«Ливерпуль» проиграл 9 из 15 последних матчей и выиграл 4. Дальше – выезд к «Интеру»
«Ливерпуль» не смог победить в 11 из 15 последних матчей.
«Ливерпуль» одержал всего четыре победы в последних пятнадцати играх.
Сегодня команда Арне Слота разделила очки с «Лидсом» (3:3) в 15-м туре АПЛ.
Начиная с 27 сентября действующие чемпионы Англии потерпели 9 поражений, дважды сыграли вничью и четыре раза победили.
9 декабря «Ливерпуль» сыграет в гостях у «Интера» в Лиге чемпионов.
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1445 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
