Смертин: Дзюба мог бы успешно играть в АПЛ.

Бывший полузащитник «Локомотива», «Челси» и сборной России Алексей Смертин считает, что Артем Дзюба мог бы построить успешную карьеру в АПЛ.

37-летний форвард сейчас выступает за «Акрон ». Вне России Дзюба играл за турецкий клуб «Адана Демирспор».

«Для меня АПЛ – верхушка клубного футбола. Я считаю, из российских футболистов там мог бы успешно играть Артем Дзюба .

Понятно, что не в самом топе, но стать заметным игроком в истории небольшого клуба – точно», – написал Смертин в своем блоге на Спортсе ’‘.

Ярость и романтика маленьких клубов АПЛ. Путешествие с Алексеем Смертиным