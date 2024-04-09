Ньюкасл – Тоттенхэм, прогноз на матч 13 апреля 2024, АПЛ

Очередной тур АПЛ, очередной поединок двух команд с громким именем, хорошими составами, но разным положением и разными перспективами: «Ньюкасл» против «Тоттенхэма». Для первого еврокубки пока что иллюзия: лигочемпионская сказка закончилась достаточно быстро отчасти и по причине Сандро Тонали, который не сдержал свою страсть к азартным играм и подставил команду своей дисквалификацией. Вторые точно сыграют в еврокубках, но вопрос в том, где они будут выступать: в Лиге чемпионов или Лиге Европы.

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Ньюкасл

Атакующим лидером «чемпика» и его бомбардирской надеждой является Александр Исак, наколотивший 15 мячей. Перед недавним гостевым матчем против «Фулхэма» кто-то забрался в его дом отнюдь не с благостными намерениями, и это не первый случай, когда в дома игроков АПЛ, отправляющихся на гостевые матчи, врываются воры. Сама игра прошла очень тяжело: Исак не забил, по владению мячом «Ньюкасл» уступал почти в два раза, хотя обе команды пробили по 10 раз по воротам друг друга, а «Ньюкасл» нанес 5 ударов в створ против 4. Спас ситуацию на 81-й минуте Бруну Гимараенс, принесший еще три очка «полосатым».

Команда Эдди Хау идет на 8 месте с 47 очками. До 5-го места и «Астон Виллы» 13 очков: шансов попасть в Лигу Европы фактически никаких. До 6-го места и «МЮ» всего два очка: вроде как и можно попасть в Лигу конференций, но в раунд плей-офф, где малейшая ошибка поставит крест на евровыступлениях моментально. Кстати, гостевой матч против «МЮ» до сих пор не сыгран (соответственно, он значится в запасе и у команды Эрика тен Хаага): возможно, что именно в очной встрече этих двух команд решится, кто все-таки получит свои 180 минут в еврокубках. А может, к этому моменту уже у обоих пропадут шансы. Так или иначе, Хау предстоит сыграть с «Тоттенхэмом» и там цепляться за очки.

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Тоттенхэм

Пока идут бои без правил в четвертьфинале Лиги чемпионов, «Тоттенхэм» и Анте Постекоглу пытаются выбить себе путевку на следующий сезон, хотя Постекоглу подчеркивает: участие в Лиге чемпионов хоть и престижно, но никаких бонусов команде на следующих турнирах не дает. В предыдущей встрече «шпоры» взяли верх над европейской грозой полувековой давности «Ноттингем Форест» со счетом 3:1: поведя благодаря автоголу Мурилло, они пропустили гол от Криса Вуда, но затем вышли вперед благодаря голами Мики ван де Вена и Педро Порро (ассистировали в обоих случаях Сон Хын Мин и Родригу Бентанкур соответственно).

С учетом хороших обороны и нападения можно сказать, что у команды есть все шансы завоевать лигочемпионское место. Впрочем, пока что Постекоглу находится в поисках качественных и стабильных опорников: одного Бентанкура здесь не хватит. Вообще у команды очень много травмированных игроков, что показала сама игра с «Эвертоном»: по тем или иным медицинским причинам сразу 10 человек не могли попасть в заявку.

Сам греко-австралийский тренер утверждает, что ему нужны игроки, готовые играть за клуб в любых турнирах, а не сугубо с прицелом на Лигу чемпионов. О шансах клуба на чемпионский титул речи не идет: они чисто математические в лучшем случае. Но подопечные Постекоглу могут своими результатами повлиять на то, кто в итоге и завоюет самый ценный в Англии трофей. 28 апреля их ждет домашнее дерби Северного Лондона против «Арсенала», а через неделю матч против «Ливерпуля». При этом пока еще не определена дата встречи с «Ман Сити». Стоит отметить, что в первом круге «Тоттенхэм» не уступил никому из участников, еще и обыграв «Ливерпуль» 2:1 в матче со скандальным судейством. Если Клопп в ответном матче не возьмет реванш, то «Тоттенхэм» может фактически лишить мерсисайдцев шансов на победу.

Прогноз

Итак, место встречи обозначено – «Сент-Джеймс Парк». Начало игры 19 апреля в 14:30 по московскому времени. Фаворитом номинально в этой встрече будет «Тоттенхэм» с кэфом 2.34, однако «Ньюкасл» далеко не ушел, ведь на него кэф 2.79. Ничью с кэфом 3.98 мы в расчет брать, скорее, не будем: она не устроит ни Постекоглу, ни Хау. Поэтому идем сразу к следующему пункту.

Букмекеры BetBoom предлагают на суд капперов тоталы больше 3.5 за 1.92 и меньше 3.5 за 1.94. Лигочемпионская зрелищность была бы очень кстати для такого матча, но для этого нужно взглянуть, кто такую зрелищность уже успел показать в предыдущих турах. Посмотрим для начала, как провел пять предыдущих матчей «Ньюкасл».

