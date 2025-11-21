  • Спортс
Флик о «Камп Ноу»: «Барса» с нетерпением ждет возвращения домой. Мы любим этот стадион, болельщики поддержат нас в матче с «Атлетиком»

Ханси Флик о «Камп Ноу»: с нетерпением ждем возвращения домой, любим наш стадион.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о возвращении команды на «Камп Ноу».

Ранее стало известно, что «блауграна» проведет первый за 2,5 года матч на домашнем стадионе. Каталонский клуб 22 ноября примет «Атлетик» в рамках 13-го тура Ла Лиги.

«Мы все с нетерпением ждем возвращения домой. Наш соперник проводит отличный сезон, и это прекрасная возможность оценить наше положение.

Мы, конечно же, предпочитаем играть на «Камп Ноу». Мы испытали это на открытой тренировке, и это были невероятные ощущения.

Мы любим этот футбольный стадион, но посмотрим. Думаю, он может оказать нам огромную поддержку в матче, потому что болельщики рядом и знают, что команде она нужна. Они всегда нам помогают, и замечательно видеть такую ​​связь между командой и болельщиками», – сказал Флик.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
