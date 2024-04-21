Артета про слишком плотный календарь: «Это неправильно. Давайте защитим игроков, дадим им восстановиться, чтобы они делали шоу»

Микель Артета пожаловался на слишком плотный календарь «Арсенала».

« » в среду сыграл с «Баварией» на выезде в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1), в субботу в гостях обыграл «Вулверхэмптон» (2:0) в матче , а во вторник дома встретится с «Челси».

«Дело не во мне или в Пепе (тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола неоднократно критиковал календарь – Sports), речь о здоровье игроков.

Когда выступаешь в еврокубках, каждая команда должна быть в одинаковых условиях. Нельзя, чтобы одна команда не играла семь дней или за три дня до очного матча, чтобы она имела больше времени на восстановление. А тебе потом еще после этого играть в АПЛ и Кубке Англии.

Это неправильно – под каким углом ни смотри на это. Давайте поговорим об игроках, главных героях, об их защите.

Давайте защитим футболистов и сделаем все возможное, чтобы дать им как можно больше времени, чтобы они могли восстановиться, сыграть и сделать то шоу, которое они устраивают каждую неделю», – сказал главный тренер «Арсенала» .

Пеп Гвардиола: «Ответный матч с «Реалом» – в среду, в субботу – Кубок в Лондоне. Почему не дать «Сити» на день больше, если «МЮ», «Челси» и «Ковентри» нет в ЛЧ и ЛЕ?»

Пеп Гвардиола: «Ман Сити» играет каждые три дня – такой календарь всегда именно у нас. А у «Реала» девять дней на подготовку к нам. Девять!»

Гвардиола о матче с «Челси» через 3 дня после игры с «Реалом»: «Это ненормально и неприемлемо, дело касается здоровья игроков. Не понимаю, как мы выжили»