Алексей Смертин: «Дзюба мог бы успешно играть в АПЛ. Не в самом топе, но стать заметным игроком в истории небольшого клуба – точно»

Смертин: Дзюба мог бы успешно играть в АПЛ.

Бывший полузащитник «Локомотива», «Челси» и сборной России Алексей Смертин считает, что Артем Дзюба мог бы построить успешную карьеру в АПЛ.

37-летний форвард сейчас выступает за «Акрон». Вне России Дзюба играл за турецкий клуб «Адана Демирспор».

«Для меня АПЛ – верхушка клубного футбола. Я считаю, из российских футболистов там мог бы успешно играть Артем Дзюба.

Понятно, что не в самом топе, но стать заметным игроком в истории небольшого клуба – точно», – написал Смертин в своем блоге на Спортсе’‘.

Ярость и романтика маленьких клубов АПЛ. Путешествие с Алексеем Смертиным

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
