Канчельскис об увольнении Абаскаля: «Спартак» профукал сезон, как обычно. Задайте вопрос руководству, почему они не могут взять хорошего тренера с именем»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Чемпионат.com Сочи Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Канчельскис прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака».

Вчера красно-белые объявили об отставке испанского специалиста. «Спартак» идет на 6-м месте в таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах, в последней игре под руководством Абаскаля команда уступила «Сочи» (0:1).

«Последней каплей стала игра с «Сочи». Могли бы дотерпеть и до конца сезона, но есть руководители, которые все решают. Понятно, что до конца сезона его бы уволили. Впереди семь туров, посмотрим, как Слишкович справится. «Спартак» как обычно профукал сезон.

Руководители решают, кто будет следующим специалистом. Задавайте им вопрос, почему не могут взять хорошего тренера с именем», – сказал бывший игрок сборной России.

Абаскаль довел «Спартак» до безнадеги. Увольнение – максимально по делу

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34 комментария
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"Задавайте им вопрос, почему не могут взять хорошего тренера с именем"

Можно подумать, хоть одна команда в России сейчас может.
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А хорошие тренеры с именем прямо рвутся в Спартак?
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Ответ R14052010
Нормально все будет, не паникуйте, надо хорошего тренера выбирать, а не тренера без опыта в топ-5 чемпионатах Европы. Вот, Сам Карло Анчелотти ходил реанимировать карьеру в Эвертон, так почему уже условный Моуриньо или Сарри не может пойти в Спартак, чтобы также реанимировать карьеру? Или Хави, тот же. Буду рад каждому, кто имел опыт в топ-5 чемпионатах Европы.
Какая реанимация карьеры у Жозе и Сарри может быть в нашей лиге, которую ещё и от еврокубков отстранили?
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Дело же не в тренере. Там хоть Гвардиола придет. 2-3 матча не выиграет и ветераны спартаковские начнут его массово клевать
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Ответ R14052010
Нормально все будет, не паникуйте, надо хорошего тренера выбирать, а не тренера без опыта в топ-5 чемпионатах Европы. Вот, Сам Карло Анчелотти ходил реанимировать карьеру в Эвертон, так почему уже условный Моуриньо или Сарри не может пойти в Спартак, чтобы также реанимировать карьеру? Или Хави, тот же. Буду рад каждому, кто имел опыт в топ-5 чемпионатах Европы.
Это рофл?
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Ответ Злодей Спб
Не пнёшь - не полетит (с)
А тебе надоела однотипная ситуация в Зените, раз ты начинаешь комментировать Спартак?
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Фанату Зенита бы щас Спартак комментировать
Не пнёшь - не полетит (с)
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Ответ Спартак сила
Понятно топ типа клопа, Маура, Гвардиола, к нам не пойдут. Но хорошого тренера можно найти и пригласить
Сарри может пойти, да и тот же Жозе, главное личку предложить хорошую.
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Ответ Спартак сила
Понятно топ типа клопа, Маура, Гвардиола, к нам не пойдут. Но хорошого тренера можно найти и пригласить
Были уже такие в Спартаке. Тот же Эмери недооценённый. Но в итоге ничего из этого не вышло. В нынешних условиях не представляю, кто хотя бы среднего европейского уровня к нам пойдет. Если только за гору денег. И то не факт.
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Ответ fussballer
Кого? С каким именем? Европейского уровня, что ли)) Это нереально. Либо россияне, либо заграничные ноунеймы.
Понятно топ типа клопа, Маура, Гвардиола, к нам не пойдут. Но хорошого тренера можно найти и пригласить
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Ответ Дядя ТУРА
Дело же не в тренере. Там хоть Гвардиола придет. 2-3 матча не выиграет и ветераны спартаковские начнут его массово клевать
А надо письма президенту писать?
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Ответ Дядя ТУРА
Дело же не в тренере. Там хоть Гвардиола придет. 2-3 матча не выиграет и ветераны спартаковские начнут его массово клевать
С такими Спартаковскими деревяшками Гвардиоловский футбол не построишь, поэтому он их выкинет в первое трансферное окно
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Я тоже всегда верю в наши клубы, в какой бы дыре наша лига бы щас не находилась, но нужно смотреть на вещи объективно и понимать, что лицемерие чиновников из УЕФА погубило наш футбол, но и плюсы тоже есть, к примеру возможность наигрывать наших русских парней и как знать, может кто то из них и вырастет в игрока мирового класса, как Головин тот же.
