Булыкин о Янсене в «Спартаке»: «Вряд ли тот, кто не играл, может быть авторитетом для футболистов»

Теги Спартак Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Паскаль Янсен Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное назначение Паскаля Янсена в «Спартак».

Ранее сообщалось, что экс-тренер АЗ может возглавить «Спартак» в случае увольнения Гильермо Абаскаля.

– У «Спартака» иностранный спортивный директор, поэтому понятно, что они ищут тренера за границей, но я ничего не слышал о Янсене. Хочется дождаться официального заявления. 

– У него нет игрового опыта.

– Иметь игровую карьеру – это очень важно. Нужно быть авторитетом для футболистов, но как ты его еще получишь? Нужен опыт, психология. Вряд ли тренер, который не играл, может быть авторитетом. 

Если говорить о нидерландских тренерах, то это хорошая игровая схема 4-3-3. Она оправдывает себя атакующим, зрелищным футболом и голами. Может быть, голландский специалист привнесет новую схему в российский чемпионат.

Голландцы обычно играют для зрителей, мало думают о защите. Если найти золотую середину, то можно построить интересный, атакующий футбол, – сказал экс-игрок сборной России.

Экс-тренер АЗ – новый кандидат в «Спартак». Так, а что с Абаскалем?

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19 комментариев
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Булыкин, перелогинься, мы тебя настоящего узнали
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Ответ gans.gans.73
Мауриньо?
Ротенберг?..
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Мауриньо?
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ещё один из секты последователей Мостового
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Авторитет? Ему чего на стрелку что ли с ними ходить? Ему главное подсказать правильно.
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Ротенберг?..
Сарри?
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Поклонников Мостового всё больше?
Они не в теме, что не каждый слесарь может быть директором завода? И скорее наоборот.
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Да никто не будет авторитетом для футболистов-клоунов ,, самого великого, популярного и народного клуба,, , ,, спартаковский борщ" дело такое
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Ну, играл вообще-то, до 20 лет, в молодежных командах Нидерландов.
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Моуриньо, что так и нестал авторитетом для игроков? Мостовой,Канчельскис,Булыкин, у них завис "диск", одно и тоже.
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Клянусь, если бы я был футболистом или бывшим футболистом, то я чисто ради веселья начал бы поддерживать риторику Мостового, даже если не был бы согласен с его позицией по "не игравшим")
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Ну да, ведь авторитетом для футболистов может обладать только тот, кто обязательно играл всю жизнь в футбол.

В попытке быть хоть как-то востребованным бывшие российские футболисты изголяются кто как могут, в том числе в комментариях СМИ.
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Паррейра, Сакки и Виллаш-Боаш тихо курят в сторонке.
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Маур такой🧥
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Авторитеты - это для подворотни, а для профессионалов - квалификация...
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То ли дело царь Мостовой
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Им так нехило кровь подворачивает, что непрофи в тренерских креслах, а профики в креслах Матч ТВ!
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