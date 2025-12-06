Матч окончен
«Барса» обыграла «Бетис» на выезде – 5:3! Ферран сделал хет-трик, у Бардагжи гол и ассист, у Педри – две голевых, Ямаль забил с пенальти
«Барселона» и «Бетис» забили 8 голов.
«Барселона» в гостях обыграла «Бетис» (5:3) в 15-м туре Ла Лиги.
Матч проходил на стадионе «Ла Картуха».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Антони открыл счет на 6-й минуте. Ферран Торрес сравнял на 11-й, а на 13-й сделал дубль с паса Руни Бардагжи. Бардагжи забил сам на 31-й с паса Педри. На 40-й Педри ассистировал Феррану на третий гол.
Ламин Ямаль реализовал пенальти на 59-й. Диего Льоренте забил на 85-й, Кучо Эрнандес забил с пенальти на 90-й.
Ла Лига Испания. 15 тур
6 декабря 17:30, Ла Картуха
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
