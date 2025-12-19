Алексей Смертин: «Дзюба мог бы успешно играть в АПЛ. Не в самом топе, но стать заметным игроком в истории небольшого клуба – точно»
Смертин: Дзюба мог бы успешно играть в АПЛ.
Бывший полузащитник «Локомотива», «Челси» и сборной России Алексей Смертин считает, что Артем Дзюба мог бы построить успешную карьеру в АПЛ.
37-летний форвард сейчас выступает за «Акрон». Вне России Дзюба играл за турецкий клуб «Адана Демирспор».
«Для меня АПЛ – верхушка клубного футбола. Я считаю, из российских футболистов там мог бы успешно играть Артем Дзюба.
Понятно, что не в самом топе, но стать заметным игроком в истории небольшого клуба – точно», – написал Смертин в своем блоге на Спортсе’‘.
Ярость и романтика маленьких клубов АПЛ. Путешествие с Алексеем Смертиным
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
