Артета про слишком плотный календарь: «Это неправильно. Давайте защитим игроков, дадим им восстановиться, чтобы они делали шоу»
Микель Артета пожаловался на слишком плотный календарь «Арсенала».
«Арсенал» в среду сыграл с «Баварией» на выезде в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1), в субботу в гостях обыграл «Вулверхэмптон» (2:0) в матче АПЛ, а во вторник дома встретится с «Челси».
«Дело не во мне или в Пепе (тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола неоднократно критиковал календарь – Sports), речь о здоровье игроков.
Когда выступаешь в еврокубках, каждая команда должна быть в одинаковых условиях. Нельзя, чтобы одна команда не играла семь дней или за три дня до очного матча, чтобы она имела больше времени на восстановление. А тебе потом еще после этого играть в АПЛ и Кубке Англии.
Это неправильно – под каким углом ни смотри на это. Давайте поговорим об игроках, главных героях, об их защите.
Давайте защитим футболистов и сделаем все возможное, чтобы дать им как можно больше времени, чтобы они могли восстановиться, сыграть и сделать то шоу, которое они устраивают каждую неделю», – сказал главный тренер «Арсенала» Артета.
Пеп Гвардиола: «Ответный матч с «Реалом» – в среду, в субботу – Кубок в Лондоне. Почему не дать «Сити» на день больше, если «МЮ», «Челси» и «Ковентри» нет в ЛЧ и ЛЕ?»
Пеп Гвардиола: «Ман Сити» играет каждые три дня – такой календарь всегда именно у нас. А у «Реала» девять дней на подготовку к нам. Девять!»
Гвардиола о матче с «Челси» через 3 дня после игры с «Реалом»: «Это ненормально и неприемлемо, дело касается здоровья игроков. Не понимаю, как мы выжили»
Да и сильно сомневаюсь, что Пеп с Артетой готовы ужаться в деньгах ради отдыха игроков и более удобного графика.
Вон, у Баварии было 4 дня отдыха перед ответкой с Арсеналом, в соперниках перед матчем аутсайдер, на которого выставили полуоснову, так еще и дома играли ответку. А у Арсенала почти 3 дня отдыха, Вилла в качестве соперника и игра в гостях. Хорошо устроились немцы) Неудивительно, что гол был забит самый абсурдный у Баварии в ответке. Не уследить за низкорослым Киммихом, забившим головой)))))
Но вот чудилам с ФА захотелось заработать побольше деньжат и выставить матч Арсенала на воскрессенье самым последним и на интересы клуба плевать они хотели.
По такой логике можно тогда давать фору перед матчем более слабым командам, почему нет?
Когда играет условный ШЮ и Арсенал, команды изначально разных уровней. Почему бы не дать фору в пару мячей более слабым?
Суть в том, чтобы уметь биться на всех фронтах и иметь ротацию. А главное, уметь ее использовать.
P.S. Фан Арсенала, просто надоело слушать про календарь от любого тренера. Команды иногда умудряются брать требл (!!!) с таким календарем. Нужно быть сильнее.
Не удивлюсь если английские клубы будут евро весной постоянно проседать
В Испании обычно 2 команды. В Италии последние 5 сезонов (включая этот) каждый год новый чемпион, что говорит о постоянной борьбе разных команд (это вам не Бавария или Сити(почти каждый год).
И что?
Теперь ныть?
Халтура на стороне не освобождает от основной работы.