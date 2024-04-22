Экс-судья Грефе о пенальти на Васкесе в класико: «Для театральности он подпрыгнул и в полете искал контакта с ногой Кубарси. На поле это сложно увидеть, но с ВАР?»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Мануэль Грефе Лукас Васкес Сесар Сото Градо видеоповторы Класико Пау Кубарси Футбол

Мануэль Грефе считает несправедливым пенальти на Лукасе Васкесе в класико.

Вчера «Реал» обыграл «Барселону» (3:2) в домашнем матче 32-го тура Ла Лиги.

На 18-й минуте встречи после фола Пау Кубарси на Лукасе Васкесе главный арбитр Сесар Сото Градо назначил в ворота каталонцев пенальти, реализованный Винисиусом Жуниором.

«Кубарси неуклюже поставил ногу перед Лукасом Васкесом. Но Васкес прыгает и в полете ищет контакта с правой ногой [Кубарси]. Может быть, на поле это сложно увидеть, но с ВАР?..

Даже малейший контакт с другой ногой Кубарси не является причиной падения. Можно увидеть, как он заранее подпрыгивает, но больше не собирается ставить ногу на землю. Левая нога Васкеса опускается на газон раньше, но она не должна быть на земле, поэтому Васкес снова поднимает ее для большей театральности!» – заявил немецкий экс-арбитр Мануэль Грефе.

 

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75 комментариев
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Пенка абсолютно левая, с таким успехом прыгай в ноги защитника , корчись в муках и пенальти твой. Если бы было движение ноги Кубарси в сторону ноги Васкеса - нет вопросов , чистый пенальти, а так реально дельфинарий какой-то .
+99
-40
+59
Ответ Ophiomorph
Да? А шлагбаумы в своей штрафной норм выставлять? Кубарси как во дворе выкинул ногу и естественно Васкес этим воспользовался. Такое видим нечасто в топ-футболе потому что мало кто так безалаберно играет в защите в силу того, что Кубарси ещё пацан.
Кубарси не вступал в отбор, он встал в позу для блокировки подачи, убрал руки за спину и даже не смотрел на Васкеса. Васкес сделал ложный замах и спецом зацепился об ногу Кубарси
+25
-6
+19
нога была вытянута и зафиксирована и то что я увидел так это то что Васкес сам в неё влетел. пенка спорная. защитник играет не в соперника, но тут вопрос можно ли так ставить ноги по правилам я не знаю.
обычно перед ударом так ставят ноги, так делает и Вай Дейк и Делигт и остальные защитники.
+21
-4
+17
Ответ Ophiomorph
Да? А шлагбаумы в своей штрафной норм выставлять? Кубарси как во дворе выкинул ногу и естественно Васкес этим воспользовался. Такое видим нечасто в топ-футболе потому что мало кто так безалаберно играет в защите в силу того, что Кубарси ещё пацан.
Чем эпизод с Кубарси отличается от эпизода, когда Сака наткнулся на ногу Нойеру в ЛЧ? Ничем, такой же момент, там не поставили, а тут на точку! Поэтому абсолютно липовая пенка!
+11
-4
+7
Ответ Green grass
А как прокомментируешь нырок Гюндогана против Лас пальмаса?
А как это отменяет нырок Васкеса?
+9
-4
+5
Риго наконец-то появился))) После сложной недели, после таких унижений
+20
-15
+5
Ответ rigobersong
После гола рамоса в 2016м в финале ЛЧ, и сотен других голов реала с офсайдов и нарушениями люди до сих пор чему-то удивляются:)) Просто смешно это даже комментировать, весь мир прекрасно видел что происходило на поле:))
Весь адекватный мир видел нарушение Кристенсена при первом голе, мяч, который не пересек линию ворот, железный пенальти и очередную победу Реала😝
+10
-5
+5
Ответ Green grass
А как прокомментируешь нырок Гюндогана против Лас пальмаса?
Одно отменяет другое?
+5
-1
+4
А есть какой нибудь арбитр ,кроме Сото Градо, и примкнувшего к нему Хиля Мансано, кто считает что это пенальти?
Бобров:

❗️😳 Пенальти в ворота "Барсы" назначен ошибочно, ее гол не засчитан правильно 

На 17-й минуте матча 32-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Барселона" судья Сесар Сото Градо ошибочно наказал Пау Кубарси 11-метровым ударом. В динамике судье показалось, что он с фолом остановил проход Лукаса Васкеса. 

На самом деле игрок "Реала" обманул рефери: мадридец, сблизившись с соперником, сделал движение правой ногой в сторону Кубарси и сам зацепился за его правую ногу. 

ВАР не вмешался и не исправил ошибку Сото Градо. Возможно, видеоассистенты не отнеслись к решению рефери как к явной ошибке.

Александр Бобров, "Спорт-Экспресс"
@KGBreferee

https://www.sport-express.ru/football/spain/news/real-barselona-penalti-v-vorota-kataloncev-naznachen-oshibochno-2203658/

Когда я напишу про контактную симуляцию, а вы спросите, что это такое, мы отыщем этот момент.

Обыграл, перепрыгнул, но сунул ногу в сторону в поисках контакта.

Пенальти, конечно, левый. Жаль, что в таком статусном матче удалось обмануть судью

https://t.me/aloref/4613?single
+9
-5
+4
База
+4
0
+4
прикиньте ситуацию: нападающий делает ложный замах, защитник выставляет ногу, чтобы заблокировать удар, а нападающий вместо этого кидается на выставленную ногу и падает. Эта ситуация ни чем не отличается, пенальти все же левый, во втором тайме Рюдигер выставил задницу, то есть также делал акцентированное движения, но уже в игрока, в отличии от Кубарси, но пенальти не было и возможно правильно, но чем пенальти Реала отличается ?
+4
0
+4
Ответ Олег Абрамов
ахахаха, вы такие жалки, сколько еще плакать будете? Почему никто не пишет про фол Кристенсена? А фол на Лукасе явный, если посмотеть повтор со другой камеры, видно что Кубарси цепляет левую ногу Васкеса, только за это уже можно ставить пенальти
А фол борцовским приемом Тчуамени на Араухо при подачи углового в первом тайме первого Эль Класико, когда судья даже не свистнул, был или нет ?)
Просто интересно помните ли о таком вообще, раз так считаете про гол Кристенсена )
+3
0
+3
Ответ Dr.aydar
Нога выставлена-какие вопросы? Перепрыгнуть её должен был?
Вспомнилась легендарная пенка в ремонтаде. Защитник на газоне, голова выставлена, переступить, что ли?)
+3
0
+3
Ответ WESTERN-
Согласен. Тут пенальти и не поставить было бы не ошибкой. И Реф прав и все очевидно что Васкес там искал этого контакта. В динамике это да пенальти. И если ВАР не подсказал решение то тут не ошибка судьи. Как всегда отвратительное судейство. Но тут все отвращение взял ВАР а не судья на поле
Я тоже думаю что реф пытается донести, что не стоит так раскидывать ноги перед бегущим соперником. если так будут делать все защитники то нападающие будут этим пренебрегать для падения. Я думаю там бы и Сане упал и Грилиш и Салах. Кубарси просто не опытно дал такой шанс. чем Васкес и воспользовался. так что вопросы к нему ну врядли, тут надо вопросы защитнику ставить. но так как Кубарси новичок в футболе то все ясно.
тренер по защите должен в этом разобратся чтоб больше такого не было.
+5
-2
+3
Ответ Green grass
А как прокомментируешь нырок Гюндогана против Лас пальмаса?
Ситуация прям 1 в 1 ))))
+2
0
+2
Ответ Dr.aydar
Нога выставлена-какие вопросы? Перепрыгнуть её должен был?
давай честно:
1. пенальти НЕБЫЛО
2. БАРСА забила чистый гол, но его не засчитали
3. Рюдигер нарушал правила и должен был получить жёлтую и назначен пенальти
4. За толчок Ямаля, как минимум жёлтая, но нет.
5. Вини нарушал на Кунде, потом на негоже наехал, а жёлтуюполучил Кунде..
+10
-8
+2
Не удивительно, ведь Васкес играл ещё во времена старой школы (самого Криша)
+6
-4
+2
Ответ Андрей
нога была вытянута и зафиксирована и то что я увидел так это то что Васкес сам в неё влетел. пенка спорная. защитник играет не в соперника, но тут вопрос можно ли так ставить ноги по правилам я не знаю. обычно перед ударом так ставят ноги, так делает и Вай Дейк и Делигт и остальные защитники.
Согласен. Тут пенальти и не поставить было бы не ошибкой. И Реф прав и все очевидно что Васкес там искал этого контакта. В динамике это да пенальти. И если ВАР не подсказал решение то тут не ошибка судьи. Как всегда отвратительное судейство. Но тут все отвращение взял ВАР а не судья на поле
+8
-6
+2
Реал это королевский дельфинарий
+10
-8
+2
Ответ Green grass
А как прокомментируешь нырок Гюндогана против Лас пальмаса?
а в Америке негров линчуют!
+1
0
+1
Ответ Dr.aydar
Нога выставлена-какие вопросы? Перепрыгнуть её должен был?
На Ямале за абсолютно аналогичный эпизод почему-то не дали пенальти, там Камавинга тоже просто ногу выставил, но Ямал её зацепил и упал.
+6
-5
+1
Градо все держал под контролем 😂
+2
-1
+1
Ответ White Bone
Пенка абсолютно левая, с таким успехом прыгай в ноги защитника , корчись в муках и пенальти твой. Если бы было движение ноги Кубарси в сторону ноги Васкеса - нет вопросов , чистый пенальти, а так реально дельфинарий какой-то .
Нога выставлена-какие вопросы? Перепрыгнуть её должен был?
+25
-24
+1
Ответ Dr.aydar
Нога выставлена-какие вопросы? Перепрыгнуть её должен был?
Так посмотрите внимательно замедленный повтор: Васкес пробрасывает мяч, начинает перепрыгивать ногу Кубарси и потом делает движение правой ногой вправо в колено Пау.

