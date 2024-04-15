Канчельскис об увольнении Абаскаля: «Спартак» профукал сезон, как обычно. Задайте вопрос руководству, почему они не могут взять хорошего тренера с именем»

Андрей Канчельскис прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака».

Вчера красно-белые объявили об отставке испанского специалиста. «Спартак» идет на 6-м месте в таблице Мир , набрав 35 очков в 23 матчах, в последней игре под руководством команда уступила « » (0:1).

«Последней каплей стала игра с «Сочи». Могли бы дотерпеть и до конца сезона, но есть руководители, которые все решают. Понятно, что до конца сезона его бы уволили. Впереди семь туров, посмотрим, как Слишкович справится. « » как обычно профукал сезон.

Руководители решают, кто будет следующим специалистом. Задавайте им вопрос, почему не могут взять хорошего тренера с именем», – сказал бывший игрок сборной России.

Абаскаль довел «Спартак» до безнадеги. Увольнение – максимально по делу