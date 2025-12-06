Артем Дзюба: «Удаление Неделчару абсурдное. Маленького роста человек подлезает под руку, локоть даже не согнут. Семак считает иначе? Ну понятно...»
Артем Дзюба: удаление Неделчару абсурдное.
Артем Дзюба не согласен с решением Павла Кукуяна удалить Ионуца Неделчару за попадание рукой в лицо Педро дос Сантосу в 1-м тайме игры между «Акроном» и «Зенитом» (0:2) в Мир РПЛ.
– По удалению можно узнать ваше мнение?
– Удаление абсурдное.
– Почему?
– Маленького роста человек подлезает под руку, локоть даже не согнут.
– А Семак считает, что было.
– Ну понятно... – сказал форвард «Акрона», ранее выступавший за «Зенит».
