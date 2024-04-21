Артета о 2:0 с «Вулвс»: «Хорошая реакция «Арсенала» на поражение от «Баварии». У нас потрясающая форма в этом году, но мы все равно не первые – таков уж уровень АПЛ»

Теги Бавария Микель Артета премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Вулверхэмптон Футбол

Микель Артета удовлетворен победой над «Вулверхэмптоном» (2:0) в АПЛ.

«Очень хорошая реакция [на вылет из Лиги чемпионов], я горжусь командой. Мы заслужили победу в этой игре и снова сохранили ворота сухими.

Конечно, мы разочарованы поражением от «Баварии», все решили детали, но впереди у нас еще пять матчей, а мы снова на вершине таблицы.

Даже при 2:0 нельзя быть уверенным [в победе], «Вулверхэмптон» – хорошая команда, которая, внеся некоторые изменения, создала нам проблемы.

Мы очень надежно играем в защите, и это необходимая для побед в АПЛ платформа. Сейчас мы в силах только выиграть все свои матчи. У нас потрясающая форма в этом календарном году, но мы все равно не первые (имеется в виду, что у отстающего на одно очко «Манчестер Сити» есть матч в запасе – прим. Sports) – таков уж уровень АПЛ», – сказал главный тренер «Арсенала».

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не дали совсем ничего создать Волкам, при этом сами выжали 2 гола из небольшого количества ЯВНЫХ голевых моментов, хотя в целом, конечно, наиграли на победу однозначно. С возвращением на победные рельсы.
+10
-1
+9
После Баварии каждая команда покажется дном
+1
0
+1
Вообще сейчас первые
+2
-2
0
Надеюсь, Микель научит реализовывать больше из множества создаваемых ими моментов. Тогда можно и на Баварию снова будет замахнуться)
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий