Агент Антона Миранчука: «Не думаю, что уход Карпина повлияет на его нахождение в «Динамо». Спортивный департамент и высшее руководство поддержали это приобретение»
Агент Антона Миранчука высказался о будущем игрока в «Динамо».
Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Динамо» Антона Миранчука, считает, что уход Валерия Карпина из клуба не повлияет на будущее игрока.
Миранчук перешел в «Динамо» летом из «Сьона».
– Каково будущее Миранчука в «Динамо» после ухода Карпина из клуба?
– Антон – сложившийся игрок с большим опытом, его качества очевидны всем. Не думаю, что смена тренера в «Динамо» может повлиять на то, нужен Антон или нет.
Возможно, Валерий Георгиевич и был инициатором перехода Антона, хотя мы точно об этом не знаем. Но точно и спортивный департамент, и высшее руководство поддержали это приобретение. Предпосылок на то, что уход тренера повлияет на нахождение Антона в команде, я не вижу, – сказал Кузьмичев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
