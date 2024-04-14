Радченко об увольнении Абаскаля: «Спартаку» нужно хорошо подумать, стоит ли платить огромные деньги очередному иностранцу. Надо поискать среди своих, доверить команду российскому специалисту»

Дмитрий Радченко считает, что «Спартаку» нужен российский тренер.

Сегодня московский клуб уволил с поста главного тренера. В последнем матче под руководством испанца «Спартак» уступил «Сочи» (0:1).

– Я думаю, что матч с «Сочи» не был последней каплей в вопросе увольнения Абаскаля, все было понятно и по предыдущим матчам. Наверное, клуб и тренер договорились о расторжении контракта на каких-то особых условиях.

– Для «Спартака» это что-то в этом сезоне принципиально что-то может поменять?

– Я думаю, вряд ли. Очередной потерянный сезон, к чему мы уже привыкли.

– В среду «Спартак» сыграет в Петербурге против «Зенита» в ответном кубковом полуфинале. Такое обновление у красно-белых осложнит задачу зенитовцам?

– Такие матчи всегда особые, будет много болельщиков, и «Зенит» не может сыграть плохо. А в каком состоянии «Спартак» будет с новым тренером, какие перемены будут – сложно сказать. Но улучшения так быстро могут быть.

– Кто бы мог сейчас стать новым главным тренером « »?

– В последнее время в была явная текучка иностранцев, которые бегали по бровке, кричали, изображали видимость работы, а качества этой работы мы не видели. Так что «Спартаку» нужно очень хорошо подумать, стоит ли приглашать очередного иностранца и платить ему огромные деньги. Мне кажется, надо поискать среди своих и доверить команду нашему российскому специалисту.

– и Шалимов, например, сейчас без работы. Как вам такой вариант?

– Станислав Саламович действительно засиделся без работы, я думаю, он готов. Как и Шалимов – этот тренер уже набил прилично шишек, многое знает в тренерской работе. Тем более, он одна из легенд «Спартака», приносил команде золотые медали, очень здорово играл в итальянском чемпионате, так что это фигура значимая, – сказал экс-игрок «Спартака» и « ».