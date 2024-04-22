Экс-судья Грефе о пенальти на Васкесе в класико: «Для театральности он подпрыгнул и в полете искал контакта с ногой Кубарси. На поле это сложно увидеть, но с ВАР?»

Мануэль Грефе считает несправедливым пенальти на Лукасе Васкесе в класико.

Вчера « » обыграл «Барселону» (3:2) в домашнем матче 32-го тура .

На 18-й минуте встречи после фола на главный арбитр назначил в ворота каталонцев пенальти, реализованный Винисиусом Жуниором.

«Кубарси неуклюже поставил ногу перед Лукасом Васкесом. Но Васкес прыгает и в полете ищет контакта с правой ногой [Кубарси]. Может быть, на поле это сложно увидеть, но с ВАР?..

Даже малейший контакт с другой ногой Кубарси не является причиной падения. Можно увидеть, как он заранее подпрыгивает, но больше не собирается ставить ногу на землю. Левая нога Васкеса опускается на газон раньше, но она не должна быть на земле, поэтому Васкес снова поднимает ее для большей театральности!» – заявил немецкий экс-арбитр Мануэль Грефе.