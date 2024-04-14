Радченко об увольнении Абаскаля: «Спартаку» нужно хорошо подумать, стоит ли платить огромные деньги очередному иностранцу. Надо поискать среди своих, доверить команду российскому специалисту»
Дмитрий Радченко считает, что «Спартаку» нужен российский тренер.
Сегодня московский клуб уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. В последнем матче под руководством испанца «Спартак» уступил «Сочи» (0:1).
– Я думаю, что матч с «Сочи» не был последней каплей в вопросе увольнения Абаскаля, все было понятно и по предыдущим матчам. Наверное, клуб и тренер договорились о расторжении контракта на каких-то особых условиях.
– Для «Спартака» это что-то в этом сезоне принципиально что-то может поменять?
– Я думаю, вряд ли. Очередной потерянный сезон, к чему мы уже привыкли.
– В среду «Спартак» сыграет в Петербурге против «Зенита» в ответном кубковом полуфинале. Такое обновление у красно-белых осложнит задачу зенитовцам?
– Такие матчи всегда особые, будет много болельщиков, и «Зенит» не может сыграть плохо. А в каком состоянии «Спартак» будет с новым тренером, какие перемены будут – сложно сказать. Но улучшения так быстро могут быть.
– Кто бы мог сейчас стать новым главным тренером «Спартака»?
– В последнее время в РПЛ была явная текучка иностранцев, которые бегали по бровке, кричали, изображали видимость работы, а качества этой работы мы не видели. Так что «Спартаку» нужно очень хорошо подумать, стоит ли приглашать очередного иностранца и платить ему огромные деньги. Мне кажется, надо поискать среди своих и доверить команду нашему российскому специалисту.
– Черчесов и Шалимов, например, сейчас без работы. Как вам такой вариант?
– Станислав Саламович действительно засиделся без работы, я думаю, он готов. Как и Шалимов – этот тренер уже набил прилично шишек, многое знает в тренерской работе. Тем более, он одна из легенд «Спартака», приносил команде золотые медали, очень здорово играл в итальянском чемпионате, так что это фигура значимая, – сказал экс-игрок «Спартака» и «Зенита».
Причем по большинству своём, эту дичь выдают те же, кто после Аленичевы и Кононовых говорил, мол, нужен иностранный тренер, с современными метоликами, он будет авторитетом для игроков и все такое
В Спартаке и вокруг него нездоровый, донельзя карикатурный движ
Гильермо ещё долго и оч достойно держался в этой вакханалии экспертов ветеранов, экспертов, журналюг и болел