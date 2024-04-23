Экс-арбитр Эстрада Фернандес об 11-метровом на Васкесе в класико: «Он вытягивает ногу, ищет контакта. Пенальти не было, ВАР не смог оценить эпизод правильно»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Хавьер Эстрада Фернандес Лукас Васкес Хосе Мария Санчес Мартинес Сесар Сото Градо видеоповторы Класико Пау Кубарси Футбол

Хавьер Эстрада Фернандес раскритиковал судейство в класико.

Экс-арбитр прокомментировал эпизод на 18-й минуте матча «Реала» и «Барселоны» в 32-м туре Ла Лиги (3:2). После фола Пау Кубарси на Лукасе Васкесе главный арбитр Сесар Сото Градо назначил в ворота каталонцев пенальти, реализованный Винисиусом Жуниором.

«Пенальти не было. Лукас Васкес – очень опытный игрок, у него есть талант и некоторое озорство. Есть изображение, которое выдает его – он вытягивает правую ногу. Защитник ставит ногу, чтобы занять место до того, как Лукас пойдет в дриблинг или отдаст передачу, и он ищет контакта [с Кубарси].

На поле Сесару Сото Градо было нелегко. Но если у вас есть такой инструмент, как ВАР… Санчес Мартинес (арбитр ВАР в класико – Sports) не смог правильно оценить эпизод. Нужно разбираться в футболе», – сказал экс-арбитр.

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62 комментария
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На самом деле аналогичный момент недавно был в лиге чемпионов в первом матче Арсенала с Баварией, когда Сака намеренно споткнулся об ногу Нойера, хотя вратарь и выставлял эту ногу, но Сака намеренно ударился об неё и пенальти не дали, хотя я был бы рад если б дали, как фанат Арсенала. Здесь так же Васкес очевидно воспользовался осознанно моментов и намеренно вытянул ногу чтоб споткнуться , отчетливо видно неестественное движение. Реаловцы коих сейчас на сайте огромное количество конечно же заминусуют, но для зрячего человека это очевидный момент 🤷‍♂️
+39
-14
+25
Сколько можно писать об этом ? После драки - кулаками не машут .
+24
-9
+15
Когда это закончится 🤔
+9
-6
+3
негрейровец что еще мог проблеять))
+10
-7
+3
Ответ Танцуй Вини
Про удар по левой ноге умолчим профи ###
Есесно, это невыгодно)
+4
-1
+3
Про удар по левой ноге умолчим профи ###
+10
-7
+3
Они только на правую ногу смотрят?
Что контакт был по левой ноге Васкеса - в упор не видят? И что у самой Барсы кучу таких пенок, даже осенью Левандовски так подставлялся - тож не помнят?

А ещё вопрос к правилам, то есть идёт нападающий к воротам, можно взял лечь / ногу выставить перед ним как шлагбаум, дальше его дело?)) прикиньте, 10 игроков так лягут перед соперникам и это оказывается не фол, соперник должен просто остановиться с мячом, подождать, когда этот надумаете встать 😂
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Ответ Jaxongir Shodiev
раньше ВСЕ спорные решения были в пользу барсы и все молчали, а сейчас воют
эээх, а вот раньше... Когда, раньше? такие как вы только и могут что-то ляпнуть. В Испания всегда судят в пользу Реала на длинной дистанции, а такие как ты могут только про Нейгрейру что-то проблеять и Эвребе вспомнить. Сиди в своей АПЛ если матчи ЛаЛиги не смотришь.
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Ответ Tristan...
Как бы, да. Но это не мешает другим вот уже 15 лет вспоминать Эвребе. Почему тогда нужно закрывать глаза на убийство Барселоны? Причём, в первом Класико сезона тоже Реал вытащили за уши)
А в первом то кто вытащил ?))
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Ответ ljolik888
Сколько можно писать об этом ? После драки - кулаками не машут .
после драки разбор полётов
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Ответ Король Предголевых
На самом деле аналогичный момент недавно был в лиге чемпионов в первом матче Арсенала с Баварией, когда Сака намеренно споткнулся об ногу Нойера, хотя вратарь и выставлял эту ногу, но Сака намеренно ударился об неё и пенальти не дали, хотя я был бы рад если б дали, как фанат Арсенала. Здесь так же Васкес очевидно воспользовался осознанно моментов и намеренно вытянул ногу чтоб споткнуться , отчетливо видно неестественное движение. Реаловцы коих сейчас на сайте огромное количество конечно же заминусуют, но для зрячего человека это очевидный момент 🤷‍♂️
они просто выросли на оффсадных лч 😈
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Жизнь продолжается.
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не нужно особо разбираться в футболе. явно видно что нога отведена в сторону чтобы врезаться в защитника
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Ответ Король Предголевых
На самом деле аналогичный момент недавно был в лиге чемпионов в первом матче Арсенала с Баварией, когда Сака намеренно споткнулся об ногу Нойера, хотя вратарь и выставлял эту ногу, но Сака намеренно ударился об неё и пенальти не дали, хотя я был бы рад если б дали, как фанат Арсенала. Здесь так же Васкес очевидно воспользовался осознанно моментов и намеренно вытянул ногу чтоб споткнуться , отчетливо видно неестественное движение. Реаловцы коих сейчас на сайте огромное количество конечно же заминусуют, но для зрячего человека это очевидный момент 🤷‍♂️
Только в одном моменте Нойер остановился, а во втором защитник сел на шпагат
Если так смотреть, то сейчас в штрафной защитник может упасть перед игроком и не сыграть в мяч, и нападающий должен пытаться ещё и защитника обойти или перепрыгивать
Так?
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Ответ Roja
Только в одном моменте Нойер остановился, а во втором защитник сел на шпагат Если так смотреть, то сейчас в штрафной защитник может упасть перед игроком и не сыграть в мяч, и нападающий должен пытаться ещё и защитника обойти или перепрыгивать Так?
+++
Вообще разные моменты
Стоящий Нойер и старания Сака

