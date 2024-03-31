Пеп Гвардиола: «Ответный матч с «Реалом» – в среду, в субботу – Кубок в Лондоне. Почему не дать «Сити» на день больше, если «МЮ», «Челси» и «Ковентри» нет в ЛЧ и ЛЕ?»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Ковентри чемпионшип календарь Футбол

Пеп Гвардиола выразил недовольство расписанием «Манчестер Сити».

Сегодня команда Гвардиолы сыграет против «Арсенала», 3 апреля – против «Астон Виллы», 6 апреля – против «Кристал Пэлас». 9 апреля «Манчестер Сити» предстоит гостевой матч против «Реала» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

После ответной игры против «Реала», которая состоится 17 апреля, «Ман Сити» сыграет с «Челси» в Кубке Англии. Эта игра пройдет 20 апреля.

«Ответный матч против «Реала» мы проведем в среду, в Кубке Англии мы могли сыграть в субботу или воскресенье. У «Ковентри», «Юнайтед» и «Челси» есть неделя на отдых. Почему мы играем в субботу? Каждый год мы играем в субботу.

Почему нам не дадут на день больше, если «Ковентри», «Челси» и «Юнайтед» не играют в Лиге чемпионов или Лиге Европы? Почему мы играем не в воскресенье? 

За вещателей мы будем бороться? Их ответ: «Я плачу много денег». В этом и причина. Так что мы играем в субботу. Просто оцените ситуацию с моей точки зрения. Телевещатели принимают решения, после этого я вступаюсь за свой клуб.

Мы сыграем в субботу, конечно. Поедем в Лондон, сыграем с «Челси». «Челси» сюда не приедет. Мы проведем пять часов в дороге до Лондона. Мы поедем, никаких проблем. Мы поедем туда. У меня уже есть такой опыт.

В прошлом году мы много раз играли в четвертьфиналах. И каждый раз после ответного матча в среду мы играем в субботу. Постоянно. Ты играешь на выезде – например, в Дортмунде. Возвращаешься в четверг вечером, а в пятницу на поезде или самолете добираешься в Лондон, тратишь на это четыре или пять часов. И в субботу мы играем против «Ливерпуля», «Челси» или против остальных прекрасных команд. 

Мы очень устали», – сказал Гвардиола.

Пеп Гвардиола: «Ман Сити» играет каждые три дня – такой календарь всегда именно у нас. А у «Реала» девять дней на подготовку к нам. Девять!»

