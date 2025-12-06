  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ФИФА представила расписание матчей ЧМ. Самые ранние игры будут начинаться в 19:00 МСК, самые поздние – в 07:00. Полуфиналы и финал – в 22:00, матч за 3-е место – в 00:00
ФИФА представила расписание матчей ЧМ. Самые ранние игры будут начинаться в 19:00 МСК, самые поздние – в 07:00. Полуфиналы и финал – в 22:00, матч за 3-е место – в 00:00

ФИФА объявила время начала матчей ЧМ-2026.

ФИФА представила полное расписание матчей ЧМ-2026.

Турнир пройдет летом в США, Мексике и Канаде в период с 11 июня по 19 июля.

Матч открытия между Мексикой и ЮАР начнется в 22:00 по московскому времени. Спустя семь часов начнется игра между Южной Кореей и одним из победителей плей-офф УЕФА.

12 июня Канада начнет матч против победителя плей-офф УЕФА в 22:00 МСК, а в 04:00 стартует игра между США и Парагваем.

Впоследствии по 23 июня включительно будет проходить по 4 матча в игровой день. Время их начала будет варьироваться:

– с 19:00 (например, Испания – Кабо-Верде, Испания – Саудовская Аравия);

– с 20:00 (Германия – Кюрасао, Аргентина – Австрия);

– с 22:00 (Франция – Сенегал, США – Австралия);

– с 23:00 (Нидерланды – Япония, Англия – Хорватия);

– с 00:00 (Франция – Победитель плей-офф ФИФА 2);

– с 01:00 (Бразилия – Марокко, Саудовская Аравия – Уругвай);

– с 02:00 (Кот-д’Ивуар – Эквадор, Панама – Хорватия);

– с 03:00 (Эквадор – Кюрасао, Норвегия – Сенегал);

– с 04:00 (Аргентина – Алжир, Бразилия – Гаити);

– c 05:00 (Узбекистан – Колумбия);

– с 06:00 (Иордания – Алжир);

– c 07:00 (Тунис – Япония).

В заключительном туре в один день будет проводиться по шесть игр, самые ранние – с 22:00 или 23:00, самые поздние – с 05:00 или 06:00.

В 1/16 финала самые ранние игры будут стартовать в 19:00, самые поздние – в 06:00. В 1/8 финала – с 19:00 и с 03:00 соответственно. 

В 1/4 финала: 9 июля – с 23:00, 10 июля – с 22:00, 12 июля – с 00:00 и с 04:00. В 1/2 финала обе игры (14 и 15 июля) начнутся в 22:00. 

Матч за третье место начнется 19 июля в 00:00, а финал стартует в тот же день в 22:00.

Подробно расписание можно изучить на сайте ФИФА, в более удобной форме – у NBC.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ФИФА
