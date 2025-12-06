Шерки рабоной отдал один из двух голевых пасов в игре с «Сандерлендом» (3:0): «Меня отличает техника. Важно отдавать партнерам хорошие передачи»

Шерки после ассиста рабоной: меня отличает техника.

Полузащитник «Манчестер Сити » Райан Шерки высказался о победе над «Сандерлендом » (3:0) в 15-м туре АПЛ .

На счету француза две голевые передачи – Филу Фодену он отдал ассист рабоной.

«Я очень горд. Мы много недель работали ради этого и сыграли очень хорошо. И в обороне, и в атаке действовали отлично. Очень горжусь.

Я работал ради этого, я знаю свои качества: меня отличает техника. Когда я играю с Филом [Фоденом], Эрлингом [Холандом], Омаром [Мармушем], очень важно отдавать им хорошие передачи.

Фил – отличный игрок, он работает на команду, много бегает ради команды», – сказал Шерки.

Изображение: кадр из трансляции Viaplay