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68 комментариев
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Ответ Sergeant Squirting
Гвардиола: Ну или дать нам в соперники Ковентри вместо Челси.
Сейчас это команды одного уровня
+72
-5
+67
Пеп, твой состав стоит 1,3 миллиарда, у тебя на лавке сидят игроки стоимостью 90 млн. Если не для таких случаев ты тратил огромные средства, то для чего тогда ?
+80
-17
+63
Ответ Алексей Мишин
Ну не знаю, мы играли футбол ради удовольствия каждое лето с 9:00 и до того момента пока видно мяч. Каждые день 7 дней в неделю, и никакой вещатель нам был не указ, разве что мама одно из футболистов, которая звала его домой и он забирал единственный мяч.
Ну не знаю. До 2013 я мечтал пить пиво каждый день. А потом устроился на пивоварню и дегустации стали моей обязанностью. И в 2019 я уже симулировал болезни и прочим образом избегал алкоголя и мечтал, чтоб мама одного из владельцев пивоварни позвала его домой, и он бы забрал все ЦКТ с собой...
+28
-2
+26
Гвардиола: Ну или дать нам в соперники Ковентри вместо Челси.
+27
-10
+17
Ну не знаю, мы играли футбол ради удовольствия каждое лето с 9:00 и до того момента пока видно мяч. Каждые день 7 дней в неделю, и никакой вещатель нам был не указ, разве что мама одно из футболистов, которая звала его домой и он забирал единственный мяч.
+28
-15
+13
Ответ yulay
Сейчас это команды одного уровня
Ковентри даже посильнее в чем-то будут)
+12
0
+12
Ну действительно кубок Англии могли бы перенести на воскресенье, а так, что мешает ротировать состав, особенно когда игры с Копенгагеном и Янг Бойз.
+14
-3
+11
Ответ Джанлука Нальюка
Пеп, твой состав стоит 1,3 миллиарда, у тебя на лавке сидят игроки стоимостью 90 млн. Если не для таких случаев ты тратил огромные средства, то для чего тогда ?
Он не виноват. Это каталонская школа нытья. Это уже в его ДНК
+28
-18
+10
Потому что никого не волнует что Ливерпуль играет в 12:30 после матчах сборных когда Сити отдыхает +1 день
+12
-4
+8
Нытье пепа - самая стабильная вещь в футболе
+4
-1
+3
Ответ Topar Topovic
Потому что никого не волнует что Ливерпуль играет в 12:30 после матчах сборных когда Сити отдыхает +1 день
Клоппа же волнует, он и ноет каждый раз, но вот вчера почему-то не играл Ливерпуль. Наныл Юрген?
+7
-4
+3
Ответ MVL
Ну действительно кубок Англии могли бы перенести на воскресенье, а так, что мешает ротировать состав, особенно когда игры с Копенгагеном и Янг Бойз.
Причем здесь эти игры если на самом важном отрезке плотный график?
+5
-2
+3
Выстави полностью молодежный состав на этот матч, может тогда руководство лиги задумается. Если от слов в прессе толку нет, надо действовать .
+4
-2
+2
Ответ Гриша
Он не виноват. Это каталонская школа нытья. Это уже в его ДНК
А Клопп и болелы ливера весь сезон ноют, что у них игры на два часа раньше всех в субботу, тоже из Каталонии?
+6
-4
+2
Ответ Роман
Уберите КАЛ лигу. Ставь в Кубке Англии резерв. И будет тебе счастье.
Удваиваю. Отправляй резерв на КА и КАЛ, можно даже помощника тренера на матчи отправлять.
Не хочешь, хочешь играть основой весь год? Ну тогда извиняй, сам себе злобный буратино.
+2
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+2
Ответ Vitto
Причем здесь эти игры если на самом важном отрезке плотный график?
Они могут вылететь и сделать себе график менее плотным так-то, кто мешает.
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интересно написали *Гвардиола сыграет против Арсенала *
+2
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Англия - самая консервативная страна - её логикой не прошибешь...у них к сборной то нет особого отношения...
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0
+1
Всем, апеллирующим к стоимости состава Сити - он говорит о том, что при таких условиях он на важнейшие игры сезона, определяющие борьбу за трофеи, выставить сильнейший состав. И эти игры идут подряд. Что стоит сдвинуть на 1 день? В Испании следующие выходные вообще тура нет из-за кубка короля!
+4
-3
+1
Ответ Little Ru
Всем, апеллирующим к стоимости состава Сити - он говорит о том, что при таких условиях он на важнейшие игры сезона, определяющие борьбу за трофеи, выставить сильнейший состав. И эти игры идут подряд. Что стоит сдвинуть на 1 день? В Испании следующие выходные вообще тура нет из-за кубка короля!
