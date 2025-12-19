Ба о Сафонове: «Менять его на Шевалье сейчас было бы ошибкой. Это противоречило бы словам Энрике. Матвей действует уверенно и надежно»
Бывший нападающий «Челси» Демба Ба считает, что Матвей Сафонов заслуживает быть первым номером «ПСЖ». Спортивный директор «Дюнкерка» напомнил о словах Луиса Энрике, что он будет выбирать состав парижан по спортивному принципу.
«Именно поэтому сегодня я считаю, что менять Сафонова было бы ошибкой. Прослеживается командная динамика, вратарь действует уверенно и надежно. Зачем его менять? Это противоречило бы словам Луиса Энрике и означало, что заслуги на самом деле не играют такой уж роли.
Шевалье придется проявить сильный характер. Если он так быстро вышел на столь высокий уровень, значит, он этим качеством обладает. В такой большой раздевалке, как у «ПСЖ», игроки находятся там ради побед. Если футболисты будут убеждены, что именно с ним у них больше шансов выиграть, они его поддержат. В противном случае…» – сказал Ба.