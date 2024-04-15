Бушманов о тренере для «Спартака»: «У Янсена не получится, скорее всего, это эксперимент. Карпин больше подходит, у него есть необходимый опыт, его поддерживают болельщики»

Евгений Бушманов поделился мнением о кандидатурах на пост тренера «Спартака».

Вчера Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера красно-белых. Ранее появилась информация, что после его отставки московский клуб может возглавить бывший тренер АЗ Паскаль Янсен.

– Приглашение Янсена – это эксперимент. Скорее всего, у голландца не получится.

– Кто из российских специалистов мог бы возглавить «Спартак»?

– Карпин больше подходит « ». Сейчас у него могло бы получиться. В прошлом Валерию Георгиевичу не удалось выиграть трофей, но тогда у него не было необходимого опыта. Его поддерживают болельщики. У Карпина гораздо больше шансов на успех в «Спартаке», чем у Янсена, – заявил бывший игрок и тренер «Спартака».

С 2008 по 2014 год Валерий Карпин работал генеральным директором и главным тренером «Спартака». Сейчас он возглавляет «Ростов» и сборную России.

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