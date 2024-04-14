Корнеев о замене Абаскаля: «Янсен – недоразумение, типаж Абаскаля. Что он сделал, чтобы возглавить «Спартак»? Нужен тренер, имеющий победную базу. Ивич – это точное попадание»

Теги Спартак Игорь Корнеев Станислав Черчесов премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Паскаль Янсен Гильермо Абаскаль Томаш Амарал Футбол

Игорь Корнеев поделился мыслями о том, кто должен возглавить «Спартак».

Вчера «Спартак» уступил «Сочи» в 24-м туре Мир РПЛ. Сегодня Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера красно-белых.

Есть ли хоть один аргумент, чтобы не увольнять Абаскаля сейчас?

– Это решение созрело давно, просто по каким-то причинам откладывается и откладывается. Все же так очевидно. По спортивным показателям эта пауза мне непонятна.

Проблема Абаскаля в чем – низкая квалификация, потеря контакта с командой?

– Все вместе. Он приходил в одном ракурсе, в роли талантливого тренера, с возможностью роста, мог делать правильные вещи. Что произошло после переподписания контракта, не знает никто. Но когда тебе дают ключи от квартиры, машины и говорят – рули, парень, – никакой тренер в мире не будет готов к такой истории.

Я не говорю, что Абаскаль совсем плохой, он, возможно, в будущем и выстрелит. Но мы по факту видим молодого тренера, который постоянно экспериментирует в своей лаборатории и пробует разные варианты, который теряет контакт с игроками, а игроки с ним не только не прогрессируют, но и деградируют.

Самое главное, что мы не видим сформированного стабильного основного состава. Ты определяешь состав и двигаешься с ним вперед. Но тут другая история. Абаскаль сейчас не цельный тренер, при котором есть стабильность состава и есть прогресс игроков, движение к титулам, а тренер, который работает по принципу «получится-не получится».

Понимаете, почему в списке Амарала нет русских тренеров?

– Это вопрос к нему. Но понятно, что у человека, который приходит из Европы, свое восприятие. Но фамилии, которые появляются, вызывают удивление. Для меня Янсен, о котором написали применительно к «Спартаку», – недоразумение. Это типаж Абаскаля. Что он сделал, чтобы возглавить «Спартак»? Это топ-клуб.

Как он вообще собрался здесь работать? Если «Спартак» хочет выигрывать титулы, нужен тренер, который уже имеет победную базу, который брал титулы ранее. Не надо брать людей, которые находятся в творческом поиске, что мы видим сейчас.

Если говорить о россиянах, почему вне поля зрения Черчесов?

– Стас – тренер, который уже показал свой уровень. Он может работать в любом топ-клубе России, нет сомнений. Почему он пока без команды? У меня нет ответа на этот вопрос.

Как вам кандидатура Ивича?

– Это как раз один из тренеров, который брал титулы. И, кстати, Ивич в двух домашних играх ни разу не проигрывал «Зениту».

И если мы будем сравнивать «Краснодар» и «Зенит», то у «быков» есть Сафонов, Кордоба, Сперцян, Кривцов и Алонсо, есть некоторое соответствие «Зениту», а остальное – тот материал, с которым нужно работать и правильно ставить в состав.

Ивич провел сумасшедшую работу в плане обороны, в достижении результата. Это топовый вариант для клуба России и Европы в плане достижения результата. Это будет точное попадание для «Спартака», – сказал бывший игрок ЦСКА Игорь Корнеев.

Экс-тренер АЗ Янсен возглавит «Спартак» в случае увольнения Абаскаля («Чемпионат»)

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15 комментариев
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Окей, но давайте выведем дискуссию немного в другую плоскость. В Фифа 24 у Мостового карточка «легенда ла лиги» на 86. Напомните, сколько у Ивича Абаскаля и всех остальных из этого интервью вместе взятых?
+5
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Ответ R14052010
Моему Спартаку надо Клоппа или Гвардиолу попробовать нанять, предложить им долю от Лукойла, они согласятся, и тогда дойдём до полуфинала ЛЧ, как в старые-добрые времена, возьмём требл( лига Европы, рпл и кубок фонбет) и заживём. Я бы так поступил на месте руководства, а ещё можно Моуриньо пригласить, Моур будет нагибать всех и вся🔥🔥🔥🔥
Забористо
+3
0
+3
Согласен с Корнеевым, Ивича было бы не плохо, чемп наш уже знает, команду видел.
+3
-2
+1
Только не очень ясно, чем по сути прям Ивич лучше Янсена. У второго тренерского опыта больше. Тренировал Янсен в основном в Голландии, еще в Эмиратах. Ивич в Греции и Израиле до России тренировал, небольшой отрезок в Англии.

