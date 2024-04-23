Экс-арбитр Эстрада Фернандес об 11-метровом на Васкесе в класико: «Он вытягивает ногу, ищет контакта. Пенальти не было, ВАР не смог оценить эпизод правильно»

Хавьер Эстрада Фернандес раскритиковал судейство в класико.

Экс-арбитр прокомментировал эпизод на 18-й минуте матча « » и «Барселоны» в 32-м туре (3:2). После фола на Лукасе Васкесе главный арбитр назначил в ворота каталонцев пенальти, реализованный Винисиусом Жуниором.

«Пенальти не было. – очень опытный игрок, у него есть талант и некоторое озорство. Есть изображение, которое выдает его – он вытягивает правую ногу. Защитник ставит ногу, чтобы занять место до того, как Лукас пойдет в дриблинг или отдаст передачу, и он ищет контакта [с Кубарси].

На поле Сесару Сото Градо было нелегко. Но если у вас есть такой инструмент, как ВАР… Санчес Мартинес (арбитр ВАР в класико – Sports) не смог правильно оценить эпизод. Нужно разбираться в футболе», – сказал экс-арбитр.