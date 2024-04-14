Арутюнянц про Карпина в «Спартаке»: «Не соответствует действительности. Карпин – главный тренер «Ростова», у него действующий контракт. Никакой другой клуб не рассматриваем»
Арташес Арутюнянц опроверг слухи вокруг Валерия Карпина и «Спартака».
Сегодня «Спартак» объявил об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля.
– Снова появились новости, что Карпин – кандидат на пост главного тренера «Спартака».
– Я их даже не обсуждаю и не комментирую, потому что это не соответствует действительности.
– Вы понимаете, почему люди об этом говорят?
– Наверное, кто-то из ваших коллег разгоняет новости. Может, кто-то этого хочет. Мне сложно что-то прокомментировать.
Карпин – главный тренер «Ростова», у него действующий контракт. Никакой другой клуб на данный момент мы не рассматриваем, – сказал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.
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Спартак будет против совмещения, а на данный момент его клуб и сборная на полном ходу и смысла все это прекращять абсолютно нет смысла.
Вы посмотрите что творят Махеби или Роналдо взятые за копейки и 15 миллионный Угальде )
Угальде, кстати, один из лучших, если не лучший в Спартаке после начала весенней части.
Погуглил, не поленился. 199 побед и 134 поражения в качестве тренера и команды там были не сахар
Кого хотите на пост?
Валерим
Ещё раз, я не фанат Юрана, я хочу русскоговорящего специалиста в команду. Кроме него я кандидатов не вижу. Валера было бы хорошо, но он точно не пойдет. Юран вас чем то не устраивает. Ваша кандидатура?
Значит, говоришь, сборная - "на полном ходу" ? )))