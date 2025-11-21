Орлов об РПЛ: «Краснодар» – самый реальный претендент на лидерство, играет стабильно. ЦСКА – лучшие из худших, им не хватает длины скамейки»

Геннадий Орлов: «Краснодар» – самый реальный претендент на лидерство в РПЛ.

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру ЦСКА и «Краснодара » в первом круге текущего сезона Мир РПЛ.

Обе команды набрали по 33 очка в 15 матчах. «Быки» лидируют в турнирной таблице, армейцы идут вторыми.

– У ЦСКА – хороший тренер, который в одном из первых интервью пообещал усилить прессинг команды. Но у армейцев сейчас явно не хватает футболистов. Иван Обляков – безусловно, ведущая скрипка, но он же тоже устает. А сейчас будет тур после паузы на игры сборной, и для армейских сборников там была дополнительная нагрузка. Сколько же им надо сил? Так что ЦСКА не хватает длины скамейки и, конечно, центрального нападающего.

– За счет чего тогда армейцы лидируют в турнирной таблице после первого круга?

– Они лучшие из худших. У нас в РПЛ сейчас нет команды, которая соответствовала бы европейскому уровню. Все команды – с большими изъянами.

«Краснодар» в этом сезоне играет стабильно. К ним, вроде бы, все уже привыкли, но у них мастеровитые футболисты – Сперцян , Кордоба , Батчи... Это футболисты высокого класса, которые могут обыгрывать соперника один в один и создавать преимущество.

И пропустили они всего девять мячей – это второй показатель в РПЛ после «Балтики», которая пропустила семь. Поэтому сейчас, на мой взгляд, «Краснодар» – самый реальный претендент на лидерство, – сказал Орлов.