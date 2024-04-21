Артета о 2:0 с «Вулвс»: «Хорошая реакция «Арсенала» на поражение от «Баварии». У нас потрясающая форма в этом году, но мы все равно не первые – таков уж уровень АПЛ»
Микель Артета удовлетворен победой над «Вулверхэмптоном» (2:0) в АПЛ.
«Очень хорошая реакция [на вылет из Лиги чемпионов], я горжусь командой. Мы заслужили победу в этой игре и снова сохранили ворота сухими.
Конечно, мы разочарованы поражением от «Баварии», все решили детали, но впереди у нас еще пять матчей, а мы снова на вершине таблицы.
Даже при 2:0 нельзя быть уверенным [в победе], «Вулверхэмптон» – хорошая команда, которая, внеся некоторые изменения, создала нам проблемы.
Мы очень надежно играем в защите, и это необходимая для побед в АПЛ платформа. Сейчас мы в силах только выиграть все свои матчи. У нас потрясающая форма в этом календарном году, но мы все равно не первые (имеется в виду, что у отстающего на одно очко «Манчестер Сити» есть матч в запасе – прим. Sports) – таков уж уровень АПЛ», – сказал главный тренер «Арсенала».