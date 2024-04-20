Микель Артета: «Иногда играешь лучше соперника, но не побеждаешь – так было с «Баварией» и «Виллой». Не нужно жалеть себя, «Арсенал» стремился к таким вызовам многие годы»

Теги Бавария Микель Артета Астон Вилла премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

Микель Артета высказался об игре «Арсенала» в последних матчах и будущем клуба.

«Канониры» проиграли «Баварии» (0:1) и вылетели в 1/4 финала Лиги чемпионов (после 2:2 в 1-м матче).

Ранее команда под руководством Микеля Артеты дома проиграла «Астон Вилле» (0:2) в матче 33-го тура АПЛ.  

«Я думаю, что игрокам очень повезло, что у них была такая неделя. Потому что это именно то, чего мы хотим и к чему стремились в «Арсенале» на протяжении многих лет. С этим нужно смириться.

Если вы хотите быть в таком положении, вы должны пройти через это, и это будет непросто. Против таких соперников преимущество минимально, и вы должны приложить все усилия, чтобы быть лучше их.

Но, может быть, даже если ты играешь лучше, то все равно не всегда побеждаешь? Так и случилось дома против «Баварии» и против «Виллы».

Готовы ли вы реагировать на это? Если нет, то вы не готовы к таким вызовам. Не жалейте себя – если мы хотим быть здесь, мы должны быть готовыми, потому что все возможно», – сказал главный тренер «Арсенала».

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20 комментариев
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Ответ Yobo
С Виллой ? Мы походу с ним смотрели разные матчи, Эмери полностью переиграл Артету и заслуженно победил.
В первом тайме никакого намёка на это не было
+29
-3
+26
А где он с баварией то нашел лучшую игру. Первый матч на равных, второй бавария была сильнее на голову
+28
-10
+18
С Виллой ? Мы походу с ним смотрели разные матчи, Эмери полностью переиграл Артету и заслуженно победил.
+22
-12
+10
с баварией в первом матче неплохо играли, во втором тупо пытались просочиться через железный капут в чужой штрафной, ни разу не пробив со средней дистанции. так надо было играть с порту. вряд ли мартинелли сам придумал весь матч биться головой об стену, он может и по-другому сыграть. если не может - есть троссар, который уже все доказал.
пассивная защита - настоящий подарок для контратакующих команд.
не выиграет артета ничего, слишком упертый и негибкий.
+7
-3
+4
вечная отмазка английских команд: мы были лучше.
+5
-1
+4
лучше бы ему промолчать,нелепо выглядит))
+8
-6
+2
Ответ leon01
Пока Арсенал стремится, мы уже состарились
Я совершенно не уверен, что доживу до арсенальской чашки АПЛ.
+3
-1
+2
ну, да - психологическую устойчивость тоже нужно нарабатывать - тут умение работать в раздевалке как Анчелотти...
+1
0
+1
Венгер номер два!!!! Титулов нет, но зато мы-команда!!!
+4
-3
+1
Ответ Yobo
С Виллой ? Мы походу с ним смотрели разные матчи, Эмери полностью переиграл Артету и заслуженно победил.
Скорее разные таймы)
+1
0
+1
Пока Арсенал стремится, мы уже состарились
+4
-4
0
Бавария была сильнее и увереннее
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Ответ Billy_Shears
Во-первых познакомиться с концепцией пресс-конференций, во-вторых сказал как есть..
А где арсенал играл лучше в этой серии ?)
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