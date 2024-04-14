Радченко об увольнении Абаскаля: «Спартаку» нужно хорошо подумать, стоит ли платить огромные деньги очередному иностранцу. Надо поискать среди своих, доверить команду российскому специалисту»

Теги Спартак Зенит Станислав Черчесов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Игорь Шалимов Дмитрий Радченко Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Радченко считает, что «Спартаку» нужен российский тренер.

Сегодня московский клуб уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. В последнем матче под руководством испанца «Спартак»  уступил «Сочи» (0:1).

– Я думаю, что матч с «Сочи» не был последней каплей в вопросе увольнения Абаскаля, все было понятно и по предыдущим матчам. Наверное, клуб и тренер договорились о расторжении контракта на каких-то особых условиях.

– Для «Спартака» это что-то в этом сезоне принципиально что-то может поменять?

– Я думаю, вряд ли. Очередной потерянный сезон, к чему мы уже привыкли.

– В среду «Спартак» сыграет в Петербурге против «Зенита» в ответном кубковом полуфинале. Такое обновление у красно-белых осложнит задачу зенитовцам?

– Такие матчи всегда особые, будет много болельщиков, и «Зенит» не может сыграть плохо. А в каком состоянии «Спартак» будет с новым тренером, какие перемены будут – сложно сказать. Но улучшения так быстро могут быть.

– Кто бы мог сейчас стать новым главным тренером «Спартака»?

– В последнее время в РПЛ была явная текучка иностранцев, которые бегали по бровке, кричали, изображали видимость работы, а качества этой работы мы не видели. Так что «Спартаку» нужно очень хорошо подумать, стоит ли приглашать очередного иностранца и платить ему огромные деньги. Мне кажется, надо поискать среди своих и доверить команду нашему российскому специалисту.

Черчесов и Шалимов, например, сейчас без работы. Как вам такой вариант?

– Станислав Саламович действительно засиделся без работы, я думаю, он готов. Как и Шалимов – этот тренер уже набил прилично шишек, многое знает в тренерской работе. Тем более, он одна из легенд «Спартака», приносил команде золотые медали, очень здорово играл в итальянском чемпионате, так что это фигура значимая, – сказал экс-игрок «Спартака» и «Зенита».

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Если у российского специалиста не получится, будут ли его так же хейтить в прессе псевдо эксперты? Такого давления на тренера я никогда не помню, из всех утюгов и днем, и ночью , от всех алкашей, эскортниц, ветеранов. Каждый день эти никчемные журналисты с тупыми вопросами. Как при таком давление спокойно можно работать?! Там любой поплыл бы.
+11
-1
+10
Блиииин! Да уберите вы эту мигающую рекламу Бетсити! Мелкая, и потому противная. На крестик с первого раза не всегда попадешь в смартфоне. Чего издеваетесь то?
+3
-1
+2
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Если у российского специалиста не получится, будут ли его так же хейтить в прессе псевдо эксперты? Такого давления на тренера я никогда не помню, из всех утюгов и днем, и ночью , от всех алкашей, эскортниц, ветеранов. Каждый день эти никчемные журналисты с тупыми вопросами. Как при таком давление спокойно можно работать?! Там любой поплыл бы.
+++
Причем по большинству своём, эту дичь выдают те же, кто после Аленичевы и Кононовых говорил, мол, нужен иностранный тренер, с современными метоликами, он будет авторитетом для игроков и все такое

В Спартаке и вокруг него нездоровый, донельзя карикатурный движ
Гильермо ещё долго и оч достойно держался в этой вакханалии экспертов ветеранов, экспертов, журналюг и болел
+2
0
+2
Калешину
+2
-1
+1
Очень буду рад любому российскому специалисту в спартаке. Это еще минимум полтора года болтаний в середине таблицы и тоскливой игры.
+1
-1
0
И испортить человеку жизнь. Надо оно российскому специалисту?)
0
0
0
Шпилевскому
0
0
0
Мостовой?
0
0
0
))) Мостовому дайте порулить, у него нет бумажки правда... но это может и хорошо, он и так сможет развалить там все окончательно)))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий