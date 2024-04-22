Экс-судья Грефе о пенальти на Васкесе в класико: «Для театральности он подпрыгнул и в полете искал контакта с ногой Кубарси. На поле это сложно увидеть, но с ВАР?»
Мануэль Грефе считает несправедливым пенальти на Лукасе Васкесе в класико.
Вчера «Реал» обыграл «Барселону» (3:2) в домашнем матче 32-го тура Ла Лиги.
На 18-й минуте встречи после фола Пау Кубарси на Лукасе Васкесе главный арбитр Сесар Сото Градо назначил в ворота каталонцев пенальти, реализованный Винисиусом Жуниором.
«Кубарси неуклюже поставил ногу перед Лукасом Васкесом. Но Васкес прыгает и в полете ищет контакта с правой ногой [Кубарси]. Может быть, на поле это сложно увидеть, но с ВАР?..
Даже малейший контакт с другой ногой Кубарси не является причиной падения. Можно увидеть, как он заранее подпрыгивает, но больше не собирается ставить ногу на землю. Левая нога Васкеса опускается на газон раньше, но она не должна быть на земле, поэтому Васкес снова поднимает ее для большей театральности!» – заявил немецкий экс-арбитр Мануэль Грефе.
обычно перед ударом так ставят ноги, так делает и Вай Дейк и Делигт и остальные защитники.
Бобров:
❗️😳 Пенальти в ворота "Барсы" назначен ошибочно, ее гол не засчитан правильно
На 17-й минуте матча 32-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Барселона" судья Сесар Сото Градо ошибочно наказал Пау Кубарси 11-метровым ударом. В динамике судье показалось, что он с фолом остановил проход Лукаса Васкеса.
На самом деле игрок "Реала" обманул рефери: мадридец, сблизившись с соперником, сделал движение правой ногой в сторону Кубарси и сам зацепился за его правую ногу.
ВАР не вмешался и не исправил ошибку Сото Градо. Возможно, видеоассистенты не отнеслись к решению рефери как к явной ошибке.
Александр Бобров, "Спорт-Экспресс"
@KGBreferee
https://www.sport-express.ru/football/spain/news/real-barselona-penalti-v-vorota-kataloncev-naznachen-oshibochno-2203658/
Когда я напишу про контактную симуляцию, а вы спросите, что это такое, мы отыщем этот момент.
Обыграл, перепрыгнул, но сунул ногу в сторону в поисках контакта.
Пенальти, конечно, левый. Жаль, что в таком статусном матче удалось обмануть судью
https://t.me/aloref/4613?single
Просто интересно помните ли о таком вообще, раз так считаете про гол Кристенсена )
тренер по защите должен в этом разобратся чтоб больше такого не было.
1. пенальти НЕБЫЛО
2. БАРСА забила чистый гол, но его не засчитали
3. Рюдигер нарушал правила и должен был получить жёлтую и назначен пенальти
4. За толчок Ямаля, как минимум жёлтая, но нет.
5. Вини нарушал на Кунде, потом на негоже наехал, а жёлтуюполучил Кунде..
Если бы Кубарси выставил ногу и Васкес без каких-либо дополнительных движений врезался в нее - это был бы пенальти, конечно.
Поэтому люди удивляются.