Артета о 2:0 с «Вулвс»: «Хорошая реакция «Арсенала» на поражение от «Баварии». У нас потрясающая форма в этом году, но мы все равно не первые – таков уж уровень АПЛ»

Микель Артета удовлетворен победой над «Вулверхэмптоном» (2:0) в АПЛ.

«Очень хорошая реакция [на вылет из чемпионов], я горжусь командой. Мы заслужили победу в этой игре и снова сохранили ворота сухими.

Конечно, мы разочарованы поражением от «Баварии», все решили детали, но впереди у нас еще пять матчей, а мы снова на вершине таблицы.

Даже при 2:0 нельзя быть уверенным [в победе], « » – хорошая команда, которая, внеся некоторые изменения, создала нам проблемы.

Мы очень надежно играем в защите, и это необходимая для побед в АПЛ платформа. Сейчас мы в силах только выиграть все свои матчи. У нас потрясающая форма в этом календарном году, но мы все равно не первые (имеется в виду, что у отстающего на одно очко «Манчестер Сити» есть матч в запасе – прим. Sports) – таков уж уровень », – сказал главный тренер « ».