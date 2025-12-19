«Ман Сити» и «Байер» договорились о расторжении аренды Эчеверри в январе. Хавбека отправят в другой клуб, «Жирона» и «Ривер Плейт» проявляют интерес

Эчеверри вернется в «Ман Сити» в январе.

«Байер » и «Манчестер Сити» договорились о досрочном расторжении аренды Клаудио Эчеверри в январе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

19-летний аргентинский полузащитник вернется в «Ман Сити », после чего отправится в другую аренду.

Интерес к нему проявляют «Жирона » и «Ривер Плейт», из которого он перешел в английский клуб.

В текущем сезоне Бундеслиги Эчеверри провел 6 матчей и результативными действиями не отметился.