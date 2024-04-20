Артета об отмене переигровок в Кубке: «Игроков нужно защитить. Такое количество минут за два года – нездоровая ситуация»

Микель Артета поддержал решение об отмене переигровок в Кубке Англии.

Как стало известно ранее, со следующего сезона в турнире будут отменены все переигровки, начиная с первого раунда. В рамках действующего формата Кубка переигровки при ничейных результатах предусмотрены в раундах с 1-го по 4-й – в 5-м и последующих раундах они были отменены в 2018 году.

Изменения являются частью 6-летнего соглашения между Футбольной ассоциацией Англии и и обусловлены увеличением количества матчей в турнирах УЕФА.

Многие клубы низших дивизионов недовольны изменениями. Они выразили готовность бойкотировать матчи Кубка Англии.

– Мы не можем смотреть на это изолированно. Но, учитывая календарь на ближайшие несколько сезонов, нужно убирать игры ради футболистов. Думаю, это очень хорошая возможность.

– Вы понимаете недовольство этим решением?

– Я понимаю все точки зрения. Наша и моя заключается в том, что наших игроков нужно защитить. Я смотрел, сколько минут и матчей они провели за последние два года без каких-либо пауз, и я знаю, сколько им еще предстоит сыграть за ближайшие два года. Это точно нездоровая ситуация. Как-то и где-то нам нужно сокращать календарь, – сказал .

В этом сезоне « » вылетел в 3-м раунде Кубка Англии от «Ливерпуля».