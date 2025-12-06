«Ливерпуль» проиграл 9 из 15 последних матчей и выиграл 4. Дальше – выезд к «Интеру»

«Ливерпуль» не смог победить в 11 из 15 последних матчей.

«Ливерпуль» одержал всего четыре победы в последних пятнадцати играх.

Сегодня команда Арне Слота разделила очки с «Лидсом » (3:3) в 15-м туре АПЛ .

Начиная с 27 сентября действующие чемпионы Англии потерпели 9 поражений, дважды сыграли вничью и четыре раза победили.

9 декабря «Ливерпуль » сыграет в гостях у «Интера» в Лиге чемпионов.