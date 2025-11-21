Геркус о пиве на стадионах: «Здравый смысл восторжествует. Это клише, что буянят люди, упившиеся пивом. Я вижу только позитив»

Илья Геркус за возвращение пива на стадионы: здравый смысл восторжествует.

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался в поддержку возвращения пива на российские стадионы.

«Никаких безумств из-за пива не припомню. Это такое клише, что буянят люди, упившиеся пивом.

Слава богу, здравый смысл восторжествует и ограничений станет меньше.

Ничего плохого в этом не вижу, только позитив», – сказал Геркус.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил о готовности рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.