Микель Артета: «Иногда играешь лучше соперника, но не побеждаешь – так было с «Баварией» и «Виллой». Не нужно жалеть себя, «Арсенал» стремился к таким вызовам многие годы»

Микель Артета высказался об игре «Арсенала» в последних матчах и будущем клуба.

«Канониры» проиграли «Баварии» (0:1) и вылетели в 1/4 финала (после 2:2 в 1-м матче).

Ранее команда под руководством дома проиграла « » (0:2) в матче 33-го тура .

«Я думаю, что игрокам очень повезло, что у них была такая неделя. Потому что это именно то, чего мы хотим и к чему стремились в «Арсенале» на протяжении многих лет. С этим нужно смириться.

Если вы хотите быть в таком положении, вы должны пройти через это, и это будет непросто. Против таких соперников преимущество минимально, и вы должны приложить все усилия, чтобы быть лучше их.

Но, может быть, даже если ты играешь лучше, то все равно не всегда побеждаешь? Так и случилось дома против «Баварии» и против «Виллы».

Готовы ли вы реагировать на это? Если нет, то вы не готовы к таким вызовам. Не жалейте себя – если мы хотим быть здесь, мы должны быть готовыми, потому что все возможно», – сказал главный тренер « ».