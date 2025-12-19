Смертин о периоде в «Челси»: «Загнался из-за синдрома самозванца. Боялся обрезать, отдавал поперек. Дрогба спрашивал: «Что с тобой случилось?» Я думал про себя: «Да ссу я, ссу»

Смертин рассказал, как боялся делать обостряющие передачи в «Челси».

Экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал о страхе делать обостряющие передачи в «Челси».

«Перед «Чарльтоном » был сезон в «Челси», где хорошо начал, но к середине первого круга слишком загнался из-за синдрома самозванца. Казалось, не соответствую топовому уровню, на котором играл. Постепенно растерял всю уверенность, которую приобрел в «Портсмуте ». Я так боялся ошибиться и обрезать, что в основном отдавал передачи поперек, никак не пытался обострить.

Дрогба говорил: «Алексей, почему ты не пытаешься дать проникающий пас, как отдавал раньше, что с тобой случилось?» Я хлопал глазами, а про себя думал: «Да ссу я, ссу. Раньше не ссал, а теперь ссу». К тому же в «Челси » я был игроком ротации, что непривычно. С 17 лет играл во всех клубах только в основе. У меня не было навыка выходить на замену и быть эффективным. Это тоже сказывалось на рефлексии.

Наверное, надо было относиться ко всему проще, но в том возрасте не получалось. Плюс с тренером по душам не поговоришь – даже к Газзаеву проще подойти, чем к Моуринью . Не уверен, что Жозе вообще такие разговоры проводил. Я посчитал, что лучше уйти в аренду, но уезжать из Лондона тогда было неудобно – сын пошел в школу при посольстве в первый класс. К счастью, среди вариантов аренды был «Чарльтон». Далеко от места, где мы жили, но все же в Лондоне. Быт никак не менялся – только ездить подольше», – написал Смертин в блоге на Спортсе’‘.

