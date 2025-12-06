Сафонов сыграет за «ПСЖ» впервые в сезоне – россиянин попал в старт на игру с «Ренном»
Матвей Сафонов впервые сыграет за «ПСЖ» в сезоне.
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе на игру с «Ренном» в 15-м туре Лиги 1.
Россиянин впервые сыграет за парижский клуб в текущем сезоне.
Напомним, в прошлом матче с «Монако» (0:1) голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье получил повреждение. Он не вошел в заявку на сегодняшний матч.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «ПСЖ»
