Арутюнянц про Карпина в «Спартаке»: «Не соответствует действительности. Карпин – главный тренер «Ростова», у него действующий контракт. Никакой другой клуб не рассматриваем»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Арташес Арутюнянц Гильермо Абаскаль Футбол

Арташес Арутюнянц опроверг слухи вокруг Валерия Карпина и «Спартака».

Сегодня «Спартак» объявил об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля.

Снова появились новости, что Карпин – кандидат на пост главного тренера «Спартака».

– Я их даже не обсуждаю и не комментирую, потому что это не соответствует действительности.

Вы понимаете, почему люди об этом говорят?

– Наверное, кто-то из ваших коллег разгоняет новости. Может, кто-то этого хочет. Мне сложно что-то прокомментировать.

Карпин – главный тренер «Ростова», у него действующий контракт. Никакой другой клуб на данный момент мы не рассматриваем, – сказал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

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26 комментариев
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Валера не дурак, человек богатый. Не пойдет он в наше шапито. Надо брать Юрана
+12
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+7
Ответ Ivan Petrov
Комментарий скрыт
Мостовой, я тебя узнал. Не будешь богатым.
+6
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+6
Ответ Кар Кар
Там все с нуля строить надо!!!
Абсолютно согласен. Иностранцев хватит. Валере это не надо, Стас упаси боже. Юран хороший специалист, нянкаться не будет, уж два года ему можно дать поработать. Причем свой, поиграл за команду, хоть ветераны и прочая шушера заткнутся. Не вижу других кандидатов
+8
-3
+5
Конечно это не логично, так как очевидно Ростов лучше Спартака по всем показателям
-Руководство
-Селекция
-Состав
Спартак будет против совмещения, а на данный момент его клуб и сборная на полном ходу и смысла все это прекращять абсолютно нет смысла.

Вы посмотрите что творят Махеби или Роналдо взятые за копейки и 15 миллионный Угальде )
+5
-3
+2
Ответ Паблицио
Конечно это не логично, так как очевидно Ростов лучше Спартака по всем показателям -Руководство -Селекция -Состав Спартак будет против совмещения, а на данный момент его клуб и сборная на полном ходу и смысла все это прекращять абсолютно нет смысла. Вы посмотрите что творят Махеби или Роналдо взятые за копейки и 15 миллионный Угальде )
Вот в следующем туре и посмотрим кто там творит)
Угальде, кстати, один из лучших, если не лучший в Спартаке после начала весенней части.
+3
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+2
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Надо брать Осинькина
Серьезно? Локомотив вон специалиста по молодежи взял, как успехи? Хватит дербанить Самару, пусть человек работает, не надо ему карьеру ломать
+2
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+2
Ответ Hitgoe Himgob
Валера не дурак, человек богатый. Не пойдет он в наше шапито. Надо брать Юрана
Там все с нуля строить надо!!!
+3
-1
+2
Ответ Ivan Petrov
Это тот Юран который проиграл три последних матча? Оставь себе пожалуй
А все, тогда надо уволить всех тренеров по всему миру. Три поражения подряд это приговор

Погуглил, не поленился. 199 побед и 134 поражения в качестве тренера и команды там были не сахар
Кого хотите на пост?
+4
-2
+2
Ответ Сергей Сергеевич
Вот в следующем туре и посмотрим кто там творит) Угальде, кстати, один из лучших, если не лучший в Спартаке после начала весенней части.
*Лучший* в Спартаке ) А какие там конкуренты кроме Зиньковского ? Не пытайтесь себя утешить, посмотрите сколько заплатил за Педро и Артура тот же зенит, а потом выписывайте тут, лучший в Спартаке, который вообще в целом в футбол не играет.
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А ведь Спартак следующий, вот ирония судьбы ))
Валерим
+4
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+1
Ответ Ivan Petrov
Комментарий скрыт
Кого ждёшь в Спартаке?
+2
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+1
Ответ Quiet Dad
почему не Парфенов тогда?
Вот вы сравнили. Юран 20 лет тренирует уже. Дима хороший специалист, признаю, но вы серьезно, в Спартак сейчас?
+2
-1
+1
И всё равно разговоры о переходе Карпина в Спартак не прекратятся. Увы и ах.
+6
-5
+1
Ответ Hitgoe Himgob
Абсолютно согласен. Иностранцев хватит. Валере это не надо, Стас упаси боже. Юран хороший специалист, нянкаться не будет, уж два года ему можно дать поработать. Причем свой, поиграл за команду, хоть ветераны и прочая шушера заткнутся. Не вижу других кандидатов
почему не Парфенов тогда?
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Ответ Quiet Dad
он единственный с титулом из бывших КБ в рпл.
И что это даёт? Он мне и в Урале нравился как тренер. Зная Диму он просто не выдержит этот напор. Ну и как серьезно сейчас сравнивать Парфенова и Юрана в качестве кандидата на этот пост

Ещё раз, я не фанат Юрана, я хочу русскоговорящего специалиста в команду. Кроме него я кандидатов не вижу. Валера было бы хорошо, но он точно не пойдет. Юран вас чем то не устраивает. Ваша кандидатура?
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Ответ Hitgoe Himgob
Валера не дурак, человек богатый. Не пойдет он в наше шапито. Надо брать Юрана
Надо брать Осинькина
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Якобы , ,, сбитый летчик , реально сбитого Спартака , сейчас парит на реальном истребителе Ростов . Кто бы в его положении пересел на задрыпанный кукурузник с ромбом на крыле
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Ответ Hitgoe Himgob
Абсолютно согласен. Иностранцев хватит. Валере это не надо, Стас упаси боже. Юран хороший специалист, нянкаться не будет, уж два года ему можно дать поработать. Причем свой, поиграл за команду, хоть ветераны и прочая шушера заткнутся. Не вижу других кандидатов
Полностью согласен по поводу Юрана . И не дай бог Стас прийдет . Я бы вообще упор на наших молодых делал ,плюс 2-3 толковых легионера .
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У Галактионова опыта меньше чем у Осинькина. С одной стороны конечно можно сказать пусть работает, но надо понимать что Самару всегда будут дербанить, нормально поработать не дадут. Тут есть возможность поработать с хорошим составом, с игроками некоторыми он знаком, он будет явно в авторитете. Плюс повышение зарплаты, разве это плохо??
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Спартаку нужно сделать все, чтобы Карпина пригласить, заплатить любые деньги, которых у клуба много, идеальный вариант
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Спартак -- Валера, ###, к нам не поедет!
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Ответ Паблицио
Конечно это не логично, так как очевидно Ростов лучше Спартака по всем показателям -Руководство -Селекция -Состав Спартак будет против совмещения, а на данный момент его клуб и сборная на полном ходу и смысла все это прекращять абсолютно нет смысла. Вы посмотрите что творят Махеби или Роналдо взятые за копейки и 15 миллионный Угальде )
В голос...
Значит, говоришь, сборная - "на полном ходу" ? )))
+2
-2
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