Но чтобы прям говорить Про Янсена "недоразумение, это типаж Абаскаля" - это чересчур.

А Тедеско был чьим типажом? Он с куда более слабым составом взял второе место в РПЛ. Вывел Спартак в еврокубки. А Каррера чей типаж? И до Спартака главным никогда не был по сути, и после карьера у него не пошла. При чем тут какие-то вымышленные типажи?

Спартаку нужен иностранный тренер, который хочет расти, который бы смотрел на РПЛ как на потенциальный трамплин, где он будет работать с командой с хорошим бюджетом, бороться за самые высокие места. Это типаж Тедеско, Абаскаля. У второго не вышло, решение об отставке нужно было раньше принимать.
+1
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Ответ Dmitri 78
Окей, но давайте выведем дискуссию немного в другую плоскость. В Фифа 24 у Мостового карточка «легенда ла лиги» на 86. Напомните, сколько у Ивича Абаскаля и всех остальных из этого интервью вместе взятых?
Саня, ты перелогинился?)) мы тебя узнали! Ты пока закончи учебу и потом начни с аутсайдера) топы ведь все могут тренировать)
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У спартачей и этой пеной экспертной братиии Ивич через месяц должен будет отправиться домой! Такая политика длится в Спартаке уже 25 лет!
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Ответ R14052010
Моему Спартаку надо Клоппа или Гвардиолу попробовать нанять, предложить им долю от Лукойла, они согласятся, и тогда дойдём до полуфинала ЛЧ, как в старые-добрые времена, возьмём требл( лига Европы, рпл и кубок фонбет) и заживём. Я бы так поступил на месте руководства, а ещё можно Моуриньо пригласить, Моур будет нагибать всех и вся🔥🔥🔥🔥
Завтра понедельник, завязывайте со спиртным.
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Ответ R14052010
Моему Спартаку надо Клоппа или Гвардиолу попробовать нанять, предложить им долю от Лукойла, они согласятся, и тогда дойдём до полуфинала ЛЧ, как в старые-добрые времена, возьмём требл( лига Европы, рпл и кубок фонбет) и заживём. Я бы так поступил на месте руководства, а ещё можно Моуриньо пригласить, Моур будет нагибать всех и вся🔥🔥🔥🔥
Очередной бред! С тем составом , который сейчас в Спартаке ни один тренер даже в человеку не попадет!
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Ответ Victor Pavlovuch
Очередной бред! С тем составом , который сейчас в Спартаке ни один тренер даже в человеку не попадет!
А был ли, человек.
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Ответ R14052010
Моему Спартаку надо Клоппа или Гвардиолу попробовать нанять, предложить им долю от Лукойла, они согласятся, и тогда дойдём до полуфинала ЛЧ, как в старые-добрые времена, возьмём требл( лига Европы, рпл и кубок фонбет) и заживём. Я бы так поступил на месте руководства, а ещё можно Моуриньо пригласить, Моур будет нагибать всех и вся🔥🔥🔥🔥
А лучше всех троих пригласить, то-то поржём!!!
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Ответ boalx
А лучше всех троих пригласить, то-то поржём!!!
Лучше не надо сразу 3, а то будем ЛЧ каждый год выигрывать, как Реал, это слишком читерно
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Ответ Dmitri 78
Окей, но давайте выведем дискуссию немного в другую плоскость. В Фифа 24 у Мостового карточка «легенда ла лиги» на 86. Напомните, сколько у Ивича Абаскаля и всех остальных из этого интервью вместе взятых?
А смысл в 86?
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