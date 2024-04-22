Экс-арбитр Фернандес об ударе Ямаля в класико: «Нет ни одного кадра, подтверждающего, был гол или нет»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Сесар Сото Градо видеоповторы Андрей Лунин Класико Ламин Ямаль Павел Фернандес Футбол

Экс-судья Павел Фернандес выразил мнение о скандальном эпизоде во время класико.

В матче 32-го тура Ла Лиги «Реал» одержал домашнюю победу над «Барселоной» (3:2).

На 28-й минуте игры вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин выбил его.

Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

«Независимо от того, засчитывает ли Сесар Сото Градо гол или нет, ВАР не может его поправить, нет ни одного кадра, подтверждающего одно или другое», – написал бывший судья Павел Фернандес.

Ранее были опубликованы переговоры Сото Градо и ВАР. Ассистенты главного арбитра не увидели доказательств того, что мяч пересек линию ворот. 

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39 комментариев
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Кадра нет, значит, и гола нет.
А дальше только возмущения каталонских нытиков.
+30
-12
+18
Весь день читаю новости на эту тему. Как только уже эту тему не обсосали. Что же это за великий клуб с великим ДНК (они сами себя так называют), что один спорный момент в матче (не в конце, а в первом еще тайме) может так сильно повлиять на результат? Вы же великий клуб с историей, который по случайному стечению обстоятельств не будет играть в финале ЛЧ в этом сезоне, с самым уравновешенным тренером. Забейте еще, у вас 1,5 тайма впереди
+17
-5
+12
Хави видел.
У него оптика огого...
+14
-5
+9
Ответ Роман
Кадра нет, значит, и гола нет. А дальше только возмущения каталонских нытиков.
мне больше нравится, что они готовы винить Переса, который выступал за внедрение этих технологий, но не Лапорту. а Лапорта выступил против. Из-за их любимого президента всё и случилось
+16
-7
+9
Нергейра и его ceктa четко видели что это гол, с самого утра все его ручные судьи доказывают что мяч пересек линию.
+12
-5
+7
Когда судьи неподкупны у Чапи случается истерика.
Раньше стоило хоровод поводить и судьи принимали решения в пользу Барсы.
А сейчас и истерит, стулья ломает, а ручных судей уже нет.
+5
-2
+3
Ответ Дядя Тима
А почему не признать ,что барса просто слабее например с ПСЖ 1-4 и чистое удаление ,да и в классико Реал очень спокойно и на классе смотрелся
С ПСЖ проиграли по делу, красная лишила шансов. С Реалом, поймите, не так важно, кто как смотрелся, важно то, что был факт того, что приняты спорные решения, которые большинство людей не поняли. Неважно, кто слабее, кто мощнее, в футболе не всегда побеждает команда, которая сильнее. Важны возможные судейские ошибки, которые повлияли на результат.
+3
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+3
Ответ Дядя Тима
А почему не признать ,что барса просто слабее например с ПСЖ 1-4 и чистое удаление ,да и в классико Реал очень спокойно и на классе смотрелся
а почему не признать просто, что был гол?
+4
-1
+3
Ответ samatzakirzyanov
Да, все начинают видеть, что именно в матчах Барсы случаются судейские скандалы, причем засуживают именно Барсу. Про Сото Градо, этот судья судил первый матч Барсы в сезоне с Хетафе, после этого матча его отстранили, и сейчас снова его назначают на такой важный матч Барсы и он снова проваливается. Странно, да?
А почему не признать ,что барса просто слабее например с ПСЖ 1-4 и чистое удаление ,да и в классико Реал очень спокойно и на классе смотрелся
+9
-6
+3
А все таки прекрасно что вся эта шумиха весь сыр бор всегда из-за Барсы и вокруг Барсы. Наконец то люди начнут понимать что это за клуб и как он ведёт вёл дела всегда.
+12
-10
+2
Ответ 777-mego
У вардрида 10 Ки камер с нужных позиций. Ты чё мне дичь присылаешь от марки? Там теже камеры, что и с матча и теже ракурсы специально подобраны
Вообще-то показом и монтажом видеоповторов с примерно 30 камер каждого стадиона в Испании для комнат ВАР занимается каталонская компания, базирующаяся в Барселоне. Так что туда отправь претензии.
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Барселона продолжает позориться
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Ответ 777-mego
Комментарий удален модератором
А ты камеру из-за ворот смотрел? Фото скинуть? Нет? прикинь, там между мячом и газоном в воротах чётко линия вратарская видна, начиная с 1.29)))