Да причём здесь даже состав. Все знают о любви к комфорту Пепуна: ему разве только нужен лучший в мире график встреч для его команды? Ему нужно самое лояльное судейство, подбор самых лучших футболистов, который он именно хочет, и как можно больше, комфортный подбор персонала под него, ну и, конечно, многомиллионная зарплата, чтобы грела ему душу. Если у него чего-то нет, он об этом будет ныть. Вот не пошёл к нему Беллингем - он об этом ноет. Меньше вдруг перед каким-то матче на 1 день отдыха - он об этом ноет. Не может кого-то выиграть - и тут он найдёт причину для нытья.
+6
-5
+1
Ответ Qarasik
Заныл физручок, уже предвкушает вылет от лучшего клуба мира.
Как Сити может вылететь сам от себя?.))
+2
-2
0
Ответ Berendey V
Ну не знаю. До 2013 я мечтал пить пиво каждый день. А потом устроился на пивоварню и дегустации стали моей обязанностью. И в 2019 я уже симулировал болезни и прочим образом избегал алкоголя и мечтал, чтоб мама одного из владельцев пивоварни позвала его домой, и он бы забрал все ЦКТ с собой...
Девятый год работаю на пивном производстве: варка-фильтрация-сменный технолог. Завод с варочным порядком на 55 тонн за одну варку.40 ЦКТ .Так вот никакого пьянства(а то что вы описываете это пьянство) на предприятии нет. Дегустация - это два , три МАЛЕНЬКИХ глотка. Больше - рецепторы не воспринимают. Да и за руль всем... А так чтобы глушить с ЦКТ - никогда. Именно на дегустациях. Просто ,конечно-же ,квасили не раз... Но это немного другая история.
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Ответ ДнепрЧемпион1983
И что характерно- таких экспертов- комментаторов в соцсетях очень много, кто считает что гонять мяч во дворе и на высшем уровне- одно и тоже. Если что , то я тоже шучу
Он же шутил, не?
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Ответ Алексей Мишин
Ну не знаю, мы играли футбол ради удовольствия каждое лето с 9:00 и до того момента пока видно мяч. Каждые день 7 дней в неделю, и никакой вещатель нам был не указ, разве что мама одно из футболистов, которая звала его домой и он забирал единственный мяч.
И что характерно- таких экспертов- комментаторов в соцсетях очень много, кто считает что гонять мяч во дворе и на высшем уровне- одно и тоже. Если что , то я тоже шучу
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0
Ответ Sergeant Squirting
Гвардиола: Ну или дать нам в соперники Ковентри вместо Челси.
что за ковентри? объясните пж
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Ответ Роман
Уберите КАЛ лигу. Ставь в Кубке Англии резерв. И будет тебе счастье.
КАЛ - отличный турнир для клубов-середняков АПЛ, которые не участвуют в еврокубках. зачем его убирать?
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Ответ Vitto
Клоппа же волнует, он и ноет каждый раз, но вот вчера почему-то не играл Ливерпуль. Наныл Юрген?
6/6 возможных ранних матчей в сезоне, ага, наныл)
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Ответ Алексей Мишин
Ну не знаю, мы играли футбол ради удовольствия каждое лето с 9:00 и до того момента пока видно мяч. Каждые день 7 дней в неделю, и никакой вещатель нам был не указ, разве что мама одно из футболистов, которая звала его домой и он забирал единственный мяч.
Деньги многое меняют. Сейчас уже не то поколение. Тогда, если бы не играли в месте, было скучно. А сейчас гаджет у каждого. Сейчас друзья и компания не нужна.
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Ответ ОЛЛС1911
Выстави полностью молодежный состав на этот матч, может тогда руководство лиги задумается. Если от слов в прессе толку нет, надо действовать .
Не задумается.
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Ответ Real_v_dushe
Да причём здесь даже состав. Все знают о любви к комфорту Пепуна: ему разве только нужен лучший в мире график встреч для его команды? Ему нужно самое лояльное судейство, подбор самых лучших футболистов, который он именно хочет, и как можно больше, комфортный подбор персонала под него, ну и, конечно, многомиллионная зарплата, чтобы грела ему душу. Если у него чего-то нет, он об этом будет ныть. Вот не пошёл к нему Беллингем - он об этом ноет. Меньше вдруг перед каким-то матче на 1 день отдыха - он об этом ноет. Не может кого-то выиграть - и тут он найдёт причину для нытья.
Кто не ноет? Любой тренер или топ клуб ноет или вместо них сделает клубное ТВ.
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