Экс-судья Грефе об ударе Ямаля в класико: «Гол! По кадрам крупным планом это совершенно ясно, мяч явно находился за линией»
Мануэль Грефе считает, что судья ошибся, не засчитав гол Ламина Ямаля «Реалу».
В матче 32-го тура Ла Лиги «Реал» одержал домашнюю победу над «Барселоной» (3:2).
На 28-й минуте игры вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин выбил его.
Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.
«Ранее уже объяснялось, почему мяч явно находился за линией даже при просмотре с камеры на высоте 16 метров. Теперь [появились изображения] спереди, а еще и с кадров крупным планом совершенно ясно: гол!» – написал немецкий экс-арбитр Мануэль Грефе.
Новый ракурс отмененного гола от фанатов «Барсы». Но почему его нельзя засчитывать и что такое параллакс?
Сколько стоит ввести технологию определения голов в Ла Лиге? Меньше, чем заплата Тебаса – а она еще выросла
Осталось найти, когда это Реалу такое не засчитывали.
а этот персонаж просто убрал одну из самых необходимых систем в футболе, и довел ситуацию вот до такого абсурда, когда по картинкам надо гадать, был гол или нет 🤦♂️
Другой вопрос, какого рожна в суперуспешной лиге (по мнению Тебаса) у многих команд нет денег на что-нибудь
В данном случае он просто высказал свое мнение, виноваты в этой суете идиоты, которые отказались от системы автомат. определения голов, которая работала безошибочно.