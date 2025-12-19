Слот о «Ливерпуле»: «Мы приближаемся к тому, какой я хочу видеть команду. Теперь надо достичь уровня, когда судейские решения не влияют на нашу игру – нам очень не везло с ними»

  • Спортс
4

Слот: «Ливерпулю» не везло с судейством, но это не должно влиять на нашу игру.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о прогрессе команды и влиянии на нее судейства.

«Мы приближаемся к тому, какой я хочу видеть нашу команду. Это сопровождалось взлетами и падениями. Для меня это вполне логично, учитывая изменения, которые мы внесли летом. Мы сделали их намеренно, потому что считали, что они нам необходимы. Нужно адаптироваться, поэтому требуется время.

Нам очень не повезло с судейскими решениями. Даже в субботу не было показано красной карточки [«Брайтону»], но это нам не повредило.

Мы заслужили победы на старте, но все же это тонкая грань. Мы должны убедиться, что команда достигнет такого уровня, когда судейские решения не будут влиять на ее игру», – сказал Слот.

Источник: BBC
Источник: BBC
