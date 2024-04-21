Артета про слишком плотный календарь: «Это неправильно. Давайте защитим игроков, дадим им восстановиться, чтобы они делали шоу»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола календарь Футбол

Микель Артета пожаловался на слишком плотный календарь «Арсенала».

«Арсенал» в среду сыграл с «Баварией» на выезде в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1), в субботу в гостях обыграл «Вулверхэмптон» (2:0) в матче АПЛ, а во вторник дома встретится с «Челси».

«Дело не во мне или в Пепе (тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола неоднократно критиковал календарь – Sports), речь о здоровье игроков.

Когда выступаешь в еврокубках, каждая команда должна быть в одинаковых условиях. Нельзя, чтобы одна команда не играла семь дней или за три дня до очного матча, чтобы она имела больше времени на восстановление. А тебе потом еще после этого играть в АПЛ и Кубке Англии.

Это неправильно – под каким углом ни смотри на это. Давайте поговорим об игроках, главных героях, об их защите.

Давайте защитим футболистов и сделаем все возможное, чтобы дать им как можно больше времени, чтобы они могли восстановиться, сыграть и сделать то шоу, которое они устраивают каждую неделю», – сказал главный тренер «Арсенала» Артета.

Пеп Гвардиола: «Ответный матч с «Реалом» – в среду, в субботу – Кубок в Лондоне. Почему не дать «Сити» на день больше, если «МЮ», «Челси» и «Ковентри» нет в ЛЧ и ЛЕ?»

Пеп Гвардиола: «Ман Сити» играет каждые три дня – такой календарь всегда именно у нас. А у «Реала» девять дней на подготовку к нам. Девять!»

Гвардиола о матче с «Челси» через 3 дня после игры с «Реалом»: «Это ненормально и неприемлемо, дело касается здоровья игроков. Не понимаю, как мы выжили»

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27 комментариев
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В чем он не прав и в чем Пеп не прав? Зрители же реально хотят видеть лучших футболистов в лучшей форме, а не уставших и не резервистов
+24
-6
+18
Ответ Penguin
В чем он не прав и в чем Пеп не прав? Зрители же реально хотят видеть лучших футболистов в лучшей форме, а не уставших и не резервистов
Оба правы, но при этом Пеп может сыграть матч ЛЧ без замен, а на вопрос журналиста ответит, что он тренер и ему виднее. Вот тебе и защита игроков, вот тебе и дайте отдых.
Да и сильно сомневаюсь, что Пеп с Артетой готовы ужаться в деньгах ради отдыха игроков и более удобного графика.
+15
-2
+13
Ответ Руслан Насиров
Человек слился изо всех кубков на ранних стадиях, теперь ноет на календарь, ладно хоть Пеп во всех турнирах до поздних стадий доходит, тут можно понять, а вот почему доминатор не в состоянии ротировать состав так, чтоб его команда не сдыхала в апреле играя в двух турнирах - непонятно
И это говорит болела клуба, руководство которого хочет уговорить Ла Лигу перенести матч, чтоб дать дополнительный день отдыха перед матчем с Баварией. И из кубка сами вылетели. Вот это лицемерие)
+4
0
+4
Правильно. Минимум 4 дня на отдых надо давать.
Вон, у Баварии было 4 дня отдыха перед ответкой с Арсеналом, в соперниках перед матчем аутсайдер, на которого выставили полуоснову, так еще и дома играли ответку. А у Арсенала почти 3 дня отдыха, Вилла в качестве соперника и игра в гостях. Хорошо устроились немцы) Неудивительно, что гол был забит самый абсурдный у Баварии в ответке. Не уследить за низкорослым Киммихом, забившим головой)))))
Но вот чудилам с ФА захотелось заработать побольше деньжат и выставить матч Арсенала на воскрессенье самым последним и на интересы клуба плевать они хотели.
+3
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+3
В этом вся суть. Так играют почти везде.
По такой логике можно тогда давать фору перед матчем более слабым командам, почему нет?
Когда играет условный ШЮ и Арсенал, команды изначально разных уровней. Почему бы не дать фору в пару мячей более слабым?

Суть в том, чтобы уметь биться на всех фронтах и иметь ротацию. А главное, уметь ее использовать.

