«Ман Сити» и «Байер» договорились о расторжении аренды Эчеверри в январе. Хавбека отправят в другой клуб, «Жирона» и «Ривер Плейт» проявляют интерес
Эчеверри вернется в «Ман Сити» в январе.
«Байер» и «Манчестер Сити» договорились о досрочном расторжении аренды Клаудио Эчеверри в январе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
19-летний аргентинский полузащитник вернется в «Ман Сити», после чего отправится в другую аренду.
Интерес к нему проявляют «Жирона» и «Ривер Плейт», из которого он перешел в английский клуб.
В текущем сезоне Бундеслиги Эчеверри провел 6 матчей и результативными действиями не отметился.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
