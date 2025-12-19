Лапорта о «Реале»: «Хронический барселонит. Говорят про Негрейру целыми днями. Никто не предоставил доказательств, что «Барса» подкупала арбитров, потому что этого не было»

Лапорта: у «Реала» хронический «барселонит», они постоянно говорят о Негрейре.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об отношениях с «Реалом» на фоне дела Негрейры.

«В «Мадриде» чувствуется власть, в «Барсе» – свобода. У нас хорошие отношения с Флорентино [Пересом]. Они хотят растянуть дело Негрейры как жевательную резинку. Сейчас у них хронический барселонит (неологизм для обозначения чрезмерной одержимости или даже болезненной фиксации на «Барселоне»; придуман по аналогии с названиями болезни, диагнозами – Спортс’‘), они целыми днями говорят о Негрейре.

Мы очень хорошо все объяснили и предоставили в суде доказательства того, что отчеты были. Никто другой не предоставил доказательств того, что мы подкупали арбитров, потому что этого не было», – заявил Лапорта.

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Лапорта дал показания в суде 12 декабря. В тот же день показания дали бывшие тренеры каталонцев Луис Энрике («ПСЖ») и Эрнесто Вальверде («Атлетик»), заявившие, что не знали об отчетах Негрейры. Сообщалось, что вопросы Лапорте задавали в том числе представители «Реала», выступающего в качестве частного обвинителя.

Лапорта о словах Переса про «дело Негрейры»: «У «Реала» острый барселонит, он заложен в самом сердце мадридизма. Нас это устраивает»