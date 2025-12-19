  • Спортс
Андрей Талалаев: «Женщины в самолете с командой не летают – придерживаюсь воззрений мэтров старой школы. Кроме стюардесс, но там одних мужчин я организовать не могу»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, что «Балтика» не берет на выезды сотрудниц-женщин. 

– Мы не за фантики играем, но нам важно знать, какие главные стимулы у кого из футболистов нашей весьма разношерстной команды, где есть и опытные, и молодые, и иностранцы. Кого-то больше интересуют премии и бонусы, кому-то – в первую очередь тем, кто всю жизнь играл в Первой лиге, – здорово добавляют мотивации софиты, слава, которой они никогда в карьере не испытывали. Кто-то закрывает какие-то детские гештальты...

Наш психолог Мила Кирсанова общается с каждым из игроков, старается это понять, и это дает нам дополнительный инструментарий. Кому-то похвала родителей или старшего брата – гораздо больший стимул, чем премиальные за отдельно взятый матч. Вот все эти вещи мы должны учитывать.

Что касается женщины-психолога, то вы ломаете сразу два устойчивых советских тренерских стереотипа – во-первых, что «лучший психолог – главный тренер», во-вторых, что «женщина на корабле – к беде».

– Нет, я придерживаюсь воззрений наших ведущих мэтров старой школы, и поэтому женщины в самолете с командой не летают и на выезды не ездят. За исключением стюардесс, но там одних мужчин я организовать уже не могу.

К тому же у нее очень серьезная задействованность не только у нас. Она работала с судейским корпусом и с командами в хоккее и футболе, выполняет большой объем деятельности в школе «Сириус». Поэтому мы по возможности сохраняем динамику наблюдений, но не перебарщиваем.

Считаю, что специалисты, достигшие максимальных успехов в своей области, всегда лучше главного тренера знают свою узкую специализацию. Поэтому мы на сборы обязательно приглашаем и нутрициологов из Италии. Сейчас вот генеральный директор пробивает дополнительное финансирование, чтобы мы могли пригласить на предсезонку бригаду лучших специалистов из Ломбардии, чтобы индивидуализировать питание, подготовку и корректировку состояния футболистов «Балтики», – сказал Талалаев. 

