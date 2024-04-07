«МЮ» на 11 очков отстает от топ-4 АПЛ за 7 туров до конца. У команды тен Хага игра в запасе
«Манчестер Юнайтед» отстал от зоны Лиги чемпионов на 11 очков.
В матче 32-го тура АПЛ команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Ливерпулем» (2:2).
«МЮ» занимает 6-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 49 очков. Отставание от 4-го места, позволяющего сыграть в Лиге чемпионов, составляет 11 очков.
Отметим, что «Юнайтед» сыграл на 1 матч меньше «Астон Виллы», занимающей эту строчку.
Норм команды борьбе за трофеи радуются, у этих ни зоны ЛЧ, ни трофеев
А радость теперь - не дать Кубок Ливерпулю, не проиграть разгромно и дождаться чемпионства Арсенала / Сити
Хоть бы постеснялись признавать такую радость, неужели лысый приучил🤣🤣🤣
Сильно, брат
Другой причины нет.
Пусть они принимают решение по тренеру и игрокам.