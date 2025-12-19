Агент Антона Миранчука: «Не думаю, что уход Карпина повлияет на его нахождение в «Динамо». Спортивный департамент и высшее руководство поддержали это приобретение»

Агент Антона Миранчука высказался о будущем игрока в «Динамо».

Владимир Кузьмичев , агент полузащитника «Динамо» Антона Миранчука , считает, что уход Валерия Карпина из клуба не повлияет на будущее игрока.

Миранчук перешел в «Динамо » летом из «Сьона».

– Каково будущее Миранчука в «Динамо» после ухода Карпина из клуба?

– Антон – сложившийся игрок с большим опытом, его качества очевидны всем. Не думаю, что смена тренера в «Динамо» может повлиять на то, нужен Антон или нет.

Возможно, Валерий Георгиевич и был инициатором перехода Антона, хотя мы точно об этом не знаем. Но точно и спортивный департамент, и высшее руководство поддержали это приобретение. Предпосылок на то, что уход тренера повлияет на нахождение Антона в команде, я не вижу, – сказал Кузьмичев.