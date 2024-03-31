Пеп Гвардиола: «Ответный матч с «Реалом» – в среду, в субботу – Кубок в Лондоне. Почему не дать «Сити» на день больше, если «МЮ», «Челси» и «Ковентри» нет в ЛЧ и ЛЕ?»

Пеп Гвардиола выразил недовольство расписанием «Манчестер Сити».

Сегодня команда Гвардиолы сыграет против «Арсенала», 3 апреля – против «Астон Виллы», 6 апреля – против «Кристал Пэлас». 9 апреля « » предстоит гостевой матч против «Реала» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

После ответной игры против «Реала», которая состоится 17 апреля, «Ман Сити» сыграет с «Челси» в Кубке Англии. Эта игра пройдет 20 апреля.

«Ответный матч против «Реала» мы проведем в среду, в Кубке Англии мы могли сыграть в субботу или воскресенье. У « », « » и « » есть неделя на отдых. Почему мы играем в субботу? Каждый год мы играем в субботу.

Почему нам не дадут на день больше, если «Ковентри», «Челси» и «Юнайтед» не играют в Лиге чемпионов или Лиге Европы? Почему мы играем не в воскресенье?

За вещателей мы будем бороться? Их ответ: «Я плачу много денег». В этом и причина. Так что мы играем в субботу. Просто оцените ситуацию с моей точки зрения. Телевещатели принимают решения, после этого я вступаюсь за свой клуб.

Мы сыграем в субботу, конечно. Поедем в Лондон, сыграем с «Челси». «Челси» сюда не приедет. Мы проведем пять часов в дороге до Лондона. Мы поедем, никаких проблем. Мы поедем туда. У меня уже есть такой опыт.

В прошлом году мы много раз играли в четвертьфиналах. И каждый раз после ответного матча в среду мы играем в субботу. Постоянно. Ты играешь на выезде – например, в Дортмунде. Возвращаешься в четверг вечером, а в пятницу на поезде или самолете добираешься в Лондон, тратишь на это четыре или пять часов. И в субботу мы играем против «Ливерпуля», «Челси» или против остальных прекрасных команд.

Мы очень устали», – сказал Гвардиола.

Пеп Гвардиола: «Ман Сити» играет каждые три дня – такой календарь всегда именно у нас. А у «Реала» девять дней на подготовку к нам. Девять!»