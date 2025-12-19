  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Смертин о периоде в «Челси»: «Загнался из-за синдрома самозванца. Боялся обрезать, отдавал поперек. Дрогба спрашивал: «Что с тобой случилось?» Я думал про себя: «Да ссу я, ссу»
13

Смертин о периоде в «Челси»: «Загнался из-за синдрома самозванца. Боялся обрезать, отдавал поперек. Дрогба спрашивал: «Что с тобой случилось?» Я думал про себя: «Да ссу я, ссу»

Смертин рассказал, как боялся делать обостряющие передачи в «Челси».

Экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал о страхе делать обостряющие передачи в «Челси». 

«Перед «Чарльтоном» был сезон в «Челси», где хорошо начал, но к середине первого круга слишком загнался из-за синдрома самозванца. Казалось, не соответствую топовому уровню, на котором играл. Постепенно растерял всю уверенность, которую приобрел в «Портсмуте». Я так боялся ошибиться и обрезать, что в основном отдавал передачи поперек, никак не пытался обострить.

Дрогба говорил: «Алексей, почему ты не пытаешься дать проникающий пас, как отдавал раньше, что с тобой случилось?» Я хлопал глазами, а про себя думал: «Да ссу я, ссу. Раньше не ссал, а теперь ссу». К тому же в «Челси» я был игроком ротации, что непривычно. С 17 лет играл во всех клубах только в основе. У меня не было навыка выходить на замену и быть эффективным. Это тоже сказывалось на рефлексии.

Наверное, надо было относиться ко всему проще, но в том возрасте не получалось. Плюс с тренером по душам не поговоришь – даже к Газзаеву проще подойти, чем к Моуринью. Не уверен, что Жозе вообще такие разговоры проводил. Я посчитал, что лучше уйти в аренду, но уезжать из Лондона тогда было неудобно – сын пошел в школу при посольстве в первый класс. К счастью, среди вариантов аренды был «Чарльтон». Далеко от места, где мы жили, но все же в Лондоне. Быт никак не менялся – только ездить подольше», – написал Смертин в блоге на Спортсе’‘

Ярость и романтика маленьких клубов АПЛ. Путешествие с Алексеем Смертиным

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...33700 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoАлексей Смертин
logoВалерий Газзаев
logoЖозе Моуринью
logoЧелси
logoпремьер-лига Россия
logoПортсмут
logoДидье Дрогба
logoЧарльтон
logoСпортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алексей Смертин: «Дзюба мог бы успешно играть в АПЛ. Не в самом топе, но стать заметным игроком в истории небольшого клуба – точно»
сегодня, 12:38
Ярость и романтика маленьких клубов АПЛ. Путешествие с Алексеем Смертиным
сегодня, 12:10
Главные новости
Фергюсон об «МЮ» и титулах: «Это может занять 10-11 лет. «Ливерпуль» был на пике в мое время, а потом 30 лет не выигрывал АПЛ. Трансферы должны быть лучше, чем раньше»
10 минут назад
Пеп Гвардиола: «Сейчас «Сити» не на том уровне, чтобы бороться за титул. Нам помогает то, что у команды невероятные менталитет и самоотдача»
11 минут назад
Марсело о том, кого из «Барсы» подписал бы в «Реал»: «Все говорят про Ямаля, но я бы взял Педри. В нем есть что-то от «Мадрида»
22 минуты назад
Сафонов после перелома: «Чтобы ни случилось, меня не сломать. Продолжаем работать и идти дальше, на этом нельзя останавливаться»
54 минуты назадВидео
Лапорта о «Реале»: «Хронический барселонит. Говорят про Негрейру целыми днями. Никто не предоставил доказательств, что «Барса» подкупала арбитров, потому что этого не было»
сегодня, 13:21
Андрей Талалаев: «Женщины в самолете с командой не летают – придерживаюсь воззрений мэтров старой школы. Кроме стюардесс, но там одних мужчин я организовать не могу»
сегодня, 13:11
На Спортсе’’ продолжается голосование за лучшего спортсмена России-2025 – выбирайте топ-3
сегодня, 13:08
Энрике о переломе Сафонова: «Думаем, это случилось во время 3-го пенальти – он отразил 2 удара, несмотря на травму. Его энергия невероятна, но это карма»
сегодня, 13:04
Дембеле – 1-й в топ-100 игроков года от The Guardian. Ямаль – 2-й, Витинья – 3-й, Мбаппе – 4-й, Кейн – 5-й, Холанд – 6-й, Рафинья – 8-й, Салах – 9-й, Педри – 10-й
сегодня, 12:51
Алексей Смертин: «Дзюба мог бы успешно играть в АПЛ. Не в самом топе, но стать заметным игроком в истории небольшого клуба – точно»
сегодня, 12:38
Ко всем новостям
Последние новости
Мовсисян о «Спартаке»: «Мне нравился эмоциональный стиль Станковича, но с Романовым появилась позитивная энергия. Судя по результатам, сейчас команде нравится больше»
29 минут назад
Гвардиола о слухах про уход из «Ман Сити»: «Я не буду здесь вечно. Сейчас это не обсуждается. Сосредоточен на матче с «Вест Хэмом», а потом несколько дней буду играть в гольф»
39 минут назад
Фонт о Лапорте: «Много обещает, но мало выполняет, он дважды отверг и обманул Месси. Если мы выиграем выборы, Лео снова будет связан с «Барселоной»
50 минут назад
«Болонья» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 08:52
Чемпионат Испании. «Валенсия» сыграет с «Мальоркой», «Реал» примет «Севилью» в субботу, «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье
50 минут назад
Агент Антона Миранчука: «Не думаю, что уход Карпина повлияет на его нахождение в «Динамо». Спортивный департамент и высшее руководство поддержали это приобретение»
сегодня, 13:00
Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи в третий раз оправдан по делу о продаже прав на трансляцию ЧМ. Бывшего генерального секретаря ФИФА Валька признали виновным в получении взятки
сегодня, 12:46
«Ман Сити» и «Байер» договорились о расторжении аренды Эчеверри в январе. Хавбека отправят в другой клуб, «Жирона» и «Ривер Плейт» проявляют интерес
сегодня, 12:09
Талалаев о «Динамо»: «Карпину не хватило времени и доверия руководства. Переход от креативного футбола к системному происходит с трениями, клуб не был готов ждать и терпеть»
сегодня, 11:58
Ба о Сафонове: «Менять его на Шевалье сейчас было бы ошибкой. Это противоречило бы словам Энрике. Матвей действует уверенно и надежно»
сегодня, 11:56