  «Барса» обыграла «Бетис» на выезде – 5:3! Ферран сделал хет-трик, у Бардагжи гол и ассист, у Педри – две голевых, Ямаль забил с пенальти
665

«Барса» обыграла «Бетис» на выезде – 5:3! Ферран сделал хет-трик, у Бардагжи гол и ассист, у Педри – две голевых, Ямаль забил с пенальти

«Барселона» и «Бетис» забили 8 голов.

«Барселона»  в гостях обыграла «Бетис» (5:3) в 15-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Ла Картуха».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Антони открыл счет на 6-й минуте. Ферран Торрес сравнял на 11-й, а на 13-й сделал дубль с паса Руни Бардагжи. Бардагжи забил сам на 31-й с паса Педри. На 40-й Педри ассистировал Феррану на третий гол. 

Ламин Ямаль реализовал пенальти на 59-й. Диего Льоренте забил на 85-й, Кучо Эрнандес забил с пенальти на 90-й.

Ла Лига Испания. 15 тур
6 декабря 17:30, Ла Картуха
Бетис
Завершен
3 - 5
Барселона
Матч окончен
  Эрнандес
90’
90’
Кунде
Фирпо   Р. Родригес
89’
Пеллегрини
88’
Гомес
87’
  Льоренте
85’
81’
Эрик Гарсия   Торрентс
Антони   Гарсия
75’
68’
Бардагжи   Фермин Лопес
Руибаль
67’
63’
Педри   Берналь
63’
Мартин   де Йонг
Бартра   Льоренте
60’
Натан   Фирпо
60’
Деосса
59’
59’
  Ямаль
48’
Мартин
46’
Бальде   Кристенсен
Альтимира   Деосса
46’
2тайм
Перерыв
40’
  Ферран Торрес
31’
  Бардагжи
Альтимира
21’
13’
  Ферран Торрес
11’
  Ферран Торрес
  Антони
6’
Бетис
Вальес, Гомес, Натан, Бартра, Руибаль, Рока, Альтимира, Эззальзули, Форнальс, Антони, Эрнандес
Запасные: Льоренте, Фирпо, Деосса, Ло Чельсо, Гарсия, Р. Родригес, Ортис, Бакамбу, Рикельме, Чими Авила, Адриан, Лопес
1тайм
Барселона:
Гарсия, Бальде, Мартин, Кубарси, Кунде, Педри, Эрик Гарсия, Рэшфорд, Ямаль, Бардагжи, Ферран Торрес
Запасные: Торрентс, Фермин Лопес, Левандовски, Берналь, Дро Фернандес, Аллер, Кристенсен, Шченсны, Касадо, де Йонг, Маркес, Рафинья
logoБарселона
онлайны
logoБетис
logoЛа Лига
logoАнтони
logoФерран Торрес
logoРуни Бардагжи
logoЛамин Ямаль
logoДиего Льоренте
logoКучо Эрнандес
