Арутюнянц про Карпина в «Спартаке»: «Не соответствует действительности. Карпин – главный тренер «Ростова», у него действующий контракт. Никакой другой клуб не рассматриваем»

Арташес Арутюнянц опроверг слухи вокруг Валерия Карпина и «Спартака».

Сегодня «Спартак» объявил об увольнении главного тренера .

– Снова появились новости, что – кандидат на пост главного тренера « ».

– Я их даже не обсуждаю и не комментирую, потому что это не соответствует действительности.

– Вы понимаете, почему люди об этом говорят?

– Наверное, кто-то из ваших коллег разгоняет новости. Может, кто-то этого хочет. Мне сложно что-то прокомментировать.

Карпин – главный тренер «Ростова», у него действующий контракт. Никакой другой клуб на данный момент мы не рассматриваем, – сказал президент « » .