Гвардиола о слухах про уход из «Ман Сити»: «Я не буду здесь вечно. Сейчас это не обсуждается. Сосредоточен на матче с «Вест Хэмом», а потом несколько дней буду играть в гольф»

Гвардиола: рано или поздно я уйду из «Ман Сити», но пока это не обсуждается.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал слухи о своем уходе из клуба летом.

Ранее сообщалось , что растет вероятность того, что нынешний сезон будет последним для испанца в манчестерском клубе.

О том, отработает ли он свой контракт до конца

«Мне постоянно задают этот вопрос, рано или поздно я уйду из «Манчестер Сити ». У меня осталось 18 месяцев [контракта], и я очень доволен развитием команды. Этот вопрос возникает в какой-то момент каждого сезона. Произойдет то, что должно произойти.

Нет никаких обсуждений, конец темы. Я не буду здесь вечно. Что должно произойти, то произойдет. Клуб должен быть готов, но сейчас этот вопрос не обсуждается».

О том, останется ли он в «Сити» в следующем сезоне

«Я ответил на этот вопрос до этого. Я здесь. Кто знает, что произойдет? Будь у меня 10-летний контракт или шестимесячный, футбол сильно меняется. Сейчас я сосредоточен на матче с «Вест Хэмом», а потом несколько дней с отцом буду играть в гольф, на этом все», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

