Аль-Хелайфи снова оправдали по делу о продаже прав на трансляцию ЧМ.

Президент «ПСЖ» и beIN Sports Нассер Аль-Хелайфи в третий раз был оправдан по делу о нарушениях при распределении прав на трансляцию чемпионатов мира 2026 и 2030 годов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Напомним, Аль-Хелайфи обвинялся в подстрекательстве бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Валька к преступлениям. Сообщалось, что катарский менеджер предоставил «неоправданные преимущества» Вальку, который обвинялся в получении взятки в рамках дела о продаже прав на трансляции ЧМ.

В октябре 2020 года решением суда первой инстанции Аль-Хелайфи был оправдан. В марте 2022-го прокуратура Швейцарии обжаловала оправдательное решение суда первой инстанции, однако и на этот раз Аль-Хелайфи был оправдан . Вальк был приговорен к 11 месяцам лишения свободы условно и оштрафован.

Сегодня Верховный суд Швейцарии признал Валька и греческого бизнесмена Диноса Дериса виновными в коррупции, отклонив апелляции. Суд установил, что Вальк принял взятку в размере 1,25 млн евро, а также подделывал документы.

«Верховный суд отклонил апелляции по обвинительным и оправдательным приговорам, вынесенным апелляционным судом в связи с продажей медиаправ ФИФА», – сообщается в заявлении Верховного суда Швейцарии.

«Это полное оправдание. Тем самым завершается более чем восьмилетний судебный процесс и необоснованные обвинения, которые нанесли серьезный и ничем не оправданный ущерб репутации нашего клиента», – говорится в заявлении юридической команды Аль-Хелайфи.