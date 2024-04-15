Радимов о новом тренере для «Спартака»: «Карпин – лучший вариант! Они должны, я не знаю как, затащить его в клуб»

Теги Спартак Ростов Владислав Радимов премьер-лига Россия Валерий Карпин Георгий Джикия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Владислав Радимов назвал Валерия Карпина лучшим кандидатом для «Спартака».

Московский клуб объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен помощник испанца Владимир Слишкович.

«Валерий Карпин – это лучший вариант! Они должны, я не знаю как, затащить его в «Спартак».

Думаю, Владимир Слишкович сейчас попробует что‑то изменить. Но что? Физически команда не готова, за короткое время это не поменять. Можно изменить дух. Например, поставить на поле Джикию. Но в какой форме Георгий сейчас – это неизвестно, мы видели его матчи без игрового ритма, там была катастрофа.

В любом случае, с Абаскалем был путь в никуда, это стало давно очевидно. Хорошо, что спартаковские боссы решили так. Больше всего пользы из ситуации извлек сам Абаскаль, поработал под давлением, а теперь уезжает, обогащенный опытом и получив немало денег», – считает бывший игрок «Зенита» и сборной России. 

Ранее Карпин уже работал генеральным директором и главным тренером «Спартака» с 2008 по 2014 годы. Сейчас он возглавляет «Ростов» и сборную России. 

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29 комментариев
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Смог человек совмещать в клубе и в сборной — сможет совмещать и в двух клубах, нет ничего невозможного!)
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Так Спартак в следующем туре едет в гости к Валере! Там и пообщаются
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Дайте Слишковичу поработать!)
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Ответ Tresk2
А у Царя лицензия тренерская есть?
Кому и когда это мешало? Приставка и.о. в помощь
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Мостовой форева!
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Ответ Spartakus1984
Ну и не плохо он играл,обыгрывали и Фенербахче и Аякс,ну а бороться с зенитом с Халками и Витселями было тяжело
Фенербахче обыгрывал Эмери.
У Карпина же сплошные позоры в Европе: Санкт-Галлен, Легия, Маккабби...
Карпин тренер исключительно для внутреннего пользования.
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+4
Зачем это Валере? Ну, серьёзно! Спартак - клуб, в котором через пол года тебя смешают с фекалиями, да и у самого Валеры характер взрывной, ну не подходят они друг-другу. Ща заминусят конечно, но я бы на месте Спартака искал другой вариант. Спартак хочет здесь и сейчас, хотя надо перестроить всю структуру от высшего к низшему звену, потому как уход Федуна не сказался глобально, ибо люди работают те же. Нужно пару лет и терпения, чтобы всё выстроить по человечески.
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Ответ Северный болельщик
Так Спартак в следующем туре едет в гости к Валере! Там и пообщаются
Или если Спартак после ухода Абаскаля встряхнется,как иногда бывает и обыграет Ростов,то сразу многие переобуются и скажут,ой нафиг Карпин нужен Спартаку)).
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За контрольный пакет "Лукойла" Георгич согласится.
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Валера не дурак что бы опять в это шапито возвращаться. Должность абсолютно расстрельная. Огромные ожидания, болельщиков, куча сумасшедших ветеранов, хронический бардак в руководстве, средний состав.
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Карпин был уже. Таких игроков ему покупали - мама не горюй!

Ну, и?
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Зачем это Карпину,одно дело если бы он метчал воглавить Спартак,но он там уже был и мечты нет уже?!Если бы были Еврокубки то тогда возможно был бы смыслб ради интереса тренировать Спартак,а так для чего?Сидит спокойно в Ростове,а не в Москве как на пороховой бочке,все у него хорошо,и тем более в Спартаке ему вряд ли бы разрешили совмещать работу в клубе и сборной.
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Озвучу непопулярное мнение, но я бы пригласил Гурбан Гурбанова из Карабаха. Он уже не первый год ставит отличный футбол, показывает результаты и игры с Байером в этом году тому подтверждение
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Ответ Ренат Довлятчин
Кому и когда это мешало? Приставка и.о. в помощь
А сколько времени с приставкой можно?
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Ответ Tresk2
А у Царя лицензия тренерская есть?
Будет
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Ответ lightrip
Смог человек совмещать в клубе и в сборной — сможет совмещать и в двух клубах, нет ничего невозможного!)
еще и Терек надо ему отдать до кучи, там хуже уже не будет, и до Ростова рядом как раз.
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Радимов говорит, что физически команда не готова и за короткое время это не поменять, но при этом тащит в Спартак Карпина... Карпин что-то поменяет, а Слишкович нет? Пусть Зенит забирает Карпина себе!
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Сейчас немного на грудь примет, а потом и Черчесов идеальным вариантом станет.
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никто сейчас на 7 матчей не пойдет, будет югослав тренировать
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И чего это Радимов так за Спартак беспокоится?
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Не дай боже опять всё это пережить
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Ответ lightrip
Смог человек совмещать в клубе и в сборной — сможет совмещать и в двух клубах, нет ничего невозможного!)
Пусть со следующей игры и начнёт. ))
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Ответ vovanoch
Мостовой форева!
А у Царя лицензия тренерская есть?
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Этот сезон потерен 🤬 в очередной раз😡. Будем ждать чудес. Спартак чудесный клуб✌️ весёлый.
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в принципе Валера может и Спартак взять впридачу к Ростову и сборной
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Валера! Иди сюда!
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в кандалы Карпина и к тренерской скамейке приковать! Ага)))
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