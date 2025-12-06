«Барселона» выиграла 6 матчей Ла Лиги подряд после поражения от «Реала»

«Барселона» выиграла шесть матчей Ла Лиги подряд.

«Барселона» продлила победную серию в Ла Лиге до шести игр.

Команда Ханси Флика сегодня победила «Бетис» (5:3) в 15-м туре. Ранее в чемпионате были обыграны «Атлетико» (3:1), «Алавес» (3:1), «Атлетик» (4:0), «Сельта» (4:2) и «Эльче» (3:1).

Последнее поражение – от «Реала» (1:2) 26 октября.

В следующем туре «Барселона» встретится с «Осасуной» (13 декабря). Перед этим она сыграет с «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов (9 декабря).