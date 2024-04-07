«МЮ» на 11 очков отстает от топ-4 АПЛ за 7 туров до конца. У команды тен Хага игра в запасе

«Манчестер Юнайтед» отстал от зоны Лиги чемпионов на 11 очков.

В матче 32-го тура команда Эрика тен Хага сыграла вничью с « » (2:2).

« » занимает 6-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 49 очков. Отставание от 4-го места, позволяющего сыграть в , составляет 11 очков.

Отметим, что «Юнайтед» сыграл на 1 матч меньше « », занимающей эту строчку.