«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля с поста тренера

«Спартак» подтвердил информацию об уходе Гильермо Абаскаля.

Клуб сообщил об увольнении главного тренера.

«Испанский специалист возглавлял первую команду « » с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые стали обладателями бронзовых медалей РПЛ, заняв третье место. На данный момент «Спартак» идет 6-м в турнирной таблице чемпионата.

Мы благодарим за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере.

К ответному гостевому матчу 1/2 финала Пути РПЛ против «Зенита», который состоится 17 апреля, команду будет готовить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович», – сказано в заявлении.

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