Булыкин о Янсене в «Спартаке»: «Вряд ли тот, кто не играл, может быть авторитетом для футболистов»

Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное назначение Паскаля Янсена в «Спартак».

Ранее сообщалось, что экс-тренер АЗ может возглавить « » в случае увольнения .

– У «Спартака» иностранный спортивный директор, поэтому понятно, что они ищут тренера за границей, но я ничего не слышал о Янсене. Хочется дождаться официального заявления.

– У него нет игрового опыта.

– Иметь игровую карьеру – это очень важно. Нужно быть авторитетом для футболистов, но как ты его еще получишь? Нужен опыт, психология. Вряд ли тренер, который не играл, может быть авторитетом.

Если говорить о нидерландских тренерах, то это хорошая игровая схема 4-3-3. Она оправдывает себя атакующим, зрелищным футболом и голами. Может быть, голландский специалист привнесет новую схему в российский чемпионат.

Голландцы обычно играют для зрителей, мало думают о защите. Если найти золотую середину, то можно построить интересный, атакующий футбол, – сказал экс-игрок сборной России.

Экс-тренер АЗ – новый кандидат в «Спартак». Так, а что с Абаскалем?