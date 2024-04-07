«МЮ» на 11 очков отстает от топ-4 АПЛ за 7 туров до конца. У команды тен Хага игра в запасе

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Футбол

«Манчестер Юнайтед» отстал от зоны Лиги чемпионов на 11 очков.

В матче 32-го тура АПЛ команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Ливерпулем» (2:2).

«МЮ» занимает 6-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 49 очков. Отставание от 4-го места, позволяющего сыграть в Лиге чемпионов, составляет 11 очков.

Отметим, что «Юнайтед» сыграл на 1 матч меньше «Астон Виллы», занимающей эту строчку.

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34 комментария
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Ответ Axs Men
Комментарий удален модератором
Фанаты МЮ совсем бедняги в новой реальности живут
Норм команды борьбе за трофеи радуются, у этих ни зоны ЛЧ, ни трофеев

А радость теперь - не дать Кубок Ливерпулю, не проиграть разгромно и дождаться чемпионства Арсенала / Сити
Хоть бы постеснялись признавать такую радость, неужели лысый приучил🤣🤣🤣
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Но тут как бы уже всё ясно.
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Ответ Ложный Латераль
Насколько же Тен Хаг удачливый тренер)) Два шальных удара и ничья в кармане. Нападающие уже давно не забивают, почти все голы чисто на индивидуальном мастерстве. Жесть))
2 высококлассных удара, вообще-то
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Насколько же Тен Хаг удачливый тренер)) Два шальных удара и ничья в кармане. Нападающие уже давно не забивают, почти все голы чисто на индивидуальном мастерстве. Жесть))
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Доминирующее отставание
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Тоттенхем сегодня победит Нотингем и у него будет 60 очков и одинаковое количество игр с МЮ - и отрыв в 11 очков.
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Как мне надоело раздолбайство игроков в концовках матча,хоть бы один раз в жизни они сконцетрировались и играли без косяков и не пропускали смешные голы......
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Набором слов отличаются, но не основной мыслью?
Сильно, брат
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Ответ Крыс Пол
Если Эрик зацепит кубок, то наверняка останется на следующий сезон. Если в прошлом году взял КАЛ, в этом возьмет КА, то в следующем, глядишь, и за АПЛ поборется. А как он сегодня публику заводил, выходя на второй тайм? За такого дядьку игроки костьми ложатся, а фаны поддерживают до самого конца пути.
а ведь Луи за такое уволили.
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Ответ Topar Topovic
Казимиру должны были удалять,но видно у некоторых игроков протекции на удаления
это у Каземиро-то протекция? у того, кого дважды удаляли в прошлом сезоне, и он пропустил 7 игр?
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Ответ Topar Topovic
Казимиру должны были удалять,но видно у некоторых игроков протекции на удаления
Ты прав Витян, но людей так достали отскоки Ливерпуля в этом сезоне, что решили подрезать их на нелепом МанЮ
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Ответ Любезный Коссутий
да, походу, приняли - Хаг уверенно заяваляет, что остается
Его уверенность основывается на том что у клуба нет денег его уволить.
Другой причины нет.
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Ответ Любезный Коссутий
топ-4, до свидания, до новых встреч
Сейчас главное дожать Ньюкасл и Святых чтобы собрать топовый футбольный менеджемент, не ждать ещё сезон и немедленно приступать к работе, которой тьма.
Пусть они принимают решение по тренеру и игрокам.
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Ответ Любезный Коссутий
2 высококлассных удара, вообще-то
У Решфорда с Сити тоже был высококлассный удар. После этого его мы на поле так и не видим, хотя в списке он есть.
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Ответ kaka10
- 17 поражений в сезоне - Забито голов столько же сколько Лутон из зоны вылета - Разница забитых-пропущенных более чем на 40 голов по сравнению с 1 местом ЧТО ЭТО ЕСЛИ НЕ ДОМИНАЦИЯ?
Твоя бомбежка на всех ветках вот это доминация
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Ответ kaka10
- 17 поражений в сезоне - Забито голов столько же сколько Лутон из зоны вылета - Разница забитых-пропущенных более чем на 40 голов по сравнению с 1 местом ЧТО ЭТО ЕСЛИ НЕ ДОМИНАЦИЯ?
Ты тоже под каждым постом отметишься одинаковыми комментариями, как и тот чувак про цели на сезон, где что-то там поднагадить Ливерпулю?
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Ответ Axs Men
Комментарий удален модератором
Лучше так чемо болеть за мю...🤡
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Ответ Dred
Но тут как бы уже всё ясно.
там уже с НГ было всё понятно
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Ответ Dred
Но тут как бы уже всё ясно.
Комментарий удален модератором
Главная задача на сезон уже выполнено, остальное не важно
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Им бы на 9 место не свалиться, какая зона лч.
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После перерыва очень неплохо играли, выдвигались блоком на чужую половину, жалко хватает буквально на 15-20 минут. Но в концовке было видно, что есть неопределенность, играем на победу или на удержание. Ван-биссаку надо продавать, он крайне ненадежен, игрок под ситуацию. Ну и сборную Англии могу поздравить- Майну крайне хороший игрок, можно и на Евро взять
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Зато поиграем в лиге конференций
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Жду интервью Тен Хага после матча)
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Интересно, собирается ли Клопп просить переигровку за левый пенальти?
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Хоть теперь-то начнут чистку состава? Или опять начнут сезон с Шоу, Линделефом, Далотом, Ван Биссакой, Решфордом, Марсьялом и будут во всем винить тен Хага? С отрывом худший состав из топ-6 АПЛ.
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