Сафонов сыграет за «ПСЖ» впервые в сезоне – россиянин попал в старт на игру с «Ренном»

Матвей Сафонов впервые сыграет за «ПСЖ» в сезоне.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе на игру с «Ренном » в 15-м туре Лиги 1.

Россиянин впервые сыграет за парижский клуб в текущем сезоне.

Напомним, в прошлом матче с «Монако» (0:1) голкипер «ПСЖ » Люка Шевалье получил повреждение. Он не вошел в заявку на сегодняшний матч.