  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Антона Миранчука: «Не думаю, что уход Карпина повлияет на его нахождение в «Динамо». Спортивный департамент и высшее руководство поддержали это приобретение»
3

Агент Антона Миранчука: «Не думаю, что уход Карпина повлияет на его нахождение в «Динамо». Спортивный департамент и высшее руководство поддержали это приобретение»

Агент Антона Миранчука высказался о будущем игрока в «Динамо».

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Динамо» Антона Миранчука, считает, что уход Валерия Карпина из клуба не повлияет на будущее игрока. 

Миранчук перешел в «Динамо» летом из «Сьона». 

Каково будущее Миранчука в «Динамо» после ухода Карпина из клуба?

– Антон – сложившийся игрок с большим опытом, его качества очевидны всем. Не думаю, что смена тренера в «Динамо» может повлиять на то, нужен Антон или нет.

Возможно, Валерий Георгиевич и был инициатором перехода Антона, хотя мы точно об этом не знаем. Но точно и спортивный департамент, и высшее руководство поддержали это приобретение. Предпосылок на то, что уход тренера повлияет на нахождение Антона в команде, я не вижу, – сказал Кузьмичев.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...33463 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoАнтон Миранчук
Владимир Кузьмичев
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алексей Миранчук об Антоне в «Сьоне»: «Европейский футбол агрессивный, жесткий. Он с этим столкнулся и решил вернуться»
13 декабря, 02:02
Ткаченко о «Динамо»: «Бувач с Карпиным не общались, это никуда не годится. Клуб выстроил логику на лидерстве тренера – минусы не анализировали, видя, что в сборной все в порядке»
8 декабря, 19:37
Карпин о сборной: «Головин – один из самых сильных, но не хочу никого выделять. И у Кисляка, и у Батракова не подростковое мышление»
2 декабря, 17:25
Главные новости
Сафонов после перелома: «Чтобы ни случилось, меня не сломать. Продолжаем работать и идти дальше, на этом нельзя останавливаться»
14 минут назадВидео
Смертин о периоде в «Челси»: «Загнался из-за синдрома самозванца. Боялся обрезать, отдавал поперек. Дрогба спрашивал: «Что с тобой случилось?» Я думал про себя: «Да ссу я, ссу»
23 минуты назад
Лапорта о «Реале»: «Хронический барселонит. Говорят про Негрейру целыми днями. Никто не предоставил доказательств, что «Барса» подкупала арбитров, потому что этого не было»
26 минут назад
Андрей Талалаев: «Женщины в самолете с командой не летают – придерживаюсь воззрений мэтров старой школы. Кроме стюардесс, но там одних мужчин я организовать не могу»
36 минут назад
На Спортсе’’ продолжается голосование за лучшего спортсмена России-2025 – выбирайте топ-3
39 минут назад
Энрике о переломе Сафонова: «Думаем, это случилось во время 3-го пенальти – он отразил 2 удара, несмотря на травму. Его энергия невероятна, но это карма»
43 минуты назад
Дембеле – 1-й в топ-100 игроков года от The Guardian. Ямаль – 2-й, Витинья – 3-й, Мбаппе – 4-й, Кейн – 5-й, Холанд – 6-й, Рафинья – 8-й, Салах – 9-й, Педри – 10-й
56 минут назад
Алексей Смертин: «Дзюба мог бы успешно играть в АПЛ. Не в самом топе, но стать заметным игроком в истории небольшого клуба – точно»
сегодня, 12:38
Слот о «Ливерпуле»: «Мы приближаемся к тому, какой я хочу видеть команду. Теперь надо достичь уровня, когда судейские решения не влияют на нашу игру – нам очень не везло с ними»
сегодня, 12:27
ПАОК не ведет переговоров с ЦСКА об аренде Чалова: «Федор – важная часть команды»
сегодня, 12:24
Ко всем новостям
Последние новости
Фонт о Лапорте: «Много обещает, но мало выполняет, он дважды отверг и обманул Месси. Если мы выиграем выборы, Лео снова будет связан с «Барселоной»
10 минут назад
«Болонья» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 08:52
Чемпионат Испании. «Валенсия» сыграет с «Мальоркой», «Реал» примет «Севилью» в субботу, «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье
11 минут назад
Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи в третий раз оправдан по делу о продаже прав на трансляцию ЧМ. Бывшего генерального секретаря ФИФА Валька признали виновным в получении взятки
сегодня, 12:46
«Ман Сити» и «Байер» договорились о расторжении аренды Эчеверри в январе. Хавбека отправят в другой клуб, «Жирона» и «Ривер Плейт» проявляют интерес
сегодня, 12:09
Талалаев о «Динамо»: «Карпину не хватило времени и доверия руководства. Переход от креативного футбола к системному происходит с трениями, клуб не был готов ждать и терпеть»
сегодня, 11:58
Ба о Сафонове: «Менять его на Шевалье сейчас было бы ошибкой. Это противоречило бы словам Энрике. Матвей действует уверенно и надежно»
сегодня, 11:56
Кубок Франции. «Ланс» против «Феньи-Ольнуа», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Фонтене» в субботу, «Монако» Головина встретится с «Осером» в воскресенье
сегодня, 11:32
Экс-тренер сборной Дании Харейде умер от рака мозга. Ему было 72 года
сегодня, 11:16
Спортивный директор «Балтики» Маргарян о Буваче: «Он не боится доверять молодым. Благодаря ему в «Динамо» появились Захарян, Тюкавин и Гладышев. Его нельзя обвинить в коммерции»
сегодня, 10:49