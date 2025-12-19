  • Спортс
Талалаев о «Динамо»: «Карпину не хватило времени и доверия руководства. Переход от креативного футбола к системному происходит с трениями, клуб не был готов ждать и терпеть»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о работе Валерия Карпина в «Динамо», которое специалист покинул в ноябре.

– «Балтика» идет на втором месте в РПЛ по общему пробегу, на первом – по спринтам. «Динамо» по некоторым аспектам даже выше вас. Но у «Балтики» эти показатели коррелируют с результатом, а у «Динамо» они противоположны. По-вашему, что же тогда не получилось у Валерия Карпина, если физика, судя по этим цифрам, была более чем в норме?

– Для меня спринты не являются ключевыми показателями. После изучения работ одного итальянского профессора уже двадцать лет продвигаю идею, что поскольку футбол – это игра с мячом, то в первую очередь это игра не стартов, а торможений и изменения направлений. Это не все слышат, но по этой причине мне в принципе малоинтересно, сколько у нас спринтов. Если основываться только на этом, то целый ряд наших основных футболистов не смог бы выступать в РПЛ вообще. Поэтому любое категоричное суждение мне не близко.

Кроме того, не очень люблю оценивать чужие команды. Качество игры – могу, но допущенные ошибки – нет. Точно знаю: чтобы что-то изменить и систематически кому-то привить, нужно время. И самое главное, чего, по моему убеждению, не хватило Карпину, – это времени и доверия руководителей. Переход от более креативного футбола к более системному всегда происходит с трениями, и тут нужно, с одной стороны, заразить идеями футболистов, а с другой – чтобы клуб готов был ждать и терпеть. Этого не случилось, – сказал Талалаев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
