Радимов о новом тренере для «Спартака»: «Карпин – лучший вариант! Они должны, я не знаю как, затащить его в клуб»

Владислав Радимов назвал Валерия Карпина лучшим кандидатом для «Спартака».

Московский клуб объявил об отставке с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен помощник испанца Владимир Слишкович.

« – это лучший вариант! Они должны, я не знаю как, затащить его в « ».

Думаю, сейчас попробует что‑то изменить. Но что? Физически команда не готова, за короткое время это не поменять. Можно изменить дух. Например, поставить на поле Джикию. Но в какой форме сейчас – это неизвестно, мы видели его матчи без игрового ритма, там была катастрофа.

В любом случае, с Абаскалем был путь в никуда, это стало давно очевидно. Хорошо, что спартаковские боссы решили так. Больше всего пользы из ситуации извлек сам Абаскаль, поработал под давлением, а теперь уезжает, обогащенный опытом и получив немало денег», – считает бывший игрок «Зенита» и сборной России.

Ранее Карпин уже работал генеральным директором и главным тренером «Спартака» с 2008 по 2014 годы. Сейчас он возглавляет «Ростов» и сборную России.

Абаскаль довел «Спартак» до безнадеги. Увольнение – максимально по делу

Кто вместо Абаскаля?