https://www.youtube.com/watch?v=8xkj3F_zRGs
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Ответ Станислав Л
https://fpic.in/DmLnipw чистейший голешник Ямала
Есть тебе даже в 3D показывают, почему ты видишь газон между линией и мячом. Можешь переслать Ляпорте.
https://www.youtube.com/watch?v=LJ82rh2nVHM
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Армия Негрейры из бывших судей уже выстроилась доказывать, что они лично видели все с экрана телевизора, что гол был, и просят поверить им на слово.
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Нет кадра если его прячут от людей они ведь были но не показали гол был на 1000%
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явным судейским беспредела не уделяли столько внимания как этой глупости
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Ответ Влад Аронофски
я вот не припомню скандала после матча с псж
Я про матч с ПСЖ что то сказал? Нет.
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Ответ samatzakirzyanov
Чет я вообще не понял, что ты тут накидал про Барсу. Барса в финансовом кризисе, ей 1/4 на данном этапе уже успех. Великий клуб - ну да, Барса великий клуб. Со своей ДНК? Да, Барса всегда старается играть в свой футбол в своем стиле. Счет 3-2. Один спорный момент с незасчитанным голом. Как же это он мог повлиять на игру? Абсурд. Да и спорных моментов явно больше чем один. Пенальти на Васкесе, желтые Модричу, Ямаля задел Камавинга в штрафной, Рюдигер толкнул Ямаля и без жк, Рюдигер возможно мог фолить на Ямале. Опять же, повторяю, что это лишь спорные моменты, которые могли быть рассмотрены на вар или интерпретироваться судьей по другому.
про фол на Кросе во время гола, почему-то не написал 🤔 лицемер
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Ответ samatzakirzyanov
Извини, реально, я писал только со стороны Барсы, потому что чел наехал на игру Барсы. Фол Кристенсена мог быть, опять же судья мог обратиться к ВАР или сам интерпретировать ситуацию по другому. Но я не раз замечал, что Рюдигер на угловых также препятствует прыжку защитника, да и не только он это делает в топ лигах. В общем, я азов судейства не особо знаю, стараюсь быть последовательным. Тот же пеналь на Васкесе, такое не ставили в недавнем матче Бавария - Арсенал на Сака. И почему то многие забывают момент с Гюндоганом, когда не дали пенальти в матче с ПСЖ. Там тоже Гюндоган убрал ногу назад и он пришелся в ногу защитнику и Гюндоган упал, и ничего не дали.
а давай вспомним, какие пенальти ставились на Суаресе, как минимум. И если вы говорите об ошибках в одну сторону, то имейте ввиду ошибки и в другую сторону
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Ответ jafar.omarov@icloud.com
Да определитесь вы уже, это судейские ошибки, или же спорные моменты. Раз уж вы уверены что это ошибка, то приведите скриншот момента с прямой линии, в котором видно, что мяч полностью пересек линию, 3 авторитетных спортивных изданий уже покрутили камеры и все возможное моменты и все возможные ракурсы в которых видно, что мяч не пересек линию полностью, что по действующим правилам означает что гола небыло.
Возможные судейские ошибки = спорный момент. Что не понятного? Я не эксперт, поэтому ничего не утверждаю. Где твои источники?
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Лучше авнофутбол обсуждайте, в который играли обе команды. Нет, в ЛаЛиге как обычно будут неделю обсуждать судей
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Ответ samatzakirzyanov
Чет я вообще не понял, что ты тут накидал про Барсу. Барса в финансовом кризисе, ей 1/4 на данном этапе уже успех. Великий клуб - ну да, Барса великий клуб. Со своей ДНК? Да, Барса всегда старается играть в свой футбол в своем стиле. Счет 3-2. Один спорный момент с незасчитанным голом. Как же это он мог повлиять на игру? Абсурд. Да и спорных моментов явно больше чем один. Пенальти на Васкесе, желтые Модричу, Ямаля задел Камавинга в штрафной, Рюдигер толкнул Ямаля и без жк, Рюдигер возможно мог фолить на Ямале. Опять же, повторяю, что это лишь спорные моменты, которые могли быть рассмотрены на вар или интерпретироваться судьей по другому.
А почему вспоминаете только спорные моменты со стороны Реала…барселона сыграла «идеальный, чистейший» матч? Объективнее надо быть.
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Ответ Влад Аронофски
а давай вспомним, какие пенальти ставились на Суаресе, как минимум. И если вы говорите об ошибках в одну сторону, то имейте ввиду ошибки и в другую сторону
Да с Суаресом помню курьезный случай когда он во вратаря налетел. Согласен.
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Ответ samatzakirzyanov
Извини, реально, я писал только со стороны Барсы, потому что чел наехал на игру Барсы. Фол Кристенсена мог быть, опять же судья мог обратиться к ВАР или сам интерпретировать ситуацию по другому. Но я не раз замечал, что Рюдигер на угловых также препятствует прыжку защитника, да и не только он это делает в топ лигах. В общем, я азов судейства не особо знаю, стараюсь быть последовательным. Тот же пеналь на Васкесе, такое не ставили в недавнем матче Бавария - Арсенал на Сака. И почему то многие забывают момент с Гюндоганом, когда не дали пенальти в матче с ПСЖ. Там тоже Гюндоган убрал ногу назад и он пришелся в ногу защитнику и Гюндоган упал, и ничего не дали.
Тогда вспомни момент ещё в Эль классико когда за такой же контакт на Неймаре дали пенальти. Фол Саке не дали потому что, контакт был не с опорной ногой, в случае же с Васкесом контакт был именно с опорной ногой, а уже потом Васкес зацепился другой ногой, возможно специально, но факт в том же что это пенальти с вероятностью на 85%! В том же АПЛ и в бундес лиге за такое показывают на точку, но бывает что и не показывают.
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Комментарий удален модератором
https://twitter.com/agorafutbol/status/1782160556394250426
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https://twitter.com/agorafutbol/status/1782160556394250426
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https://twitter.com/agorafutbol/status/1782160556394250426
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Судейские ошибки априори не могут быть спорными, спорный момент это когда не совсем понятно какое решение нужно принимать в той или иной ситуации, то есть неоднозначный момент! Судейская ошибка это уже когда судьи нарушают свод правил и принимают не верное решение.
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