Канчельскис об увольнении Абаскаля: «Спартак» профукал сезон, как обычно. Задайте вопрос руководству, почему они не могут взять хорошего тренера с именем»
Андрей Канчельскис прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака».
Вчера красно-белые объявили об отставке испанского специалиста. «Спартак» идет на 6-м месте в таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах, в последней игре под руководством Абаскаля команда уступила «Сочи» (0:1).
«Последней каплей стала игра с «Сочи». Могли бы дотерпеть и до конца сезона, но есть руководители, которые все решают. Понятно, что до конца сезона его бы уволили. Впереди семь туров, посмотрим, как Слишкович справится. «Спартак» как обычно профукал сезон.
Руководители решают, кто будет следующим специалистом. Задавайте им вопрос, почему не могут взять хорошего тренера с именем», – сказал бывший игрок сборной России.
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Можно подумать, хоть одна команда в России сейчас может.
И обосрался везде
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До начала чемпионата после прихода семака на победу зенита был коэффициент 1.32 почему?
Какие причины были на такой коэффициент?
Алонсо к нам не поедет.