P.S. Фан Арсенала, просто надоело слушать про календарь от любого тренера. Команды иногда умудряются брать требл (!!!) с таким календарем. Нужно быть сильнее.
+6
-3
+3
Ответ CHELSEA_2008
Пепа вчера захейтили за "нытье" но тут теперь сам Артета жалуется. Придётся переобуваться.
Зачем? Можно обоих захейтить 😉
+2
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+1
Ответ CHELSEA_2008
Пепа вчера захейтили за "нытье" но тут теперь сам Артета жалуется. Придётся переобуваться.
Фанаты Ливерпуля будут переобуваться когда похожее от Клоппа слышим. С счастью после Пэласа они куда-то пропали
+2
-1
+1
А по теме скажу так: хотите называться лучшими - извольте соответствовать! Начните с постановки реалистичной задачи на сезон, на "бороться самые высокие результаты во всех турнирах" - надо и тратить соответствующе. Сейчас уже во 2 сезоне подряд очевидно, что не хватает текущего состава на это. И в результате остаемся вообще без трофеев. Можно было(даже до сих пор) бросить все на АПЛ, но теперь и Сити из ЛЧ вылетел, так что будет архисложно.
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Ответ YoRHa
Если тренер не хочет использовать резервистов — пусть тогда не открывает рот насчёт усталости игроков.
Я зритель и я не хочу смотреть резервистов, не хочу смотреть на мальчишек из молодежки. Мне нужен "Леброн Джеймс"
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Просто рук-во АПЛ плевать на евро арену... Им чемпионат важнее
Не удивлюсь если английские клубы будут евро весной постоянно проседать
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Пепа вчера захейтили за "нытье" но тут теперь сам Артета жалуется. Придётся переобуваться.
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Ответ CHELSEA_2008
Пепа вчера захейтили за "нытье" но тут теперь сам Артета жалуется. Придётся переобуваться.
Ну у Артеты все таки глубина состава не такая, как у Пепа в Сити. У нас Нкетия, который больше 5 не забьет и все - до следующего сезона можно даже не выпускать. Или Эльнени с Венгеровских времен.. Чет я не назову в Арсенале ни одного игрока, который стоил бы 40-50лямов и сидел на лавке безвылазно. 2 самых больших состава - Челси и МС. А про ценники и дороговизну - так они за последние годы в среднем выросли супернеадекватно. Раньше топ футболисты с ценником под 100лямов были штучным экземпляром и это были минимум обладатели ЗМ(Зидан-Кака-КР..). А за меньшее таких денег никто платить бы не стал. Сейчас же условных Мудриков-Антони под 100 покупают, а раньше 3-4 крутых игроков основы топ клуба можно было смело купить.
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Ответ Gato17
Оба правы, но при этом Пеп может сыграть матч ЛЧ без замен, а на вопрос журналиста ответит, что он тренер и ему виднее. Вот тебе и защита игроков, вот тебе и дайте отдых. Да и сильно сомневаюсь, что Пеп с Артетой готовы ужаться в деньгах ради отдыха игроков и более удобного графика.
Пеп часто ротирует по-другому. Не меняет в текущем матче, просто не выпускает на следующий
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Ответ Penguin
Я зритель и я не хочу смотреть резервистов, не хочу смотреть на мальчишек из молодежки. Мне нужен "Леброн Джеймс"
Тогда ты видом спорта ошибся.
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Ответ Penguin
В чем он не прав и в чем Пеп не прав? Зрители же реально хотят видеть лучших футболистов в лучшей форме, а не уставших и не резервистов
Да все правильно вроде, но когда то же самое говорит Клопп, то это нытье. Главное не перепутать☝️
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Ответ Penguin
В чем он не прав и в чем Пеп не прав? Зрители же реально хотят видеть лучших футболистов в лучшей форме, а не уставших и не резервистов
Так может в этом и состоит работа тренеров и спортдиректоров, чтобы развивать и встраивать "резервистов"?
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Клопп говорит об этом с 2019
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Сам Артета много даёт отдыхать свои игрокам, кто мешает купить замену Сака.
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На двух стульях не усидеть. Так не гоняйтесь за всеми титулами если не вывозите пожертвуйте кубком выпустите молодежь.
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Супер напряжённая развязка в АПЛ!
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Впервые за много лет в АПЛ борется 3 команды, а не 2.
В Испании обычно 2 команды. В Италии последние 5 сезонов (включая этот) каждый год новый чемпион, что говорит о постоянной борьбе разных команд (это вам не Бавария или Сити(почти каждый год).
И что?
Теперь ныть?
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Еврокубки — это своего рода дополнительный заработок.
Халтура на стороне не освобождает от основной работы.
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Ну, похорошему, в команде вроде гораздо больше 11 игроков.
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