Да, Уефа лицемеры, но мы их заставим допустить наши клубы до еврокубков. Пока что, надо ковать победу, а потом посмотрим. Я уверен в своей стране.
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Ответ R14052010
Нормально все будет, не паникуйте, надо хорошего тренера выбирать, а не тренера без опыта в топ-5 чемпионатах Европы. Вот, Сам Карло Анчелотти ходил реанимировать карьеру в Эвертон, так почему уже условный Моуриньо или Сарри не может пойти в Спартак, чтобы также реанимировать карьеру? Или Хави, тот же. Буду рад каждому, кто имел опыт в топ-5 чемпионатах Европы.
Что Хави, Моуриньо или Сарри забыли в рпл?
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Ответ Инсаф Галиуллинн
С учётом нытья УЕФА в лучшем случае наши клубы вернут в еврокубки через лет 5, а за эти "лет 5" уже и Жозе может закончить карьеру, и Сарри может начать успешно тренировать другой клуб, а щас что нашим клубам надо делать, чтобы хоть как то уровень лиги поддерживать?Попытаться подписать успешных специалистов вроде Зидана точно не выйдет, Зизу в сторону нашей лиги точно не посмотрит, про игроков уровня топ 5 лиг я скромно промолчу.
Победим, так вернутся еврокубки, уефа пусть плачет в подушку, а мы будем гнуть свою линию, нашу страну никто не сломит. Я верю.
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Ответ R14052010
Скоро вернутся еврокубки, отвечаю.
С учётом нытья УЕФА в лучшем случае наши клубы вернут в еврокубки через лет 5, а за эти "лет 5" уже и Жозе может закончить карьеру, и Сарри может начать успешно тренировать другой клуб, а щас что нашим клубам надо делать, чтобы хоть как то уровень лиги поддерживать?Попытаться подписать успешных специалистов вроде Зидана точно не выйдет, Зизу в сторону нашей лиги точно не посмотрит, про игроков уровня топ 5 лиг я скромно промолчу.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Какая реанимация карьеры у Жозе и Сарри может быть в нашей лиге, которую ещё и от еврокубков отстранили?
Скоро вернутся еврокубки, отвечаю.
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Ответ fussballer
А как же Клопп?
Клопп пусть в Дортмунд возвращается, чтобы выиграть ЛЧ.
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Ответ R14052010
Нормально все будет, не паникуйте, надо хорошего тренера выбирать, а не тренера без опыта в топ-5 чемпионатах Европы. Вот, Сам Карло Анчелотти ходил реанимировать карьеру в Эвертон, так почему уже условный Моуриньо или Сарри не может пойти в Спартак, чтобы также реанимировать карьеру? Или Хави, тот же. Буду рад каждому, кто имел опыт в топ-5 чемпионатах Европы.
А как же Клопп?
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Ответ R14052010
Нормально все будет, не паникуйте, надо хорошего тренера выбирать, а не тренера без опыта в топ-5 чемпионатах Европы. Вот, Сам Карло Анчелотти ходил реанимировать карьеру в Эвертон, так почему уже условный Моуриньо или Сарри не может пойти в Спартак, чтобы также реанимировать карьеру? Или Хави, тот же. Буду рад каждому, кто имел опыт в топ-5 чемпионатах Европы.
У Моуриньо и Сарри все не так плохо.
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Был у них и тренер с именем (Эмери) и что?..
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Дело не в тренере а в игроках
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Взять бы хороших менеджеров, а тренер сам найдется
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Газпром брал Манчини и Луческу

И обосрался везде

Взяли ноунейма семака из перди, сняли тихий бан УЕФА за допинг Файзуллина - и понеслась

До начала чемпионата после прихода семака на победу зенита был коэффициент 1.32 почему?

Какие причины были на такой коэффициент?
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Не оправдывая руководство в целом, можно сказать, что летом 2022, когда назначали Абаскаля, политическая ситуация была такова, что единственным вариантом "тренера с именем" был Черчесов.
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Кого? С каким именем? Европейского уровня, что ли)) Это нереально. Либо россияне, либо заграничные ноунеймы.
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Черчесова они больше не рассматривают? Была же новость
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Назвал бы хоть пяток имён. А то сходу, только до безобразия неприличные приходят в голову. Нагельсман, Ди Дзерби, Клопп, на время отпуска.

Алонсо к нам не поедет.
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