11 марта. АПЛ. Челси 3:2 Ньюкасл

16 марта. Кубок Англии. Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл

30 марта. АПЛ. Ньюкасл 4:3 Вест Хэм

2 апреля. АПЛ. Ньюкасл 1:1 Эвертон

6 апреля. АПЛ. Фулхэм 0:1 Ньюкасл

Веселенькая кампания «Ньюкасла», ничего не скажешь. Был и упорный бой против «Челси» месяц тому назад, когда успели забить второй мяч в концовке основного времени, но не смогли уйти от поражения. И тот самый матч с «Вест Хэмом», где тотал много больше оказался и превысил отметку не только в 4.5 (сейчас кэф на это 3 предлагается), но и даже 5.5 (кэф 4.91, это максимально возможный тотал на предлагаемую встречу). Тогда «чемпик» отыгрался со счета 1:3 (!!!), а дуплетом выстрелили и Александр Исак, и Харви Барнс, хотя оба раза Исак забил с пенальти. Ну и откровенный бардак в матче против «Эвертона», когда уверенно ведя 1:0 и опережая противника по ударам по воротам, угловым и штрафным, прозевали Хау и компания пенальти. Ну а то, что «Эвертон» 13-й матч подряд не побеждает, является еще и отягчающим обстоятельством потери очков: команде, находящейся в зоне вылета, шансов давать не надо. В Кубке выступления закончены, и «Сити» вышел дальше, хотя почти полгода тому назад в Кубке лиги «Сити» демонстрировал откровенную беспомощность в игре с «чемпиком»…

Ну а теперь обратимся к испытаниям «Тоттенхэма», которые он прошел: все пять матчей проведены в АПЛ, поскольку из Кубка он выбыл в январе, проиграв «Сити», а еврокубки «шпор» в этом году обошли. О том, что ему предстоит пройти, уже было сказано выше. Оговоримся, что нет пока сведений не только о переносе игры с «Сити», но и матча с «Челси».

10 марта. Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм

16 марта. Фулхэм 3:0 Тоттенхэм

30 марта. Тоттенхэм 2:1 Лутон

2 апреля. Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм

7 апреля. Тоттенхэм 3:1 Ноттингем Форест

Итак, имеем в активе разгромную победу над метящей в лигочемпионский Топ-4 «Виллой»… и не менее унизительный разгром от «Фулхэма». Четыре раза пробит тотал больше 2.5 (за него предлагается кэф 1.37), дважды оформлен тот самый заявленный выше тотал больше 3.5. Один раз зафиксирован тотал меньше 2.5 за 3.18: игра против «Вест Хэма», который тоже потратил много сил на борьбу против «сорок» из Ньюкасла, но в итоге не выдержал и сломался в компенсированное время. Победы над «Лутоном» и «Ноттингемом» являются рабочими, но важными.

Букмекеры BetBoom полагают, что в этом матче отличатся обе команды (коэффициент 1.32 против 3.48). Разумеется, с крупным тоталом хотелось бы дождаться и этого события. Если сравнивать индивидуальные тоталы обеих команд, то от подопечных Эдди Хау ожидаемый тотал варьируется между больше 1.5 (коэффициент 1.84) и меньше 1.5 (коэффициент 2). В четырех матчах АПЛ хотя бы один гол «сороки» забивали (поэтому тотал больше 0.75 за 1.22 ожидается и здесь). Забить два все-таки будет сложнее: больше 1.75 за 2.19 против меньше 1.75 за 1.7. От «Тоттенхэма» ожидаемый тотал как раз в районе этих двух вышеозначенных тоталов, но с другими кэфами: 1.9 и 1.93 соответственно. Нулевой тотал (меньше 0.5) предлагается за 6.49: конечно, «Фулхэм» учудил такое не так давно, но от Постекоглу ждут все-таки хорошей результативности.

Что касается фор, то здесь нет явного паритета, но шансы более-менее сопоставимы: именно нулевые форы предлагает BetBoom желающим сделать ставку. Кэф на нулевую фору «Ньюкасла» составляет 2.13, в то время как у «Тоттенхэма» он пониже и достигает 1.76. Возможно сделать ставку с форой (-0.5) на любую из команд, но преимущество будет опять на стороне «Тоттенхэма»: 2.35 на «шпоры» против 2.77 на «сорок». Что касается угловых за всю встречу, то буки советуют выбирать между тоталом больше 10.5 (кэф 1.77) и меньше 10.5 (кэф 1.93). Ну а в рейтинге потенциальных авторов голов значатся следующие имена: Сон Хын Мин и Александр Исак (кэф 2.3 на гол любого из этих игроков), Ришарлисон (кэф 2.62), Тимо Вернер (кэф 2.75), Энтони Гордон и Дэйн Скарлетт (по 2.88 на любого из них).

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 3.5 (за 1.92)

В таблице АПЛ именно у «Тоттенхэма», а не у «Ньюкасла» лучше ситуация. Но трудно отдавать кому-то явное однозначное предпочтение с комментариями, что у противника нет шансов. Для Постекоглу сейчас важны очки, чтобы попытаться побороться за достойное завершение сезона в виде хотя бы 3-го места. А «Ньюкаслу» хочется чего-то побольше, чем Лига конференций (хотя «Вилла» вряд ли разбазарит такое преимущество).

Можно допустить, что «шпоры» будут играть первым номером и пойдут вперед: у «Ньюкасла» состав ослаблен травмами и дисквалификациями. Но при том, что у команд есть хорошие атакующие игроки, есть вероятность, что много голов мы не увидим (максимум три). Показатели xG, в конце концов, могут быть очень обманчивыми: иногда команда, не наигравшая и на гол в этом плане, оказывается победителем, забивая больше одного…

Где смотреть матч Ньюкасл – Тоттенхэм

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