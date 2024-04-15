Бушманов о тренере для «Спартака»: «У Янсена не получится, скорее всего, это эксперимент. Карпин больше подходит, у него есть необходимый опыт, его поддерживают болельщики»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Евгений Бушманов Валерий Карпин Паскаль Янсен Гильермо Абаскаль Футбол

Евгений Бушманов поделился мнением о кандидатурах на пост тренера «Спартака».

Вчера Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера красно-белых. Ранее появилась информация, что после его отставки московский клуб может возглавить бывший тренер АЗ Паскаль Янсен.

– Приглашение Янсена – это эксперимент. Скорее всего, у голландца не получится.

– Кто из российских специалистов мог бы возглавить «Спартак»?

– Карпин больше подходит «Спартаку». Сейчас у него могло бы получиться. В прошлом Валерию Георгиевичу не удалось выиграть трофей, но тогда у него не было необходимого опыта. Его поддерживают болельщики. У Карпина гораздо больше шансов на успех в «Спартаке», чем у Янсена, – заявил бывший игрок и тренер «Спартака».

С 2008 по 2014 год Валерий Карпин работал генеральным директором и главным тренером «Спартака». Сейчас он возглавляет «Ростов» и сборную России. 

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13 комментариев
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Карпина-то спросили? Ему это зачем?
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Какие болельщики его поддерживают? Карпин тренерует уже более 10 лет и не выиграл вообще ничего. Зачем нам очередной тренер неудачник
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Это в Ростове Карпину комфортно работать, а в Спартаке будет вертеться как уж на сковородке. Ладно, давайте уж пригласим его: "Валера, иди сюда, #####!"
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Каждый год одна и та же хрень
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Как бы то ни было Карпин для Спартака сбитый лётчик, нужна свежая кровь с духом победителя...
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Карпину это не нужно.Последние 20 лет сделали СМ слишком токсичным.
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Ответ R14052010
Карпин более менее, но не прощу его за тот матч с Порту, когда он че-то про Фалькао говорил. Фалькао да, тогда был топом, но Спартак мог играть с Порту на равных, а он просто слил матч. Я чуть телевизор не разбил.
с тем Порту ЦСКА на равных играл и проиграл
куда там Спартаку
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Ответ Karel
Может, Семака... У Семака контракт раньше заканчивается. У Карпина контракт до лета 2026 года, а у Семака до 2025.
А ему это зачем?
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