Ба о Сафонове: «Менять его на Шевалье сейчас было бы ошибкой. Это противоречило бы словам Энрике. Матвей действует уверенно и надежно»

Ба о Сафонове: менять его на Шевалье было бы ошибкой.

Бывший нападающий «Челси» Демба Ба считает, что Матвей Сафонов заслуживает быть первым номером «ПСЖ ». Спортивный директор «Дюнкерка» напомнил о словах Луиса Энрике , что он будет выбирать состав парижан по спортивному принципу.

«Именно поэтому сегодня я считаю, что менять Сафонова было бы ошибкой. Прослеживается командная динамика, вратарь действует уверенно и надежно. Зачем его менять? Это противоречило бы словам Луиса Энрике и означало, что заслуги на самом деле не играют такой уж роли.

Шевалье придется проявить сильный характер. Если он так быстро вышел на столь высокий уровень, значит, он этим качеством обладает. В такой большой раздевалке, как у «ПСЖ», игроки находятся там ради побед. Если футболисты будут убеждены, что именно с ним у них больше шансов выиграть, они его поддержат. В противном случае…» – сказал Ба.