«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля с поста тренера
«Спартак» подтвердил информацию об уходе Гильермо Абаскаля.
Клуб сообщил об увольнении главного тренера.
«Испанский специалист возглавлял первую команду «Спартака» с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые стали обладателями бронзовых медалей РПЛ, заняв третье место. На данный момент «Спартак» идет 6-м в турнирной таблице чемпионата.
Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере.
К ответному гостевому матчу 1/2 финала Пути РПЛ против «Зенита», который состоится 17 апреля, команду будет готовить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович», – сказано в заявлении.
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С чем всех и поздравляю. Эта музыка будет вечной, спартачи, примите это как данность. Это судьба :))