Если бы Кубарси выставил ногу и Васкес без каких-либо дополнительных движений врезался в нее - это был бы пенальти, конечно.
+1
0
+1
Ответ Max Payne
Не удивительно, ведь Васкес играл ещё во времена старой школы (самого Криша)
Да, в те времена в рамках одного класико бывали такие "пенальти" ( https://youtu.be/Fyky3ik2PwI?si=qOb__Vf5DHiDZ7RW) и такие "симуляции" (https://youtu.be/5tllh3k5edk?si=IW9uzrgUEcDPFSWI)
+1
0
+1
Ответ Green grass
А как прокомментируешь нырок Гюндогана против Лас пальмаса?
Прокомментировать как другое.
0
0
0
Ответ Dr.aydar
Нога выставлена-какие вопросы? Перепрыгнуть её должен был?
Просто обычно Васкеса в класико судят так: https://youtu.be/K7OC9YW0Ogs?si=KbvGlrVWwwxd-3_h
Поэтому люди удивляются.
0
0
0
Ответ Кирилл
Так посмотрите внимательно замедленный повтор: Васкес пробрасывает мяч, начинает перепрыгивать ногу Кубарси и потом делает движение правой ногой вправо в колено Пау. Если бы Кубарси выставил ногу и Васкес без каких-либо дополнительных движений врезался в нее - это был бы пенальти, конечно.
Это если смотреть из-за ворот повтор, то да это выглядит, как нырок, а был ещё повтор и с противоположной стороны уже после пробития пенальти. И там Кубарси сначала бьёт по левой стопе Васкеса, а потом уже падая Васкес касается его правой ногой.
0
0
0
Ответ Emin Aliev
прикиньте ситуацию: нападающий делает ложный замах, защитник выставляет ногу, чтобы заблокировать удар, а нападающий вместо этого кидается на выставленную ногу и падает. Эта ситуация ни чем не отличается, пенальти все же левый, во втором тайме Рюдигер выставил задницу, то есть также делал акцентированное движения, но уже в игрока, в отличии от Кубарси, но пенальти не было и возможно правильно, но чем пенальти Реала отличается ?
Хороший пример, чтоб попытаться разобраться.
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Ответ rigobersong
После гола рамоса в 2016м в финале ЛЧ, и сотен других голов реала с офсайдов и нарушениями люди до сих пор чему-то удивляются:)) Просто смешно это даже комментировать, весь мир прекрасно видел что происходило на поле:))
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