Андрей Мостовой о шутках Карпина в его адрес: «Это либо от большой любви, либо… Давайте остановимся на первом варианте»
Андрей Мостовой рассказал, как воспринимает шутки главного тренера сборной России Валерия Карпина в свой адрес.
– У Валерия Георгиевича Карпина своеобразные шутки насчет вас: то про вес, то про переход в «Динамо», то про самые большие скидки на вас на распродаже. Как футболисты относятся, когда тренер так шутит?
– Тут два варианта – это либо от большой любви, либо… Давайте остановимся на первом.
– Но форма то у вас сейчас действительно неплохая и статистика говорит за вас.
– У меня было очень хорошее начало сезона. Первые три матча неплохо провел, награды лучшему игроку матча забирал, голы забивал, передачи отдавал. Но потом решили, что, видимо, я плохо сыграл одну игру, и все. Это «Зенит», это конкуренция, тут постоянно так. Пытаюсь анализировать, внутри себя разобраться, установка себе такая: я делаю свою работу, а как тренер решит, так и решит, – сказал Мостовой.