Корнеев о замене Абаскаля: «Янсен – недоразумение, типаж Абаскаля. Что он сделал, чтобы возглавить «Спартак»? Нужен тренер, имеющий победную базу. Ивич – это точное попадание»

Игорь Корнеев поделился мыслями о том, кто должен возглавить «Спартак».

Вчера «Спартак» уступил «Сочи» в 24-м туре Мир . Сегодня Гильермо был уволен с поста главного тренера красно-белых.

– Есть ли хоть один аргумент, чтобы не увольнять Абаскаля сейчас?

– Это решение созрело давно, просто по каким-то причинам откладывается и откладывается. Все же так очевидно. По спортивным показателям эта пауза мне непонятна.

– Проблема Абаскаля в чем – низкая квалификация, потеря контакта с командой?

– Все вместе. Он приходил в одном ракурсе, в роли талантливого тренера, с возможностью роста, мог делать правильные вещи. Что произошло после переподписания контракта, не знает никто. Но когда тебе дают ключи от квартиры, машины и говорят – рули, парень, – никакой тренер в мире не будет готов к такой истории.

Я не говорю, что Абаскаль совсем плохой, он, возможно, в будущем и выстрелит. Но мы по факту видим молодого тренера, который постоянно экспериментирует в своей лаборатории и пробует разные варианты, который теряет контакт с игроками, а игроки с ним не только не прогрессируют, но и деградируют.

Самое главное, что мы не видим сформированного стабильного основного состава. Ты определяешь состав и двигаешься с ним вперед. Но тут другая история. Абаскаль сейчас не цельный тренер, при котором есть стабильность состава и есть прогресс игроков, движение к титулам, а тренер, который работает по принципу «получится-не получится».

– Понимаете, почему в списке нет русских тренеров?

– Это вопрос к нему. Но понятно, что у человека, который приходит из Европы, свое восприятие. Но фамилии, которые появляются, вызывают удивление. Для меня Янсен, о котором написали применительно к «Спартаку», – недоразумение. Это типаж Абаскаля. Что он сделал, чтобы возглавить «Спартак»? Это топ-клуб.

Как он вообще собрался здесь работать? Если «Спартак» хочет выигрывать титулы, нужен тренер, который уже имеет победную базу, который брал титулы ранее. Не надо брать людей, которые находятся в творческом поиске, что мы видим сейчас.

– Если говорить о россиянах, почему вне поля зрения ?

– Стас – тренер, который уже показал свой уровень. Он может работать в любом топ-клубе России, нет сомнений. Почему он пока без команды? У меня нет ответа на этот вопрос.

– Как вам кандидатура ?

– Это как раз один из тренеров, который брал титулы. И, кстати, Ивич в двух домашних играх ни разу не проигрывал «Зениту».

И если мы будем сравнивать «Краснодар» и «Зенит», то у «быков» есть Сафонов, Кордоба, Сперцян, Кривцов и Алонсо, есть некоторое соответствие «Зениту», а остальное – тот материал, с которым нужно работать и правильно ставить в состав.

Ивич провел сумасшедшую работу в плане обороны, в достижении результата. Это топовый вариант для клуба России и Европы в плане достижения результата. Это будет точное попадание для « », – сказал бывший игрок ЦСКА Игорь Корнеев.

Экс-тренер АЗ Янсен возглавит «Спартак» в случае увольнения Абаскаля («Чемпионат»)