И шлагбаум Кубарси на пути Васкеса
+3
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Ответ Born is the King
Комментарий скрыт
Рассмешил 😂😂😂
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+1
Ответ Tristan...
Как бы, да. Но это не мешает другим вот уже 15 лет вспоминать Эвребе. Почему тогда нужно закрывать глаза на убийство Барселоны? Причём, в первом Класико сезона тоже Реал вытащили за уши)
Ты про тот самый матч, когда Яя Туре снёс Дрогба внутри штрафной, Пике сыграл рукой внутри штрафной в моменте когда Анелька мимо него мяч прокинул, Алвес воткнул в газон Малуда внутри штрафной, но назначили только штрафной, Баллак ударил по воротам но попал в локоть Это’о???
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Ответ Танцуй Вини
Про удар по левой ноге умолчим профи ###
вово, они притворяется слепым, или они все пригнули на вагон популзма Лапорты. Это какой-то сюр
защ именно выбыл левого нога, ауу люди, вообще берегу потеряли
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Ответ Born is the King
Комментарий скрыт
больше нравится, что заявления арбитров тут публикует ветка барсы, а в миру близкие к команде ресурсы разгоняют 🤣 ощущение, что бегают по домам экс арбитров и такие "скажите пожалуйста, что гол был, а пенальти не было. деньги надо отрабатывать"
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Ответ Король Предголевых
На самом деле аналогичный момент недавно был в лиге чемпионов в первом матче Арсенала с Баварией, когда Сака намеренно споткнулся об ногу Нойера, хотя вратарь и выставлял эту ногу, но Сака намеренно ударился об неё и пенальти не дали, хотя я был бы рад если б дали, как фанат Арсенала. Здесь так же Васкес очевидно воспользовался осознанно моментов и намеренно вытянул ногу чтоб споткнуться , отчетливо видно неестественное движение. Реаловцы коих сейчас на сайте огромное количество конечно же заминусуют, но для зрячего человека это очевидный момент 🤷‍♂️
Видимо зрячий к тебе не относится, иначе ты бы увидел что кубарси, сделал движение и подсёк дальнюю ногу, а уже потом эта вытянутая нога, защитник сделал движение, в отличие от нойера, вот в чем разница. Зрячий
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Ответ Маммед Баминский
Взрослые люди....
Если человек взрослый, значит терпилой должен быть и молчать?
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Ответ Senator_rz
Минусуйте сколько хотите , но я не понимаю людей которые не согласны с назначением пенки. Васкес обыграл одного , а второй подставил ему подножку, понятно что Лукас искал пенальти и в конце концов нашел его… но почему вы набросились на него, а не на защитника который ставит подножку? Задача атакующих игроков создавать опасные моменты для своих команд, и с этой задачей васкес справился на 100%. Или что он должен был делать, перепрыгивать ногу и терять мяч??
Как сказал бывший судья выше - надо разбираться в футболе.
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Ответ Tristan...
Напомни, пожалуйста, когда это было. Не могу вспомнить
А я уже не помню
Не так много пенальти заработал гюндоган
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Ответ Roja
Я про касание Про момент, который ты говоришь - я не знаю ничего
Напомни, пожалуйста, когда это было. Не могу вспомнить
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Ответ Tristan...
Ты про явный толчок перед пустыми воротами, когда Илкай готовился к прыжку?
Я про касание
Про момент, который ты говоришь - я не знаю ничего
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Ответ Tristan...
Как бы, да. Но это не мешает другим вот уже 15 лет вспоминать Эвребе. Почему тогда нужно закрывать глаза на убийство Барселоны? Причём, в первом Класико сезона тоже Реал вытащили за уши)
Если ставят пенальти за касание на гюндогане, то какие могут быть вопросы к этому пенальти?
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Ответ ljolik888
Сколько можно писать об этом ? После драки - кулаками не машут .
на мбаппе после таких слов, половина игроков барсы накинулись
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Админресурс дона Переса в деле
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пожалуйста, нейтральные фаны, просто посмотрите повтор. нарушение было именно на левого нога. клаунада какой-то епта
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Эстрада Фернандес судья из Каталонии. Ему виднее.
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