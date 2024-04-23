Экс-арбитр Эстрада Фернандес об 11-метровом на Васкесе в класико: «Он вытягивает ногу, ищет контакта. Пенальти не было, ВАР не смог оценить эпизод правильно»
Хавьер Эстрада Фернандес раскритиковал судейство в класико.
Экс-арбитр прокомментировал эпизод на 18-й минуте матча «Реала» и «Барселоны» в 32-м туре Ла Лиги (3:2). После фола Пау Кубарси на Лукасе Васкесе главный арбитр Сесар Сото Градо назначил в ворота каталонцев пенальти, реализованный Винисиусом Жуниором.
«Пенальти не было. Лукас Васкес – очень опытный игрок, у него есть талант и некоторое озорство. Есть изображение, которое выдает его – он вытягивает правую ногу. Защитник ставит ногу, чтобы занять место до того, как Лукас пойдет в дриблинг или отдаст передачу, и он ищет контакта [с Кубарси].
На поле Сесару Сото Градо было нелегко. Но если у вас есть такой инструмент, как ВАР… Санчес Мартинес (арбитр ВАР в класико – Sports) не смог правильно оценить эпизод. Нужно разбираться в футболе», – сказал экс-арбитр.
Что контакт был по левой ноге Васкеса - в упор не видят? И что у самой Барсы кучу таких пенок, даже осенью Левандовски так подставлялся - тож не помнят?
А ещё вопрос к правилам, то есть идёт нападающий к воротам, можно взял лечь / ногу выставить перед ним как шлагбаум, дальше его дело?)) прикиньте, 10 игроков так лягут перед соперникам и это оказывается не фол, соперник должен просто остановиться с мячом, подождать, когда этот надумаете встать 😂
Если так смотреть, то сейчас в штрафной защитник может упасть перед игроком и не сыграть в мяч, и нападающий должен пытаться ещё и защитника обойти или перепрыгивать
Так?
Вообще разные моменты
Стоящий Нойер и старания Сака
И шлагбаум Кубарси на пути Васкеса
защ именно выбыл левого нога, ауу люди, вообще берегу потеряли
Не так много пенальти заработал гюндоган
Про момент, который ты говоришь - я не знаю ничего