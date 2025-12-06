Семак про 2:0 с «Акроном»: «Не хватило 3-го мяча. Моментов было достаточно, хотелось бы больше забивать. Соболев нормально сыграл – старался, много двигался»

Сергей Семак: хотелось бы, чтобы «Зенит» больше забивал.

Сергей Семак считает, что лучше бы «Зенит» разгромил «Акрон».

Матч команд в 18-м туре Мир РПЛ завершился со счетом 2:0.

– Как ваши ощущения после победы перед зимней паузой?

– Не хватило третьего мяча. Хорошая игра, но, чтобы спокойно заканчивать, хотелось бы забить третий гол. Удаление помогло нам, и там был хороший момент – Педро выходил один на один. Моментов было достаточно, хотелось бы больше забивать.

В концовке дали возможность подавать сопернику, это то, что хорошо получается у «Акрона»: верховые передачи, борьба, достаточно опасных моментов. Хотелось сыграть в обороне и побольше забить. Были моменты. Как там Кассьерра мог не забить? Хороший шанс у него был.

– Как оцените игру Соболева?

– Старался, много двигался, но, к сожалению, не забил. Нормально сыграл. И Кассьерра вернулся, видно, что ему не хватает игрового тонуса для того, чтобы играть на своем привычном уровне, – сказал главный тренер «Зенита».

