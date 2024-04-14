«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля с поста тренера

Теги Спартак премьер-лига Россия отставки Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

«Спартак» подтвердил информацию об уходе Гильермо Абаскаля.

Клуб сообщил об увольнении главного тренера.

«Испанский специалист возглавлял первую команду «Спартака» с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые стали обладателями бронзовых медалей РПЛ, заняв третье место. На данный момент «Спартак» идет 6-м в турнирной таблице чемпионата.

Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере.

К ответному гостевому матчу 1/2 финала Пути РПЛ против «Зенита», который состоится 17 апреля, команду будет готовить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович», – сказано в заявлении.

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231 комментарий
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Ответ r&s/27
А у Кононова сложилось?))
я написал про тренеров)
+164
-17
+147
«Что-то там» попрыгало, спросило у Бога состав, надело свитшот Стоун Айленд, ещё немного попрыгало, поело роллы, срубило неустойку и улетает на Пиренейский полуостров))
+106
-17
+89
Как болельщик Зенита, крайне опечален данной новостью(((
+104
-18
+86
есть ощущение, что это первый тренер у которого ничего не сложится после ухода из Спартака
+71
-21
+50
Поздравляю болельщиков Спартака с началом нового круга.
+44
-2
+42
Ответ Надоело париться в бане
Как болельщик Зенита, крайне опечален данной новостью(((
Не стоит грустить, может они всё-таки Мостового возьмут
+34
-2
+32
Ответ Поч на связи
«Что-то там» попрыгало, спросило у Бога состав, надело свитшот Стоун Айленд, ещё немного попрыгало, поело роллы, срубило неустойку и улетает на Пиренейский полуостров))
Краткий пересказ бестселлера "Жизнь после Карреры"
+33
-1
+32
Давайте отдадим должное. Титул Чемпиона трех туров Абаскаль взял абсолютно заслуженно и по делу)
+34
-4
+30
Фанаты 15 остальных клубов расстроены этой новостью. Абаскалю надо было дать поработать. Чем больше - тем лучше для всех!
+30
-5
+25
Эх, всё-таки сломала его карьеру в России желтая карточка на 10 минуте матча.
+22
-2
+20
Ответ Lann1ster
есть ощущение, что это первый тренер у которого ничего не сложится после ухода из Спартака
А у Кононова сложилось?))
+23
-5
+18
Ответ Поч на связи
«Что-то там» попрыгало, спросило у Бога состав, надело свитшот Стоун Айленд, ещё немного попрыгало, поело роллы, срубило неустойку и улетает на Пиренейский полуостров))
Женился ещё в Москве кста))
+15
0
+15
Царь, выходи! Он ушел.
+13
0
+13
Неожиданно конечно…
+14
-2
+12
В этой ситуации больше жаль Мостового, теперь и поговорить с журналистами не о ком.
+12
-2
+10
Ответ Надоело париться в бане
Как болельщик Зенита, крайне опечален данной новостью(((
Нравится играть в плюшевом чемпионате?
+18
-8
+10
Ответ Lann1ster
есть ощущение, что это первый тренер у которого ничего не сложится после ухода из Спартака
ну у Карреры тоже не сложилось
+13
-4
+9
Ну что, спартаковское колесо Сансары провернулось в очередной раз.
С чем всех и поздравляю. Эта музыка будет вечной, спартачи, примите это как данность. Это судьба :))
+11
-3
+8
С 24 тура Спартак возвращается в чемпионскую гонку)
+10
-2
+8
Мостовой успел бумажку получить?
+8
-1
+7
Ответ Lann1ster
есть ощущение, что это первый тренер у которого ничего не сложится после ухода из Спартака
Дваноли, Чернышов, Старков, Аленичев, Каррера
+10
-3
+7
Ответ Shikari
Вопрос а у кого кроме Эмери сложилось?
Получается у Спартака вообще не было тренеров, ведь Эмери тренеришка
+6
0
+6
начинаем новый цикл, ура! спартак - мой любимый сериал, никогда не подводит
+9
-3
+6
Ответ Lann1ster
есть ощущение, что это первый тренер у которого ничего не сложится после ухода из Спартака
А после ухода Эмери, Тедеско у вас прям было ощущение что они взлетят? ) А сейчас "ну этот то точно не сможет"? )
+6
-1
+5
Реально, дайте царю до конца сезона шанс. Я без сарказма. Почему нет, человек из футбола)
+7
-2
+5
катя спб. тебя не возьмут, ты борщ варить не умеешь
+4
0
+4
Только бы Царь, только бы Царь... Ну пожалуйста...
+4
0
+4
Ответ Максим Новиков
Очередной цикл завершен. Почему Спартак после Романцева не может себе найти тренера, который хотя бы 3-4 сезона проведет с командой?
Валера сколько провёл?
+4
0
+4
Ответ Lann1ster
есть ощущение, что это первый тренер у которого ничего не сложится после ухода из Спартака
ну да, у Карреры супер успехи после Спартака
+4
-1
+3
Наконец то
+3
0
+3
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