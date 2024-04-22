Экс-арбитр Фернандес об ударе Ямаля в класико: «Нет ни одного кадра, подтверждающего, был гол или нет»

Экс-судья Павел Фернандес выразил мнение о скандальном эпизоде во время класико.

В матче 32-го тура « » одержал домашнюю победу над «Барселоной» (3:2).

На 28-й минуте игры вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер выбил его.

Главный судья просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

«Независимо от того, засчитывает ли Сесар Сото Градо гол или нет, ВАР не может его поправить, нет ни одного кадра, подтверждающего одно или другое», – написал бывший судья Павел Фернандес.

Ранее были опубликованы переговоры Сото Градо и ВАР. Ассистенты главного арбитра не увидели доказательств того, что мяч пересек